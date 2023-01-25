Німецькі "Патріоти" вже в Польщі

"Патріоти" Бундесверу доставлено до Польщі, - підтвердила в заяві німецька армія. Вони були дислоковані в Замості й інтегровані включені в польську систему командування, - повідомили німецькі союзники.

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Оперативне командування німецького Бундесверу повідомило в середу про прибуття "Патріотів" до Замостя.

У комюніке під назвою "Союзницька оборона на східному фланзі" Бундесвер оголосив, що з появою своїх елементів протиповітряної оборони в Польщі Німеччина "розширить свій внесок у посилення солідарності з союзниками зі східного флангу НАТО".

Вояки Бундесверу використовуватимуть систему Patriot, щоб "допомогти захистити повітряний простір Польщі та посилити потужність протиповітряної оборони союзників НАТО" в регіоні.

Німецька армія вказала, що у зв’язку з триваючим російським вторгненням в Україну, яке порушує міжнародне право, НАТО вирішило посилити свою оборону в цьому регіоні Європи. У рамках таких заходів Бундесвер вже бере участь у місії в Словаччині, де має засоби протиповітряної оборони та солдатів.

Бундесвер у заяві нагадав, що ракетний удар в Пшеводові 15 листопада минулого року показав, "як швидко російська війна та агресія можуть вплинути на територію союзників НАТО, і зокрема на східних союзників Німеччини". Саме у відповідь на цю загрозу "Німеччина негайно запропонувала Польщі" співпрацю та допомогу вздовж кордону з Україною", - додала у комюніке німецька армія.

У Польщі з'явилися 350 німецьких солдатів, у разі потреби їх кількість може бути збільшена до 650, - йдеться у повідомленні.

"Патріоти" інтегровані в систему оборони Польщі, підкреслили в Бундесвері.

Після ракетного удару по території Польщі в листопаді тодішній міністр оборони Крістін Ламбрехт і глава Міністерства національної оборони Маріуш Блащак погодилися, що німецькі системи Patriot повинні бути розміщені в Польщі.

MIM-104 Patriot — система протиповітряної оборони, яка використовується армією США та кількох інших країн. Він був створений як продукт американської компанії Raytheon. Роботи над ним почалися в 1960-х роках, а перші поставки були здійснені в 1981 році.

"Патріот", залежно від використовуваної ракети, здатний боротися з цілями на відстані від кількох десятків до понад 100 кілометрів. Він може знищувати літаки, вертольоти, безпілотні літальні апарати, а також балістичні та крилаті ракети.

System rakietowy Patriot PAP

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Autor:red.

Źródło: tvn24.pl