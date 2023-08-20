На банкомати чекають великі зміни.  Деякі з них можуть зникнути 

Трохи більше ніж за місяць набуде чинності розпорядження Міністерства внутрішніх справ та адміністрації, яке запроваджує обов'язкове оснащення 40 відсотків банкоматів у Польщі системами фарбування банкнот. Проблема в тому, що адаптація пристроїв до нових правил дуже дорога.

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23 вересня 2023 року набуде чинності постанова МВСіА від 15 вересня 2021 року про запровадження обов’язкового захисту банкнот у банкоматах за допомогою IBNS (Intelligent Banknote Neutralization Systems). Система фарбує банкноти, якщо буде виявлена ​​спроба пограбування банкомату.

Нижче ви можете побачити, як виглядають польські банкноти після тестування однією з компаній (Ferrica SmartStain), яка впроваджує такі засоби захисту у співпраці з Національним Банком Польщі.

Цей барвник безпечний і в той же час усунути його неможлива. Це означає, що злочинці не зможуть вільно користуватися такими купюрами. Ferrica повідомляє, що їхня система реагує на всілякі атаки: різання, шліфування, таран, а також використання газу та вибухівки.

Польські банкноти пофарбовані розчином Feerica IBNS під час тестів, проведених NBP у Польщі Ferrica

Додатковий захист банкоматів повинен буде встановлювати "постачальник платіжних послуг або інша особа, яка надає послуги емітенту платіжного інструменту". Тобто банк або оператор мережі банкоматів, наприклад Euronet або Planet Cash.

Додатковим захистом доведеться оснащувати не всі банкомати, але не менше 40 відсотків "усіх власних банкоматів, за винятком банкоматів, розташованих всередині установ і приміщень, охоплених постійною безпосередньою фізичною охороною". Як зазначають експерти, постійний прямий фізичний захист мають хіба що пристрої, які розміщені в торгових центрах.

За невиконання положень Закону передбачено суворі наслідки - обмеження волі або позбавлення волі на строк до 2 років. Такому покаранню підлягає керівник відповідного підрозділу банку.

Навіщо запроваджують додатковий захист?

Запроваджуючи постанову, Міністерство внутрішніх справ та адміністрації посилалося на "феномен зростання злочинності" у вигляді зламу банкоматів. У пояснювальній записці до проектів постанов, прийнятих у 2021 році, наводилися дані за 2018 рік - 108 таких злочинів та за 2019 рік - 130.

"Внаслідок вчинення таких заборонених дій у 2019 році було завдано збитків на суму 6 484 539 злотих (викрадена готівка) та щонайменше 2 581 241 злотих (пошкоджене майно). Збитків зазнають не лише оператори банкоматів, а й власники нерухомого майна. де розташовані ці пристрої (наприклад, внаслідок підриву банкомату пошкодження отримує стіна будівлі, в якій він був вмонтований)", - зазначено в документі.

Міністерство внутрішніх справ та адміністрації зазначило в обґрунтуванні постанови, що хоча безготівкових операцій стає все більше, "проте банкомати все ще залишаються ключовим елементом інфраструктури польської платіжної системи". Звернуто увагу на те, що бізнес-моделі банків передбачають надання клієнтам цілодобового доступу до готівки. Тому банкомати з'явилися в позбавлених охорони місцях, що дає злочинцям нові можливості для атак.

"З огляду на викладене, слід констатувати, що підвищення рівня безпеки банкнот, що зберігаються в банкоматах, а також під час їх транспортування є виправданим", - сказано в обґрунтуванні.

На думку Міністерства внутрішніх справ та адміністрації, превентивний ефект має зменшити цей вид злочинності. Злочинці, знаючи, що викрадені гроші будуть відразу пошкоджені і вони не зможуть ними скористатися, не чинитимуть спроб їх викрасти.

Дороге рішення, яке може вплинути на доступність банкоматів

Як зазначив віце-президент Польської організації підприємств готівкового обслуговування Кшиштоф Колодзєйчик, процес модернізації банкомату та встановлення такого додаткового захисту є дуже дорогим.

- Вартість може бути дуже різною, залежить від типу банкомату, кількості захищених касет, конфігурації тощо. Можна сказати, що загалом вона коливатиметься від десяти до двадцяти тисяч злотих нетто за пристрій, - пояснює Колодзейчик, відповідаючи на наше запитання.

Оператори банкоматів сподівалися, що вартість буде частково компенсована вищими тарифами обміну, але Visa не підняла їх, а Mastercard додала "невелику змінну частину в залежності від величини зняття".

"Це викликає занепокоєння, що витрати на впровадження додаткових заходів безпеки суттєво знизять рентабельність банкоматів, і це призведе до виведення частини з них з використання. Така ситуація буде дуже несприятливою для надання доступу до готівки клієнтам банку", - зазначає Колодзейчик у дописі на своєму веб-сайті automatykabankowa.pl.

Експерт додає, що невиконання обов'язку запровадити додаткову установку IBNS вплине на можливу компенсацію у разі нападу.

"Страхові компанії зазвичай не бажають давати знижки на встановлення IBNS. З іншого боку, вони чітко повідомляють, що якщо власники банкоматів не дотримуються вимог закону і відбувається напад на банкомат або банківський мікроавтобус, вони не будуть виплачувати компенсацію. А тоді втрати організації будуть дуже серйозними", - зазначає він.

Ми звернулися до мереж Euronet і Planet Cash за коментарем щодо впровадження нової системи безпеки банкоматів. Однак до моменту публікації статті відповіді ми не отримали.

На кінець 2022 року в Польщі було 21,3 тисячі банкоматів. За останні п'ять років їх поменшало майже 2,5 тисячі людей. машини.

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Autor:red.

Źródło: TVN24 Biznes