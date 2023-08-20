На банкомати чекають великі зміни.  Деякі з них можуть зникнути 

20 sierpnia 2023, 22:32
Autor:
red.
Źródło:
TVN24 Biznes
Polska na tle Unii Europejskiej. Ekonomistka o wzroście gospodarczym
Polska na tle Unii Europejskiej. Ekonomistka o wzroście gospodarczym
TVN24
TVN24Польща на тлі Євросоюзу. Економіст про економічне зростання

Трохи більше ніж за місяць набуде чинності розпорядження Міністерства внутрішніх справ та адміністрації, яке запроваджує обов'язкове оснащення 40 відсотків банкоматів у Польщі системами фарбування банкнот.  Проблема в тому, що адаптація пристроїв до нових правил дуже дорога. 

ukraina ukraina

Українське телебачення в прямому ефірі

Безкоштовно та без реєстрації

Ukraińska telewizja na żywo

Bezpłatnie i bez rejestracji.

1+1 w TVN24 GO
Ukraina 24 w PLAYER

23 вересня 2023 року набуде чинності постанова МВСіА від 15 вересня 2021 року про запровадження обов’язкового захисту банкнот у банкоматах за допомогою IBNS (Intelligent Banknote Neutralization Systems). Система фарбує банкноти, якщо буде виявлена ​​спроба пограбування банкомату. 

Нижче ви можете побачити, як виглядають польські банкноти після тестування однією з компаній (Ferrica SmartStain), яка впроваджує такі засоби захисту у співпраці з Національним Банком Польщі. 

Цей барвник безпечний і в той же час усунути його неможлива. Це означає, що злочинці не зможуть вільно користуватися такими купюрами. Ferrica повідомляє, що їхня система реагує на всілякі атаки: різання, шліфування, таран, а також використання газу та вибухівки. 

Польські банкноти пофарбовані розчином Feerica IBNS під час тестів, проведених NBP у ПольщіFerrica

Додатковий захист банкоматів повинен буде встановлювати "постачальник платіжних послуг або інша особа, яка надає послуги емітенту платіжного інструменту". Тобто банк або оператор мережі банкоматів, наприклад Euronet або Planet Cash. 

Додатковим захистом доведеться оснащувати не всі банкомати, але не менше 40 відсотків "усіх власних банкоматів, за винятком банкоматів, розташованих всередині установ і приміщень, охоплених постійною безпосередньою фізичною охороною". Як зазначають експерти, постійний прямий фізичний захист мають хіба що пристрої, які розміщені в торгових центрах. 

За невиконання положень Закону передбачено суворі наслідки - обмеження волі або позбавлення волі на строк до 2 років. Такому покаранню підлягає керівник відповідного підрозділу банку.

 Навіщо запроваджують додатковий захист? 

Запроваджуючи постанову, Міністерство внутрішніх справ та адміністрації посилалося на "феномен зростання злочинності" у вигляді зламу банкоматів. У пояснювальній записці до проектів постанов, прийнятих у 2021 році, наводилися дані за 2018 рік - 108 таких злочинів та за 2019 рік - 130. 

"Внаслідок вчинення таких заборонених дій у 2019 році було завдано збитків на суму 6 484 539 злотих (викрадена готівка) та щонайменше 2 581 241 злотих (пошкоджене майно). Збитків зазнають не лише оператори банкоматів, а й власники нерухомого майна. де розташовані ці пристрої (наприклад, внаслідок підриву банкомату пошкодження отримує стіна будівлі, в якій він був вмонтований)", - зазначено в документі.

 Міністерство внутрішніх справ та адміністрації зазначило в обґрунтуванні постанови, що хоча безготівкових операцій стає все більше, "проте банкомати все ще залишаються ключовим елементом інфраструктури польської платіжної системи". Звернуто увагу на те, що бізнес-моделі банків передбачають надання клієнтам цілодобового доступу до готівки. Тому банкомати з'явилися в позбавлених охорони місцях, що дає злочинцям нові можливості для атак. 

"З огляду на викладене, слід констатувати, що підвищення рівня безпеки банкнот, що зберігаються в банкоматах, а також під час їх транспортування є виправданим", - сказано в обґрунтуванні. 

На думку Міністерства внутрішніх справ та адміністрації, превентивний ефект має зменшити цей вид злочинності. Злочинці, знаючи, що викрадені гроші будуть відразу пошкоджені і вони не зможуть ними скористатися, не чинитимуть спроб їх викрасти. 

Дороге рішення, яке може вплинути на доступність банкоматів

 Як зазначив віце-президент Польської організації підприємств готівкового обслуговування Кшиштоф Колодзєйчик, процес модернізації банкомату та встановлення такого додаткового захисту є дуже дорогим. 

- Вартість може бути дуже різною, залежить від типу банкомату, кількості захищених касет, конфігурації тощо. Можна сказати, що загалом вона коливатиметься від десяти до двадцяти тисяч злотих нетто за пристрій, - пояснює Колодзейчик, відповідаючи на наше запитання. 

Оператори банкоматів сподівалися, що вартість буде частково компенсована вищими тарифами обміну, але Visa не підняла їх, а Mastercard додала "невелику змінну частину в залежності від величини зняття". 

"Це викликає занепокоєння, що витрати на впровадження додаткових заходів безпеки суттєво знизять рентабельність банкоматів, і це призведе до виведення частини з них з використання. Така ситуація буде дуже несприятливою для надання доступу до готівки клієнтам банку", - зазначає Колодзейчик у дописі на своєму веб-сайті automatykabankowa.pl. 

Експерт додає, що невиконання обов'язку запровадити додаткову установку IBNS вплине на можливу компенсацію у разі нападу. 

"Страхові компанії зазвичай не бажають давати знижки на встановлення IBNS. З іншого боку, вони чітко повідомляють, що якщо власники банкоматів не дотримуються вимог закону і відбувається напад на банкомат або банківський мікроавтобус, вони не будуть виплачувати компенсацію. А тоді втрати організації будуть дуже серйозними", - зазначає він. 

Ми звернулися до мереж Euronet і Planet Cash за коментарем щодо впровадження нової системи безпеки банкоматів. Однак до моменту публікації статті відповіді ми не отримали. 

На кінець 2022 року в Польщі було 21,3 тисячі банкоматів. За останні п'ять років їх поменшало майже 2,5 тисячі людей. машини. 

Zaślepka materiału TVN24GO
Kanał 1+1 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:red.

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Bankowość
Pozostałe wiadomości

Policyjny śmigłowiec Black Hawk przyczynił się do zerwania linii energetycznej podczas pikniku wojskowego z okazji 103. rocznicy bitwy pod Sarnową Górą koło Ciechanowa (województwo mazowieckie) - podały lokalne media. Informację o tym, że "doszło do zdarzenia" potwierdziła policja, dodając, że "trwają czynności wyjaśniające".

Sarnowa Góra. Incydent podczas pikniku wojskowego. Policyjny śmigłowiec przyczynił się do zerwania linii energetycznej

Sarnowa Góra. Incydent podczas pikniku wojskowego. Policyjny śmigłowiec przyczynił się do zerwania linii energetycznej

20 sierpnia 2023, 22:03
Autor:
ks//rzw
Źródło:
tvn24.pl, CiechanówInaczej.pl

Takie nieporozumienia, jakie zachodzą w naszym społeczeństwie na co dzień, będą miały miejsce w siłach zbrojnych - mówił w "Faktach po Faktach" pilot, generał rezerwy Jan Rajchel, ekspert Fundacji Stratpoints, profesor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, kandydat w wyborach do Senatu w ramach paktu senackiego. Komentował wystąpienie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego na tle żołnierzy podczas pikniku wojskowego w Uniejowie.

"Taką polityką wewnętrzną w stosunku do sił zbrojnych doprowadzimy niestety do tragedii"

"Taką polityką wewnętrzną w stosunku do sił zbrojnych doprowadzimy niestety do tragedii"

20 sierpnia 2023, 20:47
Autor:
ks/
tam
Źródło:
TVN24

Uszkodzone domy i samochody, połamane drzewa i zalane drogi to skutki gwałtownych burz, które przeszły przez północno-wschodnią część USA. W Rhode Island pojawiło się najsilniejsze tornado w tym stanie od 37 lat - poinformowała krajowa agencja meteorologiczna.

Tak silnego tornada nie było tam od prawie 40 lat

Tak silnego tornada nie było tam od prawie 40 lat

20 sierpnia 2023, 21:13
Autor:
ps/
tam
Źródło:
Reuters, foxweather.com, AP

Tragedia na miejskiej plaży w Kajkowie (woj. warmińsko-mazurskie). Z jeziora Sajmino wyciągnięto 10-latka, który się topił. Życia chłopca nie udało się uratować. - Jest to plaża strzeżona, policjanci ustalają, w jaki sposób prowadzony jest nadzór - przekazują służby.

Pływał na strzeżonym kąpielisku. 10-latek nie żyje

Pływał na strzeżonym kąpielisku. 10-latek nie żyje

20 sierpnia 2023, 17:36
Aktualizacja: 20 sierpnia 2023, 18:28
Autor:
bż/
tam
Źródło:
tvn24.pl, PAP

Jeszcze przed końcem sierpnia temperatura spadnie nawet o kilkanaście stopni. Jaką aurę przyniosą nam ostatnie dni wakacji? Sprawdź długoterminową prognozę pogody na 16 dni przygotowaną przez prezentera tvnmeteo.pl Tomasza Wasilewskiego.

Pogoda na 16 dni: koniec upałów jest bliski

Pogoda na 16 dni: koniec upałów jest bliski

20 sierpnia 2023, 12:36
Autor:
Tomasz
Wasilewski
Źródło:
tvnmeteo.pl

W poniedziałek w południowo-wschodniej Polsce będzie upalnie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia dla sześciu województw.

Alerty IMGW w sześciu województwach

Alerty IMGW w sześciu województwach

20 sierpnia 2023, 6:39
Aktualizacja: 20 sierpnia 2023, 21:36
Aktualizacja:
Autor:
as,ps
Źródło:
IMGW

Informuję państwa, że 14. emerytura będzie wynosiła 2200 złotych netto - mówił Jarosław Kaczyński w niedzielę na dożynkach w Paradyżu (woj. łódzkie). Dodał, że to jest krok "w tym kierunku, by grupa, która może najbardziej traciła na inflacji, czyli właśnie emeryci, dostała pełną rekompensatę". Później minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg poinformowała, kiedy dojdzie do wypłaty świadczenia.

Jarosław Kaczyński: w tym roku 14. emerytura wyniesie 2200 złotych netto

Jarosław Kaczyński: w tym roku 14. emerytura wyniesie 2200 złotych netto

20 sierpnia 2023, 15:02
Autor:
akr/
tam
Źródło:
TVN24, PAP

Pogarda wobec kobiet to jest znak rozpoznawczy tej władzy - powiedziała w "Faktach po Faktach" Monika Rosa (Koalicja Obywatelska). Wskazywała, że kobiety "boją być w ciąży w Polsce". Paulina Hennig-Kloska (Polska 2050) oceniła, że "ta władza systemowo wykorzystuje państwo do niszczenia obywateli". - Zwłaszcza tych obywateli, którzy na jakimś odcinku stają tej władzy na drodze - stwierdziła.

Kobiety i ich prawa w Polsce. "Ta władza systemowo wykorzystuje państwo do niszczenia obywateli"

Kobiety i ich prawa w Polsce. "Ta władza systemowo wykorzystuje państwo do niszczenia obywateli"

20 sierpnia 2023, 20:10
Autor:
akr/
tam
Źródło:
TVN24

Mężczyznę z zatrzymaniem krążenia najpierw resuscytowali świadkowie, a następnie ratownicy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i załoga śmigłowca LPR. Pomocy wymagali też inni turyści.

Nagłe zatrzymanie krążenia u turysty. Na pomoc ruszyli świadkowie

Nagłe zatrzymanie krążenia u turysty. Na pomoc ruszyli świadkowie

20 sierpnia 2023, 16:48
Autor:
wini/tok
Źródło:
TVN24 Kraków

W pierwszym kwartale 2023 roku odnotowano prawie 12 tysięcy oszustw przy użyciu kart płatniczych. Oznacza to wzrost o ponad jedną czwartą w porównaniu do poprzedniego kwartału - wynika z danych pochodzących od agentów rozliczeniowych, które znalazły się w nowym raporcie Narodowego Banku Polskiego. O wzroście operacji oszukańczych dokonanych kartami płatniczymi poinformowały też banki. Znacząco spadła za to liczba oszustw przy użyciu polecenia przelewu.

Wzrost liczby oszustw z wykorzystaniem kart. Alarmujące dane

Wzrost liczby oszustw z wykorzystaniem kart. Alarmujące dane

20 sierpnia 2023, 16:05
Autor:
mb/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes

W sobotę na plaży nad zalewem w Kobylej Górze (woj. wielkopolskie) zasłabła 11-letnia dziewczynka. Życia dziecka nie udało się uratować. Okoliczności jej śmierci ma wyjaśnić sądowo-lekarska sekcja zwłok.

Była z rodzicami na plaży, nagle zasłabła. Wyjaśniają przyczyny śmierci 11-letniej dziewczynki

Była z rodzicami na plaży, nagle zasłabła. Wyjaśniają przyczyny śmierci 11-letniej dziewczynki

20 sierpnia 2023, 13:07
Autor:
bż/tok
Źródło:
PAP

Wodzisław Śląski chce zmienić podejście do nauczania. Miasto skończy z 45-minutowymi lekcjami i dzwonkami, ale proponuje też, by uczniowie 4 dni spędzali w szkolnych ławkach, a piąty uczestniczyli w pracach projektowych. Zmiany będą wprowadzane stopniowo - na początek w najmłodszych klasach.

Cztery dni w ławkach, piąty na pracę projektową. Wodzisław Śląski stawia na nowe podejście do edukacji

Cztery dni w ławkach, piąty na pracę projektową. Wodzisław Śląski stawia na nowe podejście do edukacji

20 sierpnia 2023, 20:15
Źródło:
Fakty TVN

Zatrzymali go do kontroli, ponieważ przekroczył prędkość. Kierowca, zamiast prawa jazdy, pokazał "prezent, który dostał od żony na rocznicę ślubu". Grozi mu teraz nawet pięć lat więzienia.

Podczas kontroli pokazał "prezent od żony". Może za to trafić do więzienia

Podczas kontroli pokazał "prezent od żony". Może za to trafić do więzienia

20 sierpnia 2023, 10:10
Autor:
pop
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Piotrek, Adrian i Oskar - ciała trzech chłopców z Płocka znaleziono w ich domu. Cała trójka była w tym czasie pod opieką partnera ich matki, która walczyła w tym czasie o życie córki chorej na raka. Od tragedii minęło już półtora roku. Mimo że pani Małgorzata wciąż nie może pozbierać się po stracie trzech synów, postanowiła porozmawiać z nami o kulisach tej sprawy. Kobieta nie może uwierzyć w opinię, którą wydali biegli. Reportaż "Uwagi!" TVN.

Od zabójstwa trzech chłopców minęło półtora roku. Matka: czas nie leczy ran, jest coraz gorzej

Od zabójstwa trzech chłopców minęło półtora roku. Matka: czas nie leczy ran, jest coraz gorzej

20 sierpnia 2023, 10:53
Źródło:
"Uwaga!" TVN

Holandia przekaże Ukrainie 42 samoloty F-16 - oświadczył w niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, po spotkaniu z holenderskim szefem rządu. Później tego samego dnia rozmawiał z premier Danii, która ogłosiła, iż jej kraj przekaże Kijowowi 19 takich myśliwców. Wcześniej Ukraina informowała, że piloci, inżynierowie i technicy już rozpoczęli szkolenia z obsługi tych maszyn.

Holandia i Dania przekażą Ukrainie myśliwce F-16. "To dopiero początek"

Holandia i Dania przekażą Ukrainie myśliwce F-16. "To dopiero początek"

20 sierpnia 2023, 16:54
Aktualizacja: 20 sierpnia 2023, 18:31
Autor:
akr/
tam
Źródło:
PAP

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa od 543 dni. Dwie osoby cywilne zginęły w wyniku rosyjskich ataków w niedzielę w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy – poinformował szef Chersońskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Ołeksandr Prokudin. Pierwsza ofiara to 60-letnia kobieta, która poniosła śmierć, gdy rosyjskie wojska ostrzelały z czołgu jej dom we wsi Kozackie, na wschodnim brzegu Dniepru. W zdarzeniu tym ranna została inna, 45-letnia kobieta, którą hospitalizowano. Kolejny zabity to 33-letni mieszkaniec Nowoberysławia. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.

Rosyjskie ataki w obwodzie chersońskim. Nie żyje dwóch cywilów

Rosyjskie ataki w obwodzie chersońskim. Nie żyje dwóch cywilów

20 sierpnia 2023, 5:22
Aktualizacja: 20 sierpnia 2023, 22:13
Aktualizacja:
Autor:
red.
Źródło:
PAP, Reuters, tvn24.pl
Ksiądz leżał we krwi, dzieci uciekały w popłochu. "Nowak, co ci strzeliło do głowy?"

Ksiądz leżał we krwi, dzieci uciekały w popłochu. "Nowak, co ci strzeliło do głowy?"

20 sierpnia 2023, 12:24
Filip
Czekała
Autor:
Filip
Czekała
Źródło:
tvn24.pl
Premium

Niedziela wielu politykom upłynęła pod znakiem kampanii wyborczej. Politycy PiS i Polskiego Stronnictwa Ludowego walczyli o głosy elektoratu wiejskiego. Prezes PiS, komisarz do spraw rolnictwa i minister rolnictwa wzięli udział w dożynkach w województwie łódzkim. Z kolei PSL zorganizowało krajowe dożynki w Płocku.

PiS na dożynkach w Paradyżu, PSL w Płocku. Politycy walczą o elektorat wiejski

PiS na dożynkach w Paradyżu, PSL w Płocku. Politycy walczą o elektorat wiejski

20 sierpnia 2023, 20:03
Źródło:
Fakty TVN

Goście "Kawy na ławę" dyskutowali w niedzielę o zarządzonym przez PiS referendum. - To referendum jest o rzeczywistości, którą chcecie wykreować. My jako Lewica powiedzieliśmy wprost, że to referendum należy bojkotować - mówiła Joanna Scheuring-Wielgus z Lewicy. - Mam wrażenie, że w całej Polsce toczy się referendum z jednym pytaniem referendalnym: Czy na pewno ukaracie tych wszystkich złodziei? - skomentował Bartosz Arłukowicz z Platformy Obywatelskiej.

Bartosz Arłukowicz: w całej Polsce toczy się referendum z jednym pytaniem

Bartosz Arłukowicz: w całej Polsce toczy się referendum z jednym pytaniem

20 sierpnia 2023, 12:55
Autor:
ads/kab
Źródło:
TVN24

Kierowca otwierając drzwi samochodu nie zawsze patrzy, czy przypadkiem nie zbliża się do niego rowerzysta albo motocyklista. Rozwiązaniem tego problemu może być tak zwany holenderski chwyt, który jest obowiązkowy na przykład w Wielkiej Brytanii. Materiał z programu "Raport" w TVN Turbo.

"Holenderski chwyt" powinien znać każdy kierowca. Może uratować zdrowie

"Holenderski chwyt" powinien znać każdy kierowca. Może uratować zdrowie

19 sierpnia 2023, 13:22
Autor:
mb/ToL
Źródło:
TVN Turbo

Ewa Ewart otrzymała dwie nagrody za film "Do ostatniej kropli" na festiwalu Green Film Festival. - Rzadko kiedy brakuje mi słów, ale to jest chyba jeden z tych momentów, gdy odczuwam ogromne wzruszenie - mówiła, odbierając Grand Prix festiwalu.

Ewa Ewart z kolejnymi nagrodami za film "Do ostatniej kropli"

Ewa Ewart z kolejnymi nagrodami za film "Do ostatniej kropli"

20 sierpnia 2023, 6:27
Autor:
mp/kab
Źródło:
TVN24

Za dotacje fundacji spółek z udziałem skarbu państwa Magdalena Ogórek buduje siedzibę muzeum. Oficjalnie wiadomo, że na przedsięwzięcie prezenterki mediów państwowych zrzuciły się Fundacja Lotos (dziś Orlen dla Pomorza), a także fundacja miedziowego giganta KGHM.

Fundacje spółek z udziałem skarbu państwa z pomocą dla Magdaleny Ogórek

Fundacje spółek z udziałem skarbu państwa z pomocą dla Magdaleny Ogórek

20 sierpnia 2023, 9:49
Autor:
Robert
Zieliński
Źródło:
tvn24.pl

T.Love, Margaret, Krzysztof Zalewski, Natalia Przybysz, Organek i wielu innych artystów będzie można zobaczyć podczas festiwalu Top of the Top w Sopocie. W Operze Leśnej trwają ostatnie przygotowania, bo pierwszy koncert już w poniedziałek.

Opera Leśna znów wypełni się gwiazdami. Top of the Top Sopot Festival rusza już w poniedziałek

Opera Leśna znów wypełni się gwiazdami. Top of the Top Sopot Festival rusza już w poniedziałek

20 sierpnia 2023, 19:38
Autor:
Dominika
Ziółkowska
Źródło:
Fakty TVN

Katarzyna Sienkiewicz z Kwiatu Jabłoni na dwa dni przed występem na Top of the Top Sopot Festival 2023 przeziębiła się. - Czosnek, cytryna, miód i leżę - mówiła w TVN24. Mimo to - jak mówiła - "czuje się fantastycznie" z perspektywą występu w Sopocie. W Operze Leśnej wystąpi też między innymi zespół Blue Cafe, który obchodzi w tym roku 25-lecie działalności. Ich koncert "będzie szczególny" - zapowiedziała wokalistka Dominika Gawęda. Festiwal startuje w poniedziałek.

Przeziębiona, a za dwa dni powalczy o Bursztynowego Słowika

Przeziębiona, a za dwa dni powalczy o Bursztynowego Słowika

20 sierpnia 2023, 10:33
Autor:
ads/kab
Źródło:
TVN24

Witam w śniegu, na trzech tysiącach metrów - mówi Monika Olejnik. Gospodyni "Kropki nad i" podczas urlopu podróżuje po Europie. Pod jej najnowszym postem na Instagramie zaroiło się od zachwytów nad widokami i podziękowań, że dziennikarka "takie grube książki wniosła tak wysoko". 

Monika Olejnik poleca kolejne książki na lato. W nietypowych okolicznościach

Monika Olejnik poleca kolejne książki na lato. W nietypowych okolicznościach

18 sierpnia 2023, 14:38
Autor:
joan//mro
Źródło:
Instagram, TVN24 GO, Player

Rosyjska sonda kosmiczna Łuna-25 rozbiła się na Księżycu - przekazała agencja kosmiczna Roskosmos, cytowana przez agencję Reutera. Dzień wcześniej informowano o tym, że podczas ostatnich manewrów przed lądowaniem doszło do "nietypowej sytuacji" i problemów technicznych.

Rosyjska sonda Łuna-25 rozbiła się na Księżycu

Rosyjska sonda Łuna-25 rozbiła się na Księżycu

19 sierpnia 2023, 19:30
Aktualizacja: 20 sierpnia 2023, 11:41
Aktualizacja:
Autor:
ps,as
Źródło:
PAP, tvnmeteo.pl

W niedzielę przedstawiciele Polonii w Rosji i organizacji Memoriał chcieli upamiętnić ofiary stalinowskich represji. Nie zostali jednak wpuszczeni na cmentarz w Lewaszowie pod Petersburgiem - przekazał konsul generalny RP w Petersburgu Grzegorz Ślubowski. Brama była zamknięta ze względu na "dzień techniczny", a drogę zagrodzili im - jak przekazał dyplomata - proputinowscy aktywiści .

Przedstawiciele Polonii niewpuszczeni na cmentarz ofiar NKWD. "Dzień techniczny" i wiec putinowców

Przedstawiciele Polonii niewpuszczeni na cmentarz ofiar NKWD. "Dzień techniczny" i wiec putinowców

20 sierpnia 2023, 14:27
Autor:
ads
Źródło:
PAP

Bieg rozpoczął w Amsterdamie, zakończy go - według planu - po pięćdziesięciu dniach w Kijowie. Boas Kragtwijk na razie pokazuje w mediach społecznościowych, gdzie można spotkać go na trasie. To zmieni się już w ogarniętej wojną Ukrainie. Po co to robi? Żeby uzmysłowić Europejczykom, że wojna toczy się tuż obok, że można tam po prostu pobiec. Przy okazji zbiera pieniądze na zakup karetek dla Ukraińców.

Holender biegnie dla Ukrainy, jest w Warszawie. Chce pokazać "jak blisko jest ta wojna"

Holender biegnie dla Ukrainy, jest w Warszawie. Chce pokazać "jak blisko jest ta wojna"

20 sierpnia 2023, 11:48
Autor:
bż/tok
Źródło:
tvn24.pl

Od piątku do niedzieli na boisku Legii Warszawa trenowali młodzi ampfutboliści. W zgrupowaniu brali udział zawodnicy z całego świata, a patronował im były reprezentant Polski Artur Boruc.

Treningi pod okiem najlepszych i ogromna determinacja. Zgrupowanie młodych ampfutbolistów w Warszawie dobiegło końca

Treningi pod okiem najlepszych i ogromna determinacja. Zgrupowanie młodych ampfutbolistów w Warszawie dobiegło końca

20 sierpnia 2023, 17:48
Autor:
Katarzyna
Czupryńska-Chabros
Źródło:
Fakty po Południu TVN24

Małgorzata Foremniak i Jan Kliment rozstają się z rolami jurorów w programie "Mam Talent". Zastąpią ich Julia Wieniawa oraz Marcin Prokop, który dotychczas prowadził show. Nowa edycja zostanie wyemitowana już w przyszłym roku.

15. edycja "Mam Talent!". Julia Wieniawa i Marcin Prokop nowymi jurorami

15. edycja "Mam Talent!". Julia Wieniawa i Marcin Prokop nowymi jurorami

19 sierpnia 2023, 12:07
Autor:
wini/b
Źródło:
TVN24 Kraków

Od dziś na Playerze "Lipowo. Zmowa milczenia" - długo zapowiadany nowy serial kryminalny według powieści Katarzyny Puzyńskiej "Motylek". - Jak ktoś go sobie obejrzy, to ma całą moją serię w pigułce. Scenarzyści zrobili dobrą robotę - mówi pisarka w "Co słychać" w TVN Style. Zapewnia, że choć ośmioodcinkowa produkcja różni się od powieści, fani jej 15-tomowej sagi nie będą rozczarowani.

Tajemnicze morderstwo siostry zakonnej w małym miasteczku. Premiera serialu "Lipowo. Zmowa milczenia"

Tajemnicze morderstwo siostry zakonnej w małym miasteczku. Premiera serialu "Lipowo. Zmowa milczenia"

18 sierpnia 2023, 11:53
Autor:
joan//mro
Źródło:
Player, Instagram, TVN Style