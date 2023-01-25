Коли "Абрамси" прибудуть в Україну? Джон Кірбі: Це займе кілька місяців

- Танки зроблять свій внесок в бронетанковий потенціал, який має в своєму розпорядженні Україна, - сказав речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі. Відповідаючи на запитання, коли Україна може отримати американськв "Абрамси", про які було оголошено у середу, він відповів, що "на це знадобиться кілька місяців". Кірбі також високо оцінив польський внесок у допомогу Києву.

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Кореспондент "Фактів" TVN у США Марцін Врона поспілкувався в середу з речником Ради національної безпеки США Джоном Кірбі невдовзі після того, як Джо Байден оголосив про передачу Україні 31 танка M1 Abrams.

Посадовця запитали, наскільки важливии виявилося рішення Польщі відправити Києву техніку для формування цілої коаліції країн, які передають танки Україні.

- Польща є чудовим членом НАТО, але крім того робить великий внесок у підтримку України. І готовність Польщі передати бронетехніку у вигляді танків є надзвичайно важливою, оскільки це допоможе Україні не лише захистити свої території в найближчі тижні та місяці, але й відвоювати території. Ми дуже вдячні за це, - сказав Кірбі.

Коли "Абрамси" прибудуть в Україну? Джон Кірбі відповідає

На запитання, скільки часу знадобиться для того, щоб німецькі "Леопарди" і "Абрамси" зі США дісталися до України, речник відповів, що "про "Леопарди" він говорити не може". - Тому що прийняти таке рішення має Німеччина. Ми поважатимемо суверенне рішення Німеччини, - пояснив він.

- Натомість що стосується "Абрамсів", то, оскільки ми їх купуємо, знадобиться кілька місяців, щоб вони туди дісталися, - сказав Кірбі.

За словами речника Ради національної безпеки США, "танки зроблять свій внесок в і без того чудові бронетанкові можливості, якими диспонує Україна".

- Це допоможе посилити дії об’єднаних сил, маневрувати об’єднаними силами, дозволить ефективно вести бої на відкритій місцевості. Ми віримо, що вони будуть працювати в такій сфері в найближчі тижні і місяці, - додав Кірбі.

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Autor:red.

Źródło: TVN24