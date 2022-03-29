TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Дослідження: компанії готові наймати спеціалістів та менеджерів з України

29 marca 2022, 9:29

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
tvn24.pl
Короткий фільм про PESEL для людей, які втекли до Польщі
Короткий фільм про PESEL для людей, які втекли до ПольщіCentralny Ośrodek Informatyki
wideo 2/6
Centralny Ośrodek InformatykiКороткий фільм про PESEL для людей, які втекли до Польщі

Згідно з дослідженням компанії Antal, 77 % підприємств хочуть працевлаштувати працівників з України, також на посади спеціалістів та керівників. Йдеться насамперед про такі галузі, як транспорт, логістика та IT; знання англійської мови є основним критерієм.

ukraina ukraina

Українське телебачення в прямому ефірі

Безкоштовно та без реєстрації

Ukraińska telewizja na żywo

Bezpłatnie i bez rejestracji.

1+1 w TVN24 GO
Ukraina 24 w PLAYER

У дослідженні розглядався потенціал працевлаштування працівників з України на спеціалісти чних та менеджерських посадах.

77 % опитуваних роботодавців підтвердили, що планують наймати працівників з України – 41 %  - скоріше так, і 36 % – напевно - так. 13 % таких планів не має, а 10 % ще не визначились.

Робота для українців. Які правила? Де шукати пропозиції?

Головні сфери діяльності, відкриті для прийому українців,- це  транспорт і логістика, IT, банківська справа та страхування, фармація та FMCG. Велике бажання прийняти на роботу задекларували також будівельна галузь, промислове виробництво та центри спільного обслуговування та аутсорсингу (SSC/BPO).

У середньому підприємства можуть запропонувати 15 вакансій на посади нижчого рівня та 5 вакансій для спеціалістів.

Як підкреслив Президент компанії «Антал» Артур Скіба, роботодавці з початку війни були залучені до низки ініціатив щодо допомоги біженцям. «Крім фінансової та організаційної підтримки, вони заявляють про готовність наймати у свої структури працівників з України.

Оголошення все частіше перекладаються українською чи англійською мовами, кількість доступних варіантів постійно зростає. Керівники підприємств повідомляють нам, що шукають інженерів-автоматиків та інженерів з обслуговування, бухгалтерів, спеціалістів з обслуговування клієнтів або адміністративних працівників», – повідомив Скіба. Він додав, що завдяки можливості дистанційної роботи багато з запропонованих посад можуть легко зайняти жінки, в тому числі ті, які доглядають за дітьми.

Лікарня в Щецині пропонує роботу біженцям з України. «Ми шукаємо тих працівників, яких завжди бракувало»

Найчастіше роботодавці вимагають знання англійської (73%), і лише потім - знання польської мови (59%),  як необхідні умови для перевірки українських кандидатів на посади спеціалістів.

Для більш, ніж половини замовників ключовим значенням буде також досвід роботи в галузі (58%) та досвід роботи на аналогічній посаді (54%).

- У компаніях сектору SSC/BPO найпоширенішою корпоративною мовою є англійська. Значна частина працівників у цій галузі – іноземці, тому організації знають, як ефективно працевлаштувати фахівців, які щойно приїхали до Польщі. У світлі величезних кадрових потреб будь-яка людина, яка володіє іноземними мовами, буде цінним кандидатом. Ми вже маємо низку пропозицій роботи, на які українці можуть подати заявку – прокоментувала Анета Яжебська, менеджер команди «Antal» SSC / BPO.

Більше половини роботодавців воліли б найняти українського працівника на посаду спеціаліста більше ніж на рік. Як зазначила Яжебська, це є результатом необхідності введення працівника та пов’язаних з цим витрат. Отже, страх перед короткостроковою роботою є основною перешкодою для роботодавців у працевлаштуванні спеціалістів з України. Роботодавці також вказали на ризики, пов’язані з якістю виконання обов’язків без знання польської мови як рідної (51% відповідей) та формально-юридичними проблемами (38%).

Польський ринок праці та біженці з України. «В нас можуть знайти роботу 700 тисяч людей»

Однак, згідно з опитуванням, роботодавці бачать більше можливостей, ніж перешкод у можливості працевлаштування громадян України на посади спеціалістів та керівних посад. 62 % роботодавців покладають надії на більшу доступність працівників – 57 % бачить можливість придбання надзвичайно мотивованого персоналу, а 36 % передбачають позитивний вплив на бізнес через  збільшенні різноманітності робочого середовища. Половина роботодавців вважає, що приплив українських працівників позитивно вплине на галузевий ринок праці. Найбільш оптимістично налаштовані представники транспортно-логістичної та ІТ-сфери.

Опитування проводилося 21-23 березня на групі з 276 компаній, переважно середніх та великих компаній з міжнародним капіталом. Опитування проводилося за методом CAWI.

Листівка для біженців з України Kancelaria Prezydenta

Українське телебачення в прямому ефірі Безкоштовно та без реєстрації

Zaślepka materiału TVN24GO

Autor:Ред.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Ukraina
Pomoc dla Ukrainy
Pozostałe wiadomości

W Stambule rozpoczęły się we wtorek rano negocjacje ukraińsko-rosyjskie. Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba powiedział, że głównym celem jest porozumienie w sprawie zawieszenia broni. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan wezwał do "jak najszybszego zawieszenia broni i zatrzymania tej tragedii".

W Stambule ruszyła kolejna runda negocjacji 

Świat

W Stambule ruszyła kolejna runda negocjacji 

29 marca 2022, 5:57
Aktualizacja: 29 marca 2022, 9:38

Świat

Aktualizacja:
Autor:
asty\mtom
Źródło:
PAP

Agencja Reutera dotarła do dwóch pracowników elektrowni atomowej w Czarnobylu, którzy byli na terenie obiektu w momencie zajęcia go przez rosyjskie wojska. Według ich relacji, żołnierze agresora zostali narażeni na chorobę popromienną, bo przemieszczali się przez skażony obszar ciężkim sprzętem i bez żadnych środków ochronnych. - To było samobójstwo - skomentowali pracownicy elektrowni w rozmowie z brytyjską agencją prasową. 

Ciężkim sprzętem przez skażony las. Pracownicy czarnobylskiej elektrowni o "samobójczym” działaniu rosyjskich żołnierzy

Świat

Ciężkim sprzętem przez skażony las. Pracownicy czarnobylskiej elektrowni o "samobójczym” działaniu rosyjskich żołnierzy

29 marca 2022, 8:57

Świat

Autor:
bż\mtom
Źródło:
PAP/Reuters

NATO obawia się, że Rosja może użyć broni chemicznej przeciwko Ukrainie. Sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg zapowiada wsparcie dla Kijowa, ale także podwyższenie gotowości własnej obrony przed bronią masowego rażenia. Tak się składa, że jest ona w NATO polską specjalnością. Co robią nasze wojska chemiczne w związku z sytuacją w Ukrainie? Na razie systemy ostrzegania prowadzą analizy z większą intensywnością niż zwykle. Sygnałów, że należy podejmować dalsze kroki obecnie nie ma – dowiedział się portal tvn24.pl w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych.

Broń chemiczna. Obrona przed nią to polska specjalność w NATO

Polska

Broń chemiczna. Obrona przed nią to polska specjalność w NATO

29 marca 2022, 7:51

Polska

Autor:
Rafał
Lesiecki
Źródło:
tvn24.pl

Donald Tusk, szef PO, skomentował słowa prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który mówił, że "nie do końca rozumie" polską propozycję utworzenia misji pokojowej NATO na Ukrainie. - Ten pomysł Jarosława Kaczyńskiego został odrzucony zarówno przez prezydenta Zełenskiego, jak i Amerykanów, a także sekretarza generalnego NATO. - Niech to będzie memento, ostrzeżenie dla wszystkich, którzy nie do końca przejęli się potrzebą jedności - powiedział.

Donald Tusk o "najpoważniejszej wadzie pomysłu" utworzenia misji pokojowej NATO na Ukrainie

Polska

Donald Tusk o "najpoważniejszej wadzie pomysłu" utworzenia misji pokojowej NATO na Ukrainie

29 marca 2022, 8:41

Polska

Autor:
ads\mtom
Źródło:
TVN24, PAP

Wicepremier Jacek Sasin zapowiada rychły finał prac nad powołaniem Krajowej Grupy Spożywczej. Państwowego giganta ma utworzyć 15 ważnych producentów żywności.

Nadchodzi państwowy gigant spożywczy. Zapowiedź wicepremiera

Z kraju

Nadchodzi państwowy gigant spożywczy. Zapowiedź wicepremiera

29 marca 2022, 8:01

Z kraju

Autor:
kris/ToL
Źródło:
PAP

Will Smith przeprosił komika Chrisa Rocka za uderzenie go podczas ceremonii rozdania Oscarów. Aktor wydał oświadczenie po tym, jak Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej poinformowała, że może podjąć działania przeciwko niemu w związku z incydentem, który przyćmił rozdanie nagród filmowych.

Will Smith przeprasza Chrisa Rocka za swoje zachowanie

Kultura i styl

Will Smith przeprasza Chrisa Rocka za swoje zachowanie

29 marca 2022, 5:11

Kultura i styl

Autor:
asty,
ads\mtom
Źródło:
Reuters

W związku z agresją wojsk Władimira Putina na Ukrainę, współpraca między Rosjanami i Amerykanami na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej jest przynajmniej problematyczna. Tu żadne decyzje jeszcze nie zapadły, ale swoją podjęła Europejska Agencja Kosmiczna, która nie chce lotu na Marsa razem z Rosją. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Trudne relacje w kosmosie w związku z rosyjską agresją na Ukrainę

Programy

Trudne relacje w kosmosie w związku z rosyjską agresją na Ukrainę

29 marca 2022, 7:20

Programy

Autor:
Maciej
Zalewski
Źródło:
TVN24

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa już ponad miesiąc. Biuro prokuratora generalnego Ukrainy przekazało we wtorek, że w wyniku rosyjskiej agresji zginęło 140 ukraińskich dzieci, a 220 zostało rannych. W tvn24.pl relacjonujemy sytuację na Ukrainie.

Ukraina. Od początku rosyjskiej inwazji zginęło ponad 140 dzieci

Świat

Ukraina. Od początku rosyjskiej inwazji zginęło ponad 140 dzieci

29 marca 2022, 5:23
Aktualizacja: 29 marca 2022, 8:46

Świat

Aktualizacja:
Autor:
mjz,
ads
Źródło:
TVN24

Ukraińcy z "pewnymi sukcesami" przeprowadzają lokalne kontrofensywy na północny zachód od Kijowa, między innymi w Irpieniu, Buczy i Hostomlu - przekazuje brytyjskie ministerstwo obrony. Jednocześnie - jak wskazano w codziennej aktualizacji wywiadowczej - siły rosyjskie kontynuują ofensywę na Mariupol na wschodzie kraju, prowadząc nieustanny ciężki ostrzał. Centrum miasta jednak pozostaje pod kontrolą Ukrainy.

Brytyjski resort obrony o kontratakach ukraińskich wojsk: odniosły pewien sukces

Świat

Brytyjski resort obrony o kontratakach ukraińskich wojsk: odniosły pewien sukces

29 marca 2022, 9:42

Świat

Autor:
Źródło:
PAP

Ukraińscy urzędnicy i przedstawiciele firmy poinformowali o cyberataku na Ukrtelecom. Firma telekomunikacyjna musiała przerwać świadczenie usług internetowych. - Obecnie atak został odparty - oświadczył rzecznik firmy Michaił Szuranow.

Cyberatak zakłócił działanie internetu w Ukrainie

Świat

Cyberatak zakłócił działanie internetu w Ukrainie

29 marca 2022, 5:46

Świat

Autor:
asty\mtom
Źródło:
PAP

Ropa naftowa tanieje, choć baryłka wciąż kosztuje powyżej 100 dolarów. Inwestorzy obawiają się o popyt na paliwa w Chinach, gdzie pandemia COVID-19 atakuje najmocniej od ponad 2 lat. Kraje OPEC+ szykują się na spotkanie - podają maklerzy.

COVID-19 w Chinach straszy rynki. OPEC+ szykuje się do posiedzenia

Ze świata

COVID-19 w Chinach straszy rynki. OPEC+ szykuje się do posiedzenia

29 marca 2022, 9:37

Ze świata

Autor:
kris
Źródło:
PAP

Ukraina broni się przed rosyjską agresją już 34. dzień. Siły Powietrzne Ukrainy poinformowały, że uderzyły w 17 wrogich celów powietrznych w ciągu ostatnich 24 godzin, zestrzeliwując osiem samolotów i trzy śmigłowce. Armia Ukrainy odpiera ataki wojsk rosyjskich w różnych rejonach kraju. Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin.

Atak Rosji na Ukrainę. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Świat

Atak Rosji na Ukrainę. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

29 marca 2022, 6:33

Świat

Autor:
asty
Źródło:
PAP TVN24

Od początku propozycja misji pokojowej NATO sformułowana przez Jarosława Kaczyńskiego była bardziej pomysłem ukierunkowującym jakieś działania, niż dającym jakąkolwiek możliwość realizacji - ocenił w "Rozmowie Piaseckiego" prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. Odnosząc się do słów prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w tej sprawie, powiedział, że "to jest drugi miesiąc wojny i są tam różne emocje". Dodał, że "trzeba mieć daleko idące zrozumienie do jakiejkolwiek wypowiedzi publicznej prezydenta Zełenskiego".

Kosiniak-Kamysz o propozycji misji pokojowej NATO: wydaje się, że nie ma szans

Polska

Kosiniak-Kamysz o propozycji misji pokojowej NATO: wydaje się, że nie ma szans

29 marca 2022, 8:20

Polska

Autor:
js\mtom
Źródło:
TVN24

Zgłoszony przez prezydenta USA Joe Bidena projekt budżetu zakłada wydatki 6,9 mld dolarów na siły USA w Europie, niemal dwukrotnie więcej niż w ubiegłorocznej propozycji - wynika z projektów przedstawionych przez Biały Dom. Ogólny budżet Pentagonu wzrośnie o 4 procent.

Biden chce przeznaczyć więcej pieniędzy na Europejską Inicjatywę Odstraszania

Świat

Biden chce przeznaczyć więcej pieniędzy na Europejską Inicjatywę Odstraszania

29 marca 2022, 6:50

Świat

Autor:
asty\mtom
Źródło:
PAP

Brytyjskie ministerstwo obrony poinformowało, że rosyjska firma wojskowa, tak zwana grupa Wagnera, została wysłana do wschodniej Ukrainy. Oczekuje się, że pojawi się tam ponad tysiąc najemników.

Brytyjskie ministerstwo obrony: najemnicy z Grupy Wagnera wysłani do wschodniej Ukrainy

Świat

Brytyjskie ministerstwo obrony: najemnicy z Grupy Wagnera wysłani do wschodniej Ukrainy

29 marca 2022, 6:24

Świat

Autor:
asty
Źródło:
PAP

Następnie dni przyniosą zimowe zjawiska. W niektórych województwach może spać nawet kilkanaście centymetrów śniegu, a na drogach będzie ślisko. Mogą występować również przymrozki.

Intensywne opady, oblodzenie. Zimowe zagrożenia w kolejnych dniach

Pogoda

Intensywne opady, oblodzenie. Zimowe zagrożenia w kolejnych dniach

29 marca 2022, 7:12

Pogoda

Autor:
kw,
dd,
ps
Źródło:
IMGW

37-latek, który wsiadł na rower, będąc pod wpływem alkoholu, słono za to zapłaci. Kiedy w Aleksandrowie (woj. wielkopolskie) mężczyznę skontrolowali policjanci, okazało się, że miał w wydychanym powietrzu 3,7 promila alkoholu.

Zatrzymali rowerzystę do kontroli. Wynik badania alkomatem ich zaskoczył

Poznań

Zatrzymali rowerzystę do kontroli. Wynik badania alkomatem ich zaskoczył

29 marca 2022, 9:30

Poznań

Autor:
aa/gp
Źródło:
TVN24

Co najmniej trzy osoby zginęły w karambolu na autostradzie w amerykańskim stanie Pensylwania. Do wypadku, w którym brało udział około 50 samochodów, przyczyniły się opady śniegu połączone z silnym wiatrem.

Auta wpadały jedno na drugie. Nagranie z karambolu

Świat

Auta wpadały jedno na drugie. Nagranie z karambolu

29 marca 2022, 8:56

Świat

Autor:
ps
Źródło:
CNN, Reuters

Viktor Orban postanowił przetestować na Węgrzech wzorce sprawdzone w polskich wyborach. Gdyby nie rosyjska inwazja na Ukrainę, głowy węgierskich wyborców rozpalałby teraz temat praw osób LGBTQ. Materiał TVN24 BiS.

Orban mówi o "szaleństwie, które roznosi się na Zachodzie". Aktywiści: to dyskryminacyjne, propagandowe referendum

Świat

Orban mówi o "szaleństwie, które roznosi się na Zachodzie". Aktywiści: to dyskryminacyjne, propagandowe referendum

28 marca 2022, 20:27

Świat

Autor:
Jakub
Loska
Źródło:
TVN24 BiS

Kilka dni temu "Florentynka" miała zostać zlicytowana na aukcji w Warszawie. Obraz od lat figurował w rejestrach dzieł zaginionych. Policjanci zapobiegli jego sprzedaży. Teraz wyjaśniają, jakim sposobem wszedł w posiadanie osoby, która przekazała go do domu aukcyjnego.

"Florentynkę" 78 lat temu zrabowali hitlerowcy. Policjanci namierzyli obraz na aukcji

Najnowsze

"Florentynkę" 78 lat temu zrabowali hitlerowcy. Policjanci namierzyli obraz na aukcji

29 marca 2022, 6:38

Najnowsze

Autor:
kk/b
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Przed Sądem Rejonowym w Gdańsku w poniedziałek zapadł wyrok w sprawie trzech mężczyzn, którzy pobili i okradli obywateli Szwecji. Jednym z nich jest wnuk byłego prezydenta. Mężczyzna usłyszał wyrok czterech lat więzienia.

Wnuk byłego prezydenta Polski skazany za rozbój. Ma trafić do więzienia

Pomorze

Wnuk byłego prezydenta Polski skazany za rozbój. Ma trafić do więzienia

28 marca 2022, 16:37

Pomorze

Autor:
eŁKa/gp
Źródło:
TVN24 Pomorze/PAP

З 24 лютого до Польщі з України в’їхало понад 2,3 мільйона людей, -  повідомила в понеділок Прикордонна служба. У неділю прикордонники пропустили понад 27 тисяч подорожуючих.  

Прикордонна служба: з 24 лютого до Польщі з України в’їхало понад 2,3 мільйона осіб

TVN24 po ukraińsku

Прикордонна служба: з 24 лютого до Польщі з України в’їхало понад 2,3 мільйона осіб

28 marca 2022, 12:16

TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl

Najpierw w podwarszawskich Łomiankach, potem w pobliżu mostu Poniatowskiego. W poniedziałek wieczorem nad brzegiem Wisły paliły się trawy i krzewy. Nie było osób poszkodowanych.

Dwa pożary nad Wisłą w odstępie kilku godzin

Najnowsze

Dwa pożary nad Wisłą w odstępie kilku godzin

29 marca 2022, 9:22

Najnowsze

Autor:
dg/b
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Od poniedziałku, 28 marca w pierwszych gminach w Polsce nastąpi zmiana standardu nadawania programów naziemnej telewizji cyfrowej - dotychczasowy DVB-T zostanie zastąpiony przez DVB-T2/HEVC. W pierwszym etapie zmiany będą miały miejsce w województwach dolnośląskim i lubuskim.

Ważna zmiana dla telewidzów staje się faktem. Rusza pierwszy etap

Z kraju

Ważna zmiana dla telewidzów staje się faktem. Rusza pierwszy etap

28 marca 2022, 7:32

Z kraju

Autor:
mb/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

Kielnia to narzędzie pracy murarza i bobrowy ogon, który jest: płaski, trójkątny, płaski i trójkątny czy używany do tynkowania? Na to pytanie z "Milionerów" za tysiąc złotych odpowiadał pan Marcin Bielicki z Warszawy.

Kielnia i bobrowy ogon w pytaniu z "Milionerów" za tysiąc złotych

Ciekawostki

Kielnia i bobrowy ogon w pytaniu z "Milionerów" za tysiąc złotych

28 marca 2022, 21:05

Ciekawostki

Autor:
mw/dap
Źródło:
Milionerzy TVN