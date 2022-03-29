Дослідження: компанії готові наймати спеціалістів та менеджерів з України

Згідно з дослідженням компанії Antal, 77 % підприємств хочуть працевлаштувати працівників з України, також на посади спеціалістів та керівників. Йдеться насамперед про такі галузі, як транспорт, логістика та IT; знання англійської мови є основним критерієм.

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У дослідженні розглядався потенціал працевлаштування працівників з України на спеціалісти чних та менеджерських посадах.

77 % опитуваних роботодавців підтвердили, що планують наймати працівників з України – 41 % - скоріше так, і 36 % – напевно - так. 13 % таких планів не має, а 10 % ще не визначились.

Головні сфери діяльності, відкриті для прийому українців,- це транспорт і логістика, IT, банківська справа та страхування, фармація та FMCG. Велике бажання прийняти на роботу задекларували також будівельна галузь, промислове виробництво та центри спільного обслуговування та аутсорсингу (SSC/BPO).

У середньому підприємства можуть запропонувати 15 вакансій на посади нижчого рівня та 5 вакансій для спеціалістів.

Як підкреслив Президент компанії «Антал» Артур Скіба, роботодавці з початку війни були залучені до низки ініціатив щодо допомоги біженцям. «Крім фінансової та організаційної підтримки, вони заявляють про готовність наймати у свої структури працівників з України.

Оголошення все частіше перекладаються українською чи англійською мовами, кількість доступних варіантів постійно зростає. Керівники підприємств повідомляють нам, що шукають інженерів-автоматиків та інженерів з обслуговування, бухгалтерів, спеціалістів з обслуговування клієнтів або адміністративних працівників», – повідомив Скіба. Він додав, що завдяки можливості дистанційної роботи багато з запропонованих посад можуть легко зайняти жінки, в тому числі ті, які доглядають за дітьми.

Найчастіше роботодавці вимагають знання англійської (73%), і лише потім - знання польської мови (59%), як необхідні умови для перевірки українських кандидатів на посади спеціалістів.

Для більш, ніж половини замовників ключовим значенням буде також досвід роботи в галузі (58%) та досвід роботи на аналогічній посаді (54%).

- У компаніях сектору SSC/BPO найпоширенішою корпоративною мовою є англійська. Значна частина працівників у цій галузі – іноземці, тому організації знають, як ефективно працевлаштувати фахівців, які щойно приїхали до Польщі. У світлі величезних кадрових потреб будь-яка людина, яка володіє іноземними мовами, буде цінним кандидатом. Ми вже маємо низку пропозицій роботи, на які українці можуть подати заявку – прокоментувала Анета Яжебська, менеджер команди «Antal» SSC / BPO.

Більше половини роботодавців воліли б найняти українського працівника на посаду спеціаліста більше ніж на рік. Як зазначила Яжебська, це є результатом необхідності введення працівника та пов’язаних з цим витрат. Отже, страх перед короткостроковою роботою є основною перешкодою для роботодавців у працевлаштуванні спеціалістів з України. Роботодавці також вказали на ризики, пов’язані з якістю виконання обов’язків без знання польської мови як рідної (51% відповідей) та формально-юридичними проблемами (38%).

Однак, згідно з опитуванням, роботодавці бачать більше можливостей, ніж перешкод у можливості працевлаштування громадян України на посади спеціалістів та керівних посад. 62 % роботодавців покладають надії на більшу доступність працівників – 57 % бачить можливість придбання надзвичайно мотивованого персоналу, а 36 % передбачають позитивний вплив на бізнес через збільшенні різноманітності робочого середовища. Половина роботодавців вважає, що приплив українських працівників позитивно вплине на галузевий ринок праці. Найбільш оптимістично налаштовані представники транспортно-логістичної та ІТ-сфери.

Опитування проводилося 21-23 березня на групі з 276 компаній, переважно середніх та великих компаній з міжнародним капіталом. Опитування проводилося за методом CAWI.

Листівка для біженців з України Kancelaria Prezydenta

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Autor:Ред.

Źródło: tvn24.pl