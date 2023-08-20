Цей фоторадар "вполював" найбільше водіїв. Це нове місце розташування приладу

20 sierpnia 2023, 17:43
Autor:
red.
Źródło:
PAP
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Від початку літніх вакацій до кінця липня в Польщі камери та відтинкові вимірювачі швидкості зафіксували понад 122 тисячі випадків перевищення шв1идкості. Про це свідчать дані Головної інспекції автомобільного транспорту (GITD). Найбільше п орушень радари зафіксували у Познані.

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Дані GITD стосуються періоду з 24 червня до кінця липня. - За цей період із використанням фоторадарів було  виявлено 64,3 тисячі порушень, - пояснила Моніка Ніжняк, прес-секретар Генеральної інспекції автомобільного транспорту.

- Натомість, усі відтинкові вимірювання швидкості - мережу яких останніми місяцями було розширено системами, що працюють на об’їзній дорозі Бялобжегів, вроцлавській ділянці автомагістралі А4 (Костомлоти - Конти Вроцлавські) та в тунелі під Свиною - зафіксували 57,1 тисячі випадків недотримання водіями встановлених обмежень швидкості, - повідомила речниця GITD.

Найбільше водіїв "вполювала" камера контролю швидкості в Познані

Моніка Ніжняк розповіла, що під час вакацій найбільше порушень - понад 2,2 тисячі - зареєстрував фоторадар на вулиці Глоговській в Познані. - Це нова локація, де з 26 червня прилад проводить заміри швидкості. Обмеження швидкості на цій ділянці дороги - 50 км/год, - нагадала вона.

Прес-секретар GITD додала, що ця нова камера зафіксувала рекордне перевищення швидкості за літо. - 7 липня водій "Мерседеса" перевищив швидкість на 87 кілометрів на годину. Водій їхав зі швидкістю 137 кілометрів на годину. Його покарали штрафом у розмірі 2,5 тисячі злотих і 15 штрафними балами, - підкреслила вона.

Згідно з інформацією Генеральної інспекції дорожнього транспорту, екстремальні випадки перевищення швидкості бі 70 км/год становили близько 0,16 відсотка. всі порушення. – Зафіксовано 199 таких випадків, – сказав Нижняк.

 Вона підкреслила, що переважна більшість перевищень у святкові дні стосувалася найнижчого порогу – від 11 до 20 км/год. – Ця група водіїв становила близько 62 відсотків усіх транспортних засобів, зареєстрованих системою CANARD у той період, – додала Моніка Ніжняк.

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Autor:red.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Poznań
Fotoradary
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Źródło:
PAP

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Holender biegnie dla Ukrainy, jest w Warszawie. Chce pokazać "jak blisko jest ta wojna"

20 sierpnia 2023, 11:48
Autor:
bż/tok
Źródło:
tvn24.pl

Małgorzata Foremniak i Jan Kliment rozstają się z rolami jurorów w programie "Mam Talent". Zastąpią ich Julia Wieniawa oraz Marcin Prokop, który dotychczas prowadził show. Nowa edycja zostanie wyemitowana już w przyszłym roku.

15. edycja "Mam Talent!". Julia Wieniawa i Marcin Prokop nowymi jurorami

15. edycja "Mam Talent!". Julia Wieniawa i Marcin Prokop nowymi jurorami

19 sierpnia 2023, 12:07
Autor:
wini/b
Źródło:
TVN24 Kraków

Od dziś na Playerze "Lipowo. Zmowa milczenia" - długo zapowiadany nowy serial kryminalny według powieści Katarzyny Puzyńskiej "Motylek". - Jak ktoś go sobie obejrzy, to ma całą moją serię w pigułce. Scenarzyści zrobili dobrą robotę - mówi pisarka w "Co słychać" w TVN Style. Zapewnia, że choć ośmioodcinkowa produkcja różni się od powieści, fani jej 15-tomowej sagi nie będą rozczarowani.

Tajemnicze morderstwo siostry zakonnej w małym miasteczku. Premiera serialu "Lipowo. Zmowa milczenia"

Tajemnicze morderstwo siostry zakonnej w małym miasteczku. Premiera serialu "Lipowo. Zmowa milczenia"

18 sierpnia 2023, 11:53
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joan//mro
Źródło:
Player, Instagram, TVN Style