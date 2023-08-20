Цей фоторадар "вполював" найбільше водіїв. Це нове місце розташування приладу

Від початку літніх вакацій до кінця липня в Польщі камери та відтинкові вимірювачі швидкості зафіксували понад 122 тисячі випадків перевищення шв1идкості. Про це свідчать дані Головної інспекції автомобільного транспорту (GITD). Найбільше п орушень радари зафіксували у Познані.

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Дані GITD стосуються періоду з 24 червня до кінця липня. - За цей період із використанням фоторадарів було виявлено 64,3 тисячі порушень, - пояснила Моніка Ніжняк, прес-секретар Генеральної інспекції автомобільного транспорту.

- Натомість, усі відтинкові вимірювання швидкості - мережу яких останніми місяцями було розширено системами, що працюють на об’їзній дорозі Бялобжегів, вроцлавській ділянці автомагістралі А4 (Костомлоти - Конти Вроцлавські) та в тунелі під Свиною - зафіксували 57,1 тисячі випадків недотримання водіями встановлених обмежень швидкості, - повідомила речниця GITD.

Найбільше водіїв "вполювала" камера контролю швидкості в Познані

Моніка Ніжняк розповіла, що під час вакацій найбільше порушень - понад 2,2 тисячі - зареєстрував фоторадар на вулиці Глоговській в Познані. - Це нова локація, де з 26 червня прилад проводить заміри швидкості. Обмеження швидкості на цій ділянці дороги - 50 км/год, - нагадала вона.

Прес-секретар GITD додала, що ця нова камера зафіксувала рекордне перевищення швидкості за літо. - 7 липня водій "Мерседеса" перевищив швидкість на 87 кілометрів на годину. Водій їхав зі швидкістю 137 кілометрів на годину. Його покарали штрафом у розмірі 2,5 тисячі злотих і 15 штрафними балами, - підкреслила вона.

Згідно з інформацією Генеральної інспекції дорожнього транспорту, екстремальні випадки перевищення швидкості бі 70 км/год становили близько 0,16 відсотка. всі порушення. – Зафіксовано 199 таких випадків, – сказав Нижняк.

Вона підкреслила, що переважна більшість перевищень у святкові дні стосувалася найнижчого порогу – від 11 до 20 км/год. – Ця група водіїв становила близько 62 відсотків усіх транспортних засобів, зареєстрованих системою CANARD у той період, – додала Моніка Ніжняк.

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Autor:red.

Źródło: PAP