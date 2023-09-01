"Це свято всіх, кого єднає Вісла"

У суботу відбудеться ювілейне 15-те Свято Вісли. Жителі зможуть святкувати з ранку, коли відбудеться круїз на схід сонця "Уржечанське прощання з літом". І аж до заходу сонця, під час концерту молодого інді-поп-виконавця. У програмі також майстер-класи та парад.

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Про це свято розповіли представники міської влади під час прес-конференції в середу в "Пристані Варшава", новому комплексі будівель в районі Черняковського порту. Там вже розташовуються організації, пов’язані з Віслою.

Цього року літній сезон на Віслі, що завершується, проходив під гаслом "спільність".

"Ми хочемо, щоб це було свято всіх, кого єднає Вісла. Буде багато популярних круїзів, анімацій, майстер-класів та художніх виступів. Ми ще раз хочемо показати, що на річці Вісла кожен знайде те, що його зацікавить, що може стати його пристрастю на роки", - цитує у комюніке мерія Магдалену Млоховську, директора-координатора у справах "зеленої Варшави".

Як зазначають у мерії, протягом цілих вакацій на річці Вісла відбулося багато заходів, які дозволили активно використовувати річку та показали її потенціал. Свято Вісли - символічне завершення відпочинку біля річки. "Жителі Варшави все ще можуть скористатися цікавою пропозицією столичних пасажирських перевезень, каякінгу, тренувань з серфінгу або взяти участь в одному з багатьох заходів, організованих на "Пристані Варшава", - підкреслили в мерії.

Майстер-класи, круїзи, парад і концерт

Під час суботнього Свята Вісли протягом дня на мешканців чекатимуть атракціони як на воді, так і на суші. Від круїзу до сходу сонця на "Ужечаньському прощанні з літом" до заключного концерту на сонячній палубі корабля "Панама", пришвартованого на пляжі Саска Кемпа.

В рамках заходу жителі столиці зможуть безкоштовно взяти участь у майстер-класах, тематичних круїзах або традиційному параді підрозділів. Для більшості місць у круїзах потрібне бронювання через веб-сайт, але на місці також буде пул квитків.

"Варто черпати зі спадщини надвіслянського мікрорегіону Ужеча. З цієї причини ми звертаємося до елементів історії Вісли, які хочемо донести до учасників наших заходів. Під час майстер-класів на суші мешканці дізнаються про традиції, кухню та культуру Ужеча. Про це також розповідає виставка, яку ми представляємо в кубах на бульварі Генерала Паттона з 21 серпня", - цитує мерія у комюніке Яна Пьотровського, уповноваженого мера Варшави у справах варшавської Вісли.

5:00-8:00 - круїз до сходу сонця "Ужечанське прощання з літом" (пляж Саска Кемпа),

11:00-17:00 - 30-хвилинні круїзи для жителів (за маршрутом: "Плита десанту"/пляж Саска Кемпа - Науковий центр Коперніка - "Плита десанту"/пляж Саска Кемпа)

11:00-17:00 - годинні пізнавальні та природні круїзи: старт від Pomost 511 -

11:00-12:15 Круїз "Два береги".

12:30-13:45 круїз "Лабораторія віслянська - відкриття таємниць Вісли"

14:00 - 15:15 круїз "Крилата дільниця Вісла"

12:00-17:00 - майстер-класи та промоційні стенди, пов'язані з традиціями, кухнею та культурою Ужеча та майстер-класи від Edustrefa InPost ( "Плита десанту")

16:00-17:10 - відкритий концерт, присвячений традиціям Ужеча ("Плита десанту")

18:00-19:00 - парад підрозділів на Віслі (за маршрутом: "Плита десанту"/пляж Саска Кемпа - Науковий центр Коперніка - "Плита десанту"/пляж Саска Кемпа).

19:30-21:00 (Пляж Саска Кемпа) - концерт молодого інді-поп виконавця - Ignacy

Свято Вісли - програма заходів.

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Autor:Ред.

Źródło: tvnwarszawa.pl