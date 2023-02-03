Бойкот Олімпіади з боку 40 країн. Слова польського міністра облетіли світ

Хвиля критики прокотилася на адресу Міжнародного олімпійського комітету, який серйозно розмірковує над тим, чи допустити спортсменів з Росії та Білорусі на Ігри в Парижі наступного року. Польща також виступила різко в цьому питанні.

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Незважаючи на неодноразові заклики з боку України заборонити російським і білоруським спортсменам брати участь в Іграх-2024 у Парижі, МОК досліджує можливість допустити їх до участі під нейтральним прапором.

Наприкінці січня МОК повідомив, що Олімпійська рада Азії запропонувала росіянам і білорусам взяти участь у змаганнях, що проводяться на цьому континенті, включно з олімпійською кваліфікацією. Через санкції, запроваджені проти їхніх країн у зв'язку з вторгненням Росії в Україну, росіяни та білоруси не мають права виступати на кваліфікації в Європі.

Обурення українців

Позиція МОК одразу викликала обурення українців. Міністр спорту України Вадим Гутцайт пригрозив бойкотувати Олімпійські ігри в Парижі, а президент України Володимир Зеленський оголосив про початок міжнародної кампанії з недопуску російських спортсменів на майбутню Олімпіаду. Він також запросив главу МОК Томаса Баха до Бахмута, нині одного з найгарячіших місць у війні між Росією та Україною, яка триває вже майже рік.

МОК у понеділок відкинув різку критику з боку українських чиновників, які звинуватили організацію в пропагуванні війни через надання можливостей для спортсменів з Росії та Білорусі пройти кваліфікацію на Олімпійські ігри в Парижі.

В заяві МОК сказано, зокрема, що "це надзвичайно прикра ситуація, що ми ведемо цю дискусію на такій ранній стадії, яка може призвести до ескалації загрози бойкоту". Наголошують, що рішення ще не прийнято і спроби ініціювати бойкот заходу просто зараз є безпідставними.

"Бойкот є порушенням Олімпійської хартії, і всі національні олімпійські комітети зобов'язані брати участь в Іграх", - йдеться в документі.

Міжнародна коаліція

У МОК зазначили, що попередні бойкоти не досягли своїх політичних цілей і в програші залишилися спортсмени. Однак тиск на МОК посилюється. Про можливість бойкоту Олімпійських ігор у Парижі говорять вже не лише українці, а й латвійці та поляки.

Наступного тижня має прозвучати голосна заява, яку вже проанонсував у четвер у "Gościu Wiadomości" міністр спорту Каміль Бортнічук.

- Чи варто росіянам і білорусам стартувати в Парижі? Я не сумніваюся, що ні. Хіба що війна закінчиться до Паризьких ігор і Україна домовиться про мир, який її задовольнить, але мало що свідчить про це. МОК знову грішить наївністю, кажучи про якийсь нейтралітет. Росіяни мали бути нейтральними вже на кількох Олімпіадах через допінг-скандали, а натомість Путін аплодував їм з трибун як своїм, - сказав Бортнічук в ефірі TVP.

Як підкреслив міністр спорту, Польща є частиною "міжнародної коаліції", яка має різко реагувати на спроби МОК.

- На щастя, здається, що позиція близько 40 міністрів спорту, моїх колег не лише з Євросоюзу, а й Великої Британії та США, залишається незмінною. Ми на постійному зв'язку. Наступного тижня, а ми попередньо домовилися про відеоконференцію 10 лютого, буде оприлюднена дуже сильна позиція представників цих 40 країн, які чітко виступатимуть проти участі росіян і білорусів в Олімпійських іграх, - повідомив Бортнічук.

Слова польського міністра спорту підхопили західні ЗМІ, включно з BBC, яке в п'ятницю процитувало його на головній сторінці свого сайту.

"Міністр спорту Польщі говорить про бойкот ігор аж 40 країнами", - анонсує свою статтю BBC.

"Буду намовляти всіх"

Вже в п’ятницю про бойкот Олімпіади, якщо цим двом країнам дозволять взяти участь в Іграх, сказав - поки як приватну думку - заступник міністра закордонних справ Павел Яблонський.

- Моя особиста думка: якби спортсменів з Білорусі та Росії допустили до Ігор у 2024 році, ми повинні просто бойкотувати Ігри, участі в таких Іграх не повинно бути, - підкреслив заступник глави МЗС у "Ранковій розмові" на RMF FM. "Це тиск, який ми повинні чинити на Міжнародний олімпійський комітет", - додав він.

- Я обов’язково намовлятиму всіх прийняти таке рішення,- відповів Яблонський на запитання, чи буде він заохочувати національний олімпійський комітет Польщі до такого кроку.

Також Яблонський різко оцінив спроби МОК повернути росіян і білорусів на Ігри під нейтральним прапором.

- Якщо за цим стоять якісь гроші, то це гідно найвищого осуду. Але навіть якщо їх там немає, прийняти таке рішення - це не лише злочин, це помилка, - не добирав слів Яблонський.

Після вторгнення російських військ в Україну 24 лютого минулого року МОК запровадив санкції проти Росії та її союзника Білорусі. В обох країнах не проводяться міжнародні спортивні змагання. Росіяни та білоруси були виключені з багатьох змагань, а там, де вони можуть змагатися індивідуально, національної символіки цих країн немає.

Олімпійські ігри в Парижі пройдуть з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

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Autor:red.

Źródło: TVN24