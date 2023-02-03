Бойкот Олімпіади з боку 40 країн. Слова польського міністра облетіли світ

3 lutego 2023, 22:54
Autor:
red.
Źródło:
TVN24
MKOl otwiera się na rosyjskich i białoruskich sportowców
MKOl otwiera się na rosyjskich i białoruskich sportowców
Reuters
ReutersMKOl otwiera się na rosyjskich i białoruskich sportowców

Хвиля критики прокотилася на адресу Міжнародного олімпійського комітету, який серйозно розмірковує над тим, чи допустити спортсменів з Росії та Білорусі на Ігри в Парижі наступного року. Польща також виступила різко в цьому питанні.

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Незважаючи на неодноразові заклики з боку України заборонити російським і білоруським спортсменам брати участь в Іграх-2024 у Парижі, МОК досліджує можливість допустити їх до участі під нейтральним прапором.

Наприкінці січня МОК повідомив, що Олімпійська рада Азії запропонувала росіянам і білорусам взяти участь у змаганнях, що проводяться на цьому континенті, включно з олімпійською кваліфікацією. Через санкції, запроваджені проти їхніх країн у зв'язку з вторгненням Росії в Україну, росіяни та білоруси не мають права виступати на кваліфікації в Європі.

Обурення українців

Позиція МОК одразу викликала обурення українців. Міністр спорту України Вадим Гутцайт пригрозив бойкотувати Олімпійські ігри в Парижі, а президент України Володимир Зеленський оголосив про початок міжнародної кампанії з недопуску російських спортсменів на майбутню Олімпіаду. Він також запросив главу МОК Томаса Баха до Бахмута, нині одного з найгарячіших місць у війні між Росією та Україною, яка триває вже майже рік.

МОК у понеділок відкинув різку критику з боку українських чиновників, які звинуватили організацію в пропагуванні війни через надання можливостей для спортсменів з Росії та Білорусі пройти кваліфікацію на Олімпійські ігри в Парижі.

В заяві МОК сказано, зокрема, що "це надзвичайно прикра ситуація, що ми ведемо цю дискусію на такій ранній стадії, яка може призвести до ескалації загрози бойкоту". Наголошують, що рішення ще не прийнято і спроби ініціювати бойкот заходу просто зараз є безпідставними.

"Бойкот є порушенням Олімпійської хартії, і всі національні олімпійські комітети зобов'язані брати участь в Іграх", - йдеться в документі.

Міжнародна коаліція

У МОК зазначили, що попередні бойкоти не досягли своїх політичних цілей і в програші залишилися спортсмени. Однак тиск на МОК посилюється. Про можливість бойкоту Олімпійських ігор у Парижі говорять вже не лише українці, а й латвійці та поляки.

Наступного тижня має прозвучати голосна заява, яку вже проанонсував у четвер у "Gościu Wiadomości" міністр спорту Каміль Бортнічук.

- Чи варто росіянам і білорусам стартувати в Парижі? Я не сумніваюся, що ні. Хіба що війна закінчиться до Паризьких ігор і Україна домовиться про мир, який її задовольнить, але мало що свідчить про це. МОК знову грішить наївністю, кажучи про якийсь нейтралітет. Росіяни мали бути нейтральними вже на кількох Олімпіадах через допінг-скандали, а натомість Путін аплодував їм з трибун як своїм, - сказав Бортнічук в ефірі TVP.

Як підкреслив міністр спорту, Польща є частиною "міжнародної коаліції", яка має різко реагувати на спроби МОК.

- На щастя, здається, що позиція близько 40 міністрів спорту, моїх колег не лише з Євросоюзу, а й Великої Британії та США, залишається незмінною. Ми на постійному зв'язку. Наступного тижня, а ми попередньо домовилися про відеоконференцію 10 лютого, буде оприлюднена дуже сильна позиція представників цих 40 країн, які чітко виступатимуть проти участі росіян і білорусів в Олімпійських іграх, - повідомив Бортнічук.

Слова польського міністра спорту підхопили західні ЗМІ, включно з BBC, яке в п'ятницю процитувало його на головній сторінці свого сайту.

"Міністр спорту Польщі говорить про бойкот ігор аж 40 країнами", - анонсує свою статтю BBC.

"Буду намовляти всіх"

Вже в п’ятницю про бойкот Олімпіади, якщо цим двом країнам дозволять взяти участь в Іграх, сказав - поки як приватну думку - заступник міністра закордонних справ Павел Яблонський.

- Моя особиста думка: якби спортсменів з Білорусі та Росії допустили до Ігор у 2024 році, ми повинні просто бойкотувати Ігри, участі в таких Іграх не повинно бути, - підкреслив заступник глави МЗС у "Ранковій розмові" на RMF FM. "Це тиск, який ми повинні чинити на Міжнародний олімпійський комітет", - додав він.

- Я обов’язково намовлятиму всіх прийняти таке рішення,- відповів Яблонський на запитання, чи буде він заохочувати національний олімпійський комітет Польщі до такого кроку.

Також Яблонський різко оцінив спроби МОК повернути росіян і білорусів на Ігри під нейтральним прапором. 

- Якщо за цим стоять якісь гроші, то це гідно найвищого осуду. Але навіть якщо їх там немає, прийняти таке рішення - це не лише злочин, це помилка, - не добирав слів Яблонський.

Після вторгнення російських військ в Україну 24 лютого минулого року МОК запровадив санкції проти Росії та її союзника Білорусі. В обох країнах не проводяться міжнародні спортивні змагання. Росіяни та білоруси були виключені з багатьох змагань, а там, де вони можуть змагатися індивідуально, національної символіки цих країн немає.

Олімпійські ігри в Парижі пройдуть з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

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Autor:red.

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Rosja
Ukraina
Sport
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Autor:
js
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Autor:
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/ prpb
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Nie cichnie temat dotacji od ministra Przemysława Czarnka dla związanych z PiS organizacji na zakup nieruchomości. Wiceminister aktywów państwowych Jan Kanthak stwierdził, że to "bardzo słuszna droga", by "dawać infrastrukturę do działań". Dotacje skierowane "dla swoich" krytykuje opozycja. - Gdyby premier Mateusz Morawiecki miał polityczne jaja to po takim numerze powinien Czarnka wyrzucić na zbity pysk - stwierdził Tomasz Trela z Lewicy.

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/ prpb
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mjz/adso
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Autor:
js
/ prpb
Źródło:
PAP, TVN24

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Autor:
jdw//az
Źródło:
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Autor:
akr
/ prpb
Źródło:
PAP, Reuters

Piątek jest 345. dniem rosyjskiej inwazji zbrojnej na Ukrainę. Francusko-włoski system obrony przeciwlotniczej SAMP/T zostanie przekazany Ukrainie wiosną tego roku - poinformowano w nocie ministerstwa obrony Włoch. Komunikat pojawił się po rozmowie włoskiego ministra obrony Guido Crosetto z francuskim ministrem sił zbrojnych Sebastienem Lecornu. Podkreślili oni, że system ten umożliwi obronę przed atakami rosyjskich dronów, rakiet i samolotów. Wcześniej Pentagon poinformował o nowym, dużym amerykańskim pakiecie militarnym dla Ukrainy, obejmującym pociski dalekiego zasięgu. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.

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Resort obrony Włoch: system przeciwlotniczy SAMP/T trafi na Ukrainę na wiosnę

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Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl, Reuters, PAP

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Drugi chiński balon, tym razem nad Kanadą. Ambasador Chin trafił na dywanik 

Drugi chiński balon, tym razem nad Kanadą. Ambasador Chin trafił na dywanik 

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mjz
/ prpb
Źródło:
PAP

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Autor:
mp/ToL
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Źródło:
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Tadeusz Kowalski, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zaproponował, by Rada umorzyła w uchwale postępowanie w sprawie reportażu Piotra Świerczka "Siła kłamstwa", wyemitowanego na antenie TVN24. Jak jednak poinformował, KRRiT nie chciała rozpatrywać zaproponowanego przez niego stanowiska, a przewodniczący Maciej Świrski uznał, że prowadzone postępowanie jest jego wyłącznym uprawnieniem.

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Członek KRRiT wniósł o przyjęcie stanowiska o umorzeniu postępowania w sprawie reportażu "Siła kłamstwa"

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Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nadal prowadzi z urzędu postępowanie w sprawie ukarania TVN za emisję reportażu Piotra Świerczka "Siła kłamstwa". Stacja wnosiła o umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego i zapowiadała przesłanie dodatkowych wyjaśnień. Dziś publikujemy szczegółową odpowiedź na zarzuty Antoniego Macierewicza, w tym dokument NIAR, którego do dziś nie opublikowała podkomisja.

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Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl

Pełniący obowiązki dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju złożył w piątek wniosek do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej o przeprowadzenie kontroli konkursu "Szybka Ścieżka - Innowacje Cyfrowe". Dzień wcześniej Radio Zet podało, że niespełna 30-latek założył w domu firmę o kapitale 5 tysięcy złotych i 10 dni później rządowa agencja przyznała mu prawie 55 milionów złotych dofinansowania.

Założył firmę i po 10 dniach przyznano mu blisko 55 milionów złotych? NCBR wnioskuje o kontrolę konkursu

Założył firmę i po 10 dniach przyznano mu blisko 55 milionów złotych? NCBR wnioskuje o kontrolę konkursu

3 lutego 2023, 12:50
Autor:
js//now
Źródło:
tvn24.pl, Radio Zet

TVN Warner Bros. Discovery i Ringier Axel Springer Polska nawiązują współpracę partnerską przy projekcie Bazy Ekspertek #nieczekam107lat. Projekt wspiera wyrównywanie głosu kobiet i mężczyzn w mediach, oferując bezpłatny dostęp do ekspertek w ponad 30 branżach. Połączenie sił TVN Warner Bros. Discovery i Ringier Axel Springer Polska ma wzmocnić tempo zmian w zakresie wyrównywania głosu kobiet i mężczyzn w mediach w Polsce. 

TVN Warner Bros. Discovery partnerem projektu Baza Ekspertek #nieczekam107lat 

TVN Warner Bros. Discovery partnerem projektu Baza Ekspertek #nieczekam107lat 

2 lutego 2023, 16:56
Autor:
red.

Jest pewna magiczna wiara, że pierwsze miejsce na liście wyborczej jest miejscem biorącym - tak o pomyśle uregulowania pozycji kanałów telewizyjnych mówił we "Wstajesz i wiesz" na antenie TVN24 członek KRRiT, profesor Tadeusz Kowalski. Stwierdził, że "władza usiłuje nam pierwszych pięć kanałów telewizyjnych uregulować". Jeżeli proponowane przepisy wejdą w życie, to operatorzy płatnej telewizji będą musieli obowiązkowo udostępniać, na pierwszych miejscach listy, jedynie pięć kanałów telewizji rządowej.

Członek KRRiT o lex pilot: magiczna wiara, że pierwsze miejsca na liście wyborczej są "biorące"

Członek KRRiT o lex pilot: magiczna wiara, że pierwsze miejsca na liście wyborczej są "biorące"

3 lutego 2023, 8:44
Autor:
mp/ams
Źródło:
TVN24