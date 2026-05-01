"Jesteśmy tutaj dla was". Kolejny przystanek na urodzinowej trasie TVN24
W Bielsku-Białej będzie szansa na osobiste spotkania z naszymi dziennikarzami - oprócz Piotra Świerczka w Bielsku-Białej pojawią się między innymi: Justyna Kosela, Wojciech Bojanowski, Paweł Abramowicz, Jerzy Korczyński, Tomasz Zubilewicz czy Paweł Szot.
- To wszystko jest o was, jesteśmy tutaj dla was i liczymy na to, że będziecie z nami świętować te 25. urodziny - mówi Wojciech Bojanowski.
To w Bielsku-Białej odbędzie się debata "Na pierwszej linii prawdy. Z frontu bez filtra". Dziennikarze Michał Przedlacki, Wojciech Bojanowski, Paweł Szot i Piotr Świerczek będą rozmawiali o swoich przeżyciach i doświadczeniach związanych z pracą reportera w miejscach ogarniętych konfliktem zbrojnym. W debacie korespondentów wojennych, którą będzie można zobaczyć w TVN24+, mogą wziąć udział również mieszkańcy. Start o godzinie 16. w Teatrze Banialuka.
- Każdy z nas był w jakimś miejscu zagrożenia, w miejscu konfliktu. Mam nadzieję, że porozmawiamy o tym i udzielimy odpowiedzi na każde państwa pytanie - mówi Piotr Świerczek.
