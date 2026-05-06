"Będziemy mieli mocną łódzką reprezentację". Anita Werner zaprasza na urodziny TVN24 do Łodzi

W najbliższą sobotę zapraszamy do wspólnego świętowania 25. urodzin TVN24 w Łodzi. Dla Anity Werner, dziennikarki i gospodyni "Faktów" TVN, to "niesamowita, sentymentalna podróż".

- Łódź to moje rodzinne miasto i żeby tradycji z ostatnich tygodni, miesięcy stało się zadość, to powiem: jestem z Łodzi - mówiła Anita Werner w środę w TVN24, zapraszając na kolejny przystanek naszej urodzinowej trasy. - To było miasto, w którym się urodziłam, w którym chodziłam do szkoły, zdobywałam pierwsze przyjaźnie, klarowały się moje pasje - wyliczała gospodyni "Faktów" TVN.

Dziennikarka przypomniała, że uczęszczała do Szkoły Podstawowej nr 166, a następnie I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika. - "Koper". Oczywiście, że "Koper" - odpowiedziała bez zawahania, zapytana we "Wstajesz i wiesz" o najlepszy ogólniak w Łodzi. - Pozdrawiam wszystkich z "Trójki", z 21. - dodała z uśmiechem, mówiąc o rywalizacji pomiędzy liceami. Po maturze również pozostała w tym mieście - studiowała filmoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim.

Zapytana o ulubione miejsca w Łodzi wspomniała o rodzinnych Bałutach, zwróciła też uwagę na tereny zielone. - Ja na przykład co niedzielę jeździłam z rodzicami do Arturówka albo Łagiewnik - mówiła.

Urodziny TVN24 w Łodzi

Anita Werner mówiła również o szczegółach świętowania 25-lecia TVN24 w stolicy województwa łódzkiego. Jak podkreśliła, będzie to dla niej "niesamowita, sentymentalna podróż". - Jesteśmy tam po to, żeby być z państwem, być z naszymi widzami - zadeklarowała zapowiadając ciekawe rozmowy i pokazanie telewizji od kulis. - Będzie można samemu spróbować jak to jest, zobaczyć wóz transmisyjny, stanąć przed kamerą, stanąć przy mapie pogody - wyliczała.

Od godziny 12.00 z Łodzi będziemy nadawać "Podcast polityczny" dziennikarskiego duetu Arleta Zalewska i Konrad Piasecki - kolejne odcinki podcastu znajdziecie w TVN24+. Naszymi gośćmi będą osoby związane z miastem. Wśród nich koszykarz Marcin Gortat i stand-uper Rafał Pacześ - zapowiedziała Anita Werner. - Będziemy mieli mocną łódzką reprezentację - podkreśliła.

25-lecie TVN24 świętujemy pod hasłem "Jesteśmy stąd". Na każdym przystanku spotykamy się z mieszkańcami i pokazujemy telewizję od kuchni. Dla naszych gości przygotowujemy także niespodzianki. Do tej pory odwiedziliśmy już Siemiatycze, Kazimierz Dolny i Bielsko-Białą. W Łodzi spotkamy się w centrum kultury EC1.

