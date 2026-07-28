Zdrowie Nowe zasady wystawiania e-recept refundowanych. Co się zmieni? Oprac. Agnieszka Pióro |

Leki z metamizolem jednak bez recepty. Zabiegi producentów powiodły się Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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O co dokładnie chodzi? O zastosowanie w przypadku wszystkich e-recept refundowanych takich samych zasad technicznych, jakie dotychczas obowiązywały wyłącznie przy e-receptach rocznych.

"Podstawowym celem włączenia nowych reguł jest ograniczenie przypadków wystawiania recept, w których ordynowana ilość produktu leczniczego wykracza poza 120-dniowy czas terapii. Taki czas jest zarezerwowany dla recept rocznych. Nowe zasady mają również poprawić jakość danych na wystawianych receptach poprzez zredukowanie liczby błędów wynikających z rozbieżności między dawkowaniem a liczbą i wielkością ordynowanych opakowań leku" - wskazało Centrum e-Zdrowia.

Jak poinformowało, od 13 września system zweryfikuje, czy w recepcie zwykłej i w recepcie zwykłej z wyrobem medycznym podano czas trwania kuracji. Będzie też automatycznie odrzucał recepty, które nie spełnią nowych wymagań technicznych.

Nowe zasady

Zmiany mają też zapobiegać zjawisku tzw. "magazynowania leków" przez pacjentów, poprawić bezpieczeństwo terapii i uszczelnić system refundacji. Co konkretnie oznaczają dla osób wystawiających e-recepty refundowane? Że będą one zobowiązane do:

podania czasu trwania kuracji

zastosowania strukturalnego dawkowania (czyli określenia dawki, częstotliwości, sposobu podania)

przekazania informacji o wielkości opakowania zgodnej z danymi z Rejestru Produktów Leczniczych (RPL).

Nowe wymagania nie będą dotyczyć: recept płatnych w 100 proc. bez oznaczenia "365" (30-dniowych), recept recepturowych, zlecanych w ramach importu docelowego, recept farmaceutycznych oraz recept na opakowania o złożonej strukturze.