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Zdrowie

Nowe zasady wystawiania e-recept refundowanych. Co się zmieni?

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Leki, recepta, e-recepta
Leki z metamizolem jednak bez recepty. Zabiegi producentów powiodły się
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Nowe regulacje dotyczące wystawiania e-recept refundowanych wejdą w życie 13 września. Mają ograniczyć przypadki technicznych błędów i zapobiec magazynowaniu leków przez pacjentów.

O co dokładnie chodzi? O zastosowanie w przypadku wszystkich e-recept refundowanych takich samych zasad technicznych, jakie dotychczas obowiązywały wyłącznie przy e-receptach rocznych.

"Podstawowym celem włączenia nowych reguł jest ograniczenie przypadków wystawiania recept, w których ordynowana ilość produktu leczniczego wykracza poza 120-dniowy czas terapii. Taki czas jest zarezerwowany dla recept rocznych. Nowe zasady mają również poprawić jakość danych na wystawianych receptach poprzez zredukowanie liczby błędów wynikających z rozbieżności między dawkowaniem a liczbą i wielkością ordynowanych opakowań leku" - wskazało Centrum e-Zdrowia.

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Jak poinformowało, od 13 września system zweryfikuje, czy w recepcie zwykłej i w recepcie zwykłej z wyrobem medycznym podano czas trwania kuracji. Będzie też automatycznie odrzucał recepty, które nie spełnią nowych wymagań technicznych.

Nowe zasady

Zmiany mają też zapobiegać zjawisku tzw. "magazynowania leków" przez pacjentów, poprawić bezpieczeństwo terapii i uszczelnić system refundacji. Co konkretnie oznaczają dla osób wystawiających e-recepty refundowane? Że będą one zobowiązane do:

  • podania czasu trwania kuracji
  • zastosowania strukturalnego dawkowania (czyli określenia dawki, częstotliwości, sposobu podania)
  • przekazania informacji o wielkości opakowania zgodnej z danymi z Rejestru Produktów Leczniczych (RPL).
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Fakty

Nowe wymagania nie będą dotyczyć: recept płatnych w 100 proc. bez oznaczenia "365" (30-dniowych), recept recepturowych, zlecanych w ramach importu docelowego, recept farmaceutycznych oraz recept na opakowania o złożonej strukturze.

Źródło: PAP
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Tagi:
ZdrowieOchrona zdrowiae-zdrowieLeki
Agnieszka Pióro
Agnieszka Pióro
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
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