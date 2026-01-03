Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie
|

Zgłaszają się do kardiologów i gastrologów. A potrzebują pomocy chirurga

Zuzanna Kuffel
Zuzanna Kuffel
Osoby z MALS zwykle najpierw zgłaszają się do gastrologów i kardiologów
Osoby z MALS zwykle najpierw zgłaszają się do gastrologów i kardiologów
Źródło: Pormezz/Shutterstock
U osób z MALS, czyli zespołem ucisku pnia trzewnego, objawy nasilają się najczęściej po jedzeniu i po wysiłku fizycznym. Pacjenci zgłaszają się do chirurgów naczyniowych, kierowani przez kardiologów albo gastrologów lub - czasami niepotrzebnie - kiedy w opisie tomografii komputerowej brzucha wykonywanej z innego powodu przeczytają, że mają ucisk pnia trzewnego. O tej chorobie powinni pamiętać też psychiatrzy, ponieważ utrata masy ciała i lęk przed jedzeniem u nastolatki nie zawsze muszą oznaczać anoreksję.Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • MALS, czyli zespół ucisku pnia trzewnego, występuje wtedy, kiedy więzadło łukowate przepony uciska pień trzewny, a pacjent odczuwa z tego powodu jakieś dolegliwości.
  • Najczęściej pacjenci z objawami MALS zaczynają od diagnostyki kardiologicznej lub gastroenterologicznej. Dlaczego?
  • Zespołem ucisku pnia trzewnego zajmują się chirurdzy naczyniowi. Dr n. med. Bohdan Solonynko wyjaśnia, jak diagnozuje się tę chorobę i jak się ją leczy.
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w serwisie tvn24.pl.

Marta po raz pierwszy zemdlała podczas zajęć z wychowania fizycznego jako 10-latka. Ponieważ problem się powtarzał, lekarze zlecali jej różne badania, przede wszystkim kardiologiczne. Nie wykazywały one żadnych nieprawidłowości. Marta zawsze była szczupła i nie za bardzo mogła przytyć, ale wówczas nikogo to nie niepokoiło.

Dopiero kiedy pacjentka miała 18 lat i była na pierwszym roku studiów, a objawy prawie się wycofały, radiolog podczas USG brzucha wykonanego z innej przyczyny rozpoznał u niej cechy ucisku pnia trzewnego.

Wtedy Marta przyszła do chirurga naczyniowego, który w USG Doppler potwierdził u niej istotny ucisk pnia trzewnego w spoczynku, który nasilał się przy maksymalnym wysiłku, powodując przyspieszenie aż do 370 m/s, co świadczyło o ponad 70-procentowym zwężeniu naczynia. O leczeniu operacyjnym - a to jest jedyna możliwość - nie było nawet mowy, ponieważ objawy z czasem wycofały się na tyle, że nie przeszkadzają w codziennym funkcjonowaniu. Marta nie uprawia tylko intensywnego sportu. Teraz ma 21 lat, studiuje.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Byłam normalną, zdrową osobą, nagle stałam się wrakiem człowieka"

"Byłam normalną, zdrową osobą, nagle stałam się wrakiem człowieka"

Zuzanna Kuffel
Mdłości, duszności, palpitacje. To nie musi być nerwica, to może być POTS

Mdłości, duszności, palpitacje. To nie musi być nerwica, to może być POTS

Zuzanna Kuffel

Tę samą diagnozę, czyli MALS - zespół ucisku pnia trzewnego, niedawno usłyszała 22-letnia Anna (imię zmienione), studentka. Jej głównym problemem nie są omdlenia jak u Marty, ale silny ból w nadbrzuszu po posiłku. Na początku diagnozowano ją w kierunku przepukliny rozworu przełykowego przepony. Podejrzewano też zapalenie żołądka i leczono ją na helicobacter pylori.

Dopiero chirurg naczyniowy potwierdził, że objawy są skutkiem ucisku pnia trzewnego. Rodzice młodej pacjentki skłaniali się ku operacji, ale ona nie chciała iść pod nóż. Zmieniła swój sposób odżywiania - je więcej posiłków dziennie, ale o małej objętości. To w dużej mierze przyniosło jej ulgę. Ale u nie wszystkich pacjentów tak jest. Kiedy powinno się operować MALS?

Pień trzewny - ważny czy niepotrzebny?

Zespoły uciskowe dotyczą naczyń i ich relacji z innymi strukturami. Każdy z nas ma tętnice i żyły. Te pierwsze doprowadzają krew od serca do różnych narządów, a te drugie - odprowadzają ją z powrotem do serca. Jak podkreśla w rozmowie z tvn24.pl dr n. med. Bohdan Solonynko, specjalista chirurgii naczyniowej, założyciel Poradni Aorta i adiunkt Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, samych ucisków się nie leczy, ponieważ dużej części zdrowej populacji nie powodują istotnych następstw zdrowotnych czy dolegliwości. - Bardzo ważne jest to, żeby nie leczyć obrazków, tylko pacjentów. Rozpoznając jakikolwiek zespół uciskowy bierzemy pod uwagę nie tylko to, co widzimy w badaniach, ale koniecznie też objawy, jakie zgłasza pacjent - wyjaśnia chirurg naczyniowy. Ta zasada dotyczy także MALS, czyli zespołu ucisku pnia trzewnego. Na czym polega to schorzenie?

Zuzanna Kuffel
Zuzanna Kuffel
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
Sochan znów tylko na ławce. Spurs bez trudu wygrali z Pacers
Najnowsze
Agenci FBI i Secet Service podczas patrolowania ulic Waszyngtonu, 14 sierpnia 2025
Chciał "zrobić dżihad". Swoje plany zdradził agentowi pod przykrywką
Świat
Tragedia w szwajcarskim kurorcie
Wyciągnął z pożaru 20 osób. "Mam przed oczami poparzonych ludzi"
Świat
Śnieg, zima, zawieje śnieżne
Gdzie jest burza? Pojawiają się burze śnieżne
METEO
Rosyjskie manewry Zapad we wrześniu 2017 roku
2027. Czy nowa wojna wybuchnie już za rok?
Maciej Michałek
imageTitle
Strzał za trzy punkty. Milan na szczycie
EUROSPORT
Eksplozje w Caracas
Wybuchy w stolicy Wenezueli. Słychać było przelatujące samoloty
Świat
Śnieg w Słupsku
Znów intensywnie sypie. Zdjęcia Reporterów24
METEO
imageTitle
Kolejna demolka. Pogromca Ratajskiego krok od obrony tytułu
EUROSPORT
Mychajło Fedorow
Kolejne zmiany w Kijowie. Zełenski wskazał nowego ministra obrony
Świat
28 min
0201_cnb_wos_2
Premiera34 lata, 12 publicznych stanowisk. Geniusz, czy efekt politycznego dealu?
Czarno na białym
0201N333XR 1
Czy sytuacji na ekspresówce można było uniknąć? "Jedyne, co mogliśmy robić, to minimalizować skutki"
Polska
Śnieg, zawieje/zamiecie śnieżne
IMGW ostrzega przed śnieżycami. Trudne warunki od rana
METEO
Potężny pożar placu budowy w Denver
"Cały kwartał" w ogniu. "Zniszczenia są ogromne"
Świat
Posiedzenie rządu Donald Tusk
Burzliwa dyskusja na rządzie. A reforma i tak musi się wydarzyć
Polska
imageTitle
Kibice odwiecznego rywala Barcelony szykują się na powrót "zdrajcy"
Najnowsze
Wołodymyr Zełenski
Co dalej w sprawie pokoju? Zełenski podał trzy daty
Świat
Szwajcaria, pożar, kurort
Polak wśród rannych w Szwajcarii, przed nami kolejne ataki zimy, Tesla zdetronizowana
Warto wiedzieć
zima snieg AdobeStock_251825475
Dosypie 30 centymetrów śniegu. Pogoda na dziś
METEO
imageTitle
Kierowca Joshuy usłyszał zarzuty po śmiertelnym wypadku
EUROSPORT
Bez Kitu 02.01.2026
"Bez gonitwy kampanijnej", ale "trudny". Co przyniesie rok, który może być "przełomowy"
Polska
imageTitle
Skręcona kostka pośrodku zimy. Bolesny pech medalisty olimpijskiego
EUROSPORT
W losowaniu loterii Eurojackpot 11 października 2019 roku nie padła główna wygrana
Padła główna wygrana w Eurojackpot
BIZNES
Biało na drogach, warunki jazdy są trudne
"To jest konieczność". Co zrobić, żeby dojechać do celu w zimowej zamieci
Polska
Pełczyńska-Nałęcz o zwiększeniu środków własnych UE na inwestycje
Potężny przelew dla Polski. "Absolutny rekord"
BIZNES
imageTitle
Szybkość, wytrwałość, precyzja. Legenda Dakaru siłę czerpie z innej dyscypliny
EUROSPORT
Zima w Polsce
Zakaz wstępu do lasu. Pod naporem śniegu mogą łamać się konary
METEO
imageTitle
Wicelider TCS z pretensjami do jury. "To nie było sprawiedliwe"
EUROSPORT
shutterstock_2661294873_1
Grok od Elona Muska "rozbiera" ludzi. "Niekontrolowana AI szaleje"
BIZNES
imageTitle
Gwiazdy w formie na początek United Cup
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica