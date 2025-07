Przeszczepili nerkę i serce podczas jednej operacji

Życie po przeszczepie Źródło: tvn24

Kluczowe fakty: W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym przeprowadzono dotąd cztery takie operacje.

Operowany pacjent cierpiał na przewlekłą niewydolność serca i nerek.

Transplantacja była trudna, bo wymagała skoordynowania dwóch zespołów chirurgicznych.

Operowany 42-letni pacjent cierpiał na przewlekłą niewydolność serca i nerek, był na pilnej liście do przeszczepu. – W ostatnich miesiącach przed zabiegiem nie można już było go wypisać do domu, jego serce utraciło zdolność pracy – mówił kierownik Oddziału Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia Instytutu Chorób Serca USK we Wrocławiu prof. dr hab. Michał Zakliczyński.

Znalezienie odpowiedniego dawcy, który mógłby przekazać oba narządy jednej osobie, jest jednak bardzo trudne. Dlatego na operację mężczyzna czekał pół roku.

Serce o dwunastej, nerka o osiemnastej

– Chronologicznie wyglądało to tak, że o godzinie ósmej serce było już na sali operacyjnej, o godzinie dwunastej kardiochirurdzy skończyli przeszczep serca, ustabilizowali pacjenta, a o godzinie osiemnastej zespół chirurgów naczyniowych przeszczepił mu nerkę – poinformował kierownik Biura ds. Transplantacji i Donacji USK we Wrocławiu Mateusz Rakowski.

Jak mówią lekarze, taka transplantacja jest skomplikowana, bo wymaga skoordynowania dwóch zespołów chirurgicznych. Pacjent musi być do takiego zabiegu odpowiednio przygotowany.

– Ważne, aby przeprowadzana w pierwszej kolejności transplantacja serca przebiegła bez komplikacji. Pacjent musi być w stabilnym stanie, aby można było rozpocząć kolejną transplantację – podkreślił kardiochirurg i transplantolog z Instytutu Chorób Serca USK we Wrocławiu dr Maciej Bochenek.

Operowany mężczyzna odzyskał przytomność w dniu zabiegu, o godz. 22.30.

Bardzo rzadka operacja

Jednoczasowe zabiegi, podczas których dochodzi do transplantacji serca i nerki, wykonuje się rzadko. Statystycznie w kraju jest ich mniej niż pięć w ciągu roku (w 2024 r. – przeprowadzono dwa). W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym przeprowadzono dotąd cztery takie operacje. Wszystkie zakończyły się sukcesem, a pacjenci wrócili do zdrowia. Według danych rejestru transplantacyjnego we wrocławskim ośrodku w zaledwie cztery lata wykonano 212 transplantacji serca (najwięcej w Polsce w 2024 r.), a w tym roku 33 takie procedury. Od 1992 r. we wrocławskim ośrodku wykonano 1123 przeszczepienia nerek, z czego w tym roku 47.