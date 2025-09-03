Więcej lekarzy to lepsza opieka? Zależy, gdzie mieszkasz 

System ma usprawnić pracę szpitali Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: GUS policzył medyków pracujących bezpośrednio z pacjentem. Co wynika ze statystyk? Jak wypada Polska na tle innych krajów UE?

Szeregi lekarzy zasilili między innymi specjaliści z Ukrainy. Ilu rzeczywiście pracuje w polskiej ochronie zdrowia do końca jednak nie wiadomo. Za sprawą zwiększenia limitów na uczelniach medycznych z roku na rok przybywa też studentów medycyny.

Mimo wzrostu liczby lekarzy szpitale powiatowe wciąż borykają się z brakami kadrowymi. Ekspertka tłumaczy, z czego mogą wynikać problemy.

166,5 tysięcy - to liczba lekarzy mieszkających w Polsce i posiadających prawo wykonywania zawodu. GUS "policzył" medyków w 2024 roku, a z danych wynika, że lekarzy w Polsce przybyło o ok. 4 tys. względem roku poprzedniego. W statystykach wyróżniono też lekarzy pracujących bezpośrednio z pacjentem - w 2024 roku było ich 141 193, lekarzy dentystów - 36 965, pielęgniarek - 219 881, położnych - 28 828, a fizjoterapeutów - 62 087. To oznacza, że na 1000 osób przypada ok. 4 medyków; lekarzy dentystów - ok. 1.