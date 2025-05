Coraz częściej dotyka młodych. Nie wierzą, że to choroba

Najnowsze badania wskazują, że ksylitol może przyczyniać się do zawału serca i udaru Źródło: Marek Nowicki/Fakty TVN

Udar mózgu coraz częściej dotyka młodych ludzi - alarmuje doktor Karolina Gramsz-Drzewiecka, specjalistka neurologii z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu. "Statystyki są wręcz zatrważające".

Kluczowe fakty: Udar mózgu to choroba, która coraz częściej dotyka młodych ludzi.

Statystyki pokazują, że co ósmy pacjent to osoba poniżej 45. roku życia.

Neurolog mówi, jakie są objawy i tłumaczy co robić w przypadku podejrzenia udaru.

Dr Karolina Gramsz-Drzewiecka zwróciła uwagę, że udar mózgu coraz częściej dotyka młode osoby. Jak wskazuje lekarka, co ósmy pacjent trafiający na oddział udarowy to osoba poniżej 45. roku życia. Są to często osoby wysportowane, bez widocznych obciążeń zdrowotnych. - Większość z nich nie spodziewałyby się, że coś takiego może ich kiedyś spotkać - dodała.

- Statystyki są wręcz zatrważające. Wszyscy żyjemy w przekonaniu, że udar mózgu, zwłaszcza ten niedokrwienny, dotyczy seniorów, pacjentów po 75. roku życia. Natomiast co ósmy pacjent hospitalizowany na naszym oddziale udarowym to chory poniżej 45. roku życia - zaznaczyła.

Objawy udaru u młodych nie różnią się od tych występujących u osób starszych. Należą do nich między innymi nagłe zaburzenia mowy, osłabienie siły mięśniowej kończyny górnej, dolnej, nagłe, bardzo silne zawroty głowy oraz zaburzenia równowagi. - Nie czekamy, nie idziemy się położyć, nie odpoczywamy, tylko natychmiast wzywamy pogotowie - zaznaczyła neurolog.

Nie wierzą, że to choroba

Jak podkreśliła, wielu chorych nie wierzy jednak, że to może być udar. Młode osoby zrzucają swoje objawy na zmęczenie, przepracowanie, nadmierny wysiłek fizyczny czy umysłowy. - Nie są w stanie nawet uwierzyć, że taka choroba mogłaby ich spotkać - dodała.

Konsekwencje są poważne - część pacjentów trafia do szpitala zbyt późno, po kluczowym oknie do leczenia trombolitycznego czy poprzez trombektomię mechaniczną (farmakologiczne lub mechaniczne usunięcie skrzepu).

Kluczowe leczenie i rehabilitacja

Po wdrożeniu leczenia równie ważne jest ustalenie przyczyn udaru, które różnią się od tych występujących u seniorów. - To mogą być choroby autoimmunologiczne, tak zwane choroby z autoagresji, mogą to być choroby tętnic, mogą to być ukryte wady serca, o których pacjenci nie mają zielonego pojęcia. Jednak niestety, nawet u 30, czasami 40 proceny osób tej przyczyny od razu nie jesteśmy w stanie znaleźć - wyjaśniła dr Gramsz-Drzewiecka.

Kluczowym etapem leczenia jest rehabilitacja. - To, że ten udar miał miejsce, że potrafimy sobie z nim poradzić, to jest dopiero początek tej drogi, bo następna w kolejności jest rehabilitacja - podsumowała neurolog.

