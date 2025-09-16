Daje nadzieję na przełom w onkologii i długowieczność. Czym jest epigenetyka?

Kluczowe fakty:
- Wszystkie komórki w naszym ciele zawierają ten sam materiał genetyczny. Mogą w nim występować różne mutacje, ale nie da się nimi wyjaśnić występowania większości chorób nowotworowych i cywilizacyjnych.
- Czynniki środowiskowe - jak np. dym tytoniowy czy niezdrowa dieta - zaburzają działanie mechanizmów epigenetycznych. - W największym uproszczeniu włączają geny, które nie powinny działać w konkretnej komórce i wyłączają te, które powinny działać - tłumaczy dr hab. n. med. Tomasz Wojdacz, prof. PUM.
- Testy na markery epigenetyczne są wciąż w fazie prób klinicznych. Jeżeli będą miały wysoką czułość i pozwolą wykrywać raka we wczesnym stadium, nastąpi rewolucja w onkologii - mówi nasz ekspert.
Zuzanna Kuffel: Zacznijmy od podstaw - rodzimy się z określonym zestawem genów i on do końca naszego życia się nie zmienia?