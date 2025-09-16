Logo strona główna
Daje nadzieję na przełom w onkologii i długowieczność. Czym jest epigenetyka?

Zuzanna Kuffel
Zuzanna Kuffel
Epigenetyka to nauka o mechanizmach regulacji ekspresji genów, które są związane z czynnikami środowiskowymi
Epigenetyka to nauka o mechanizmach regulacji ekspresji genów, które są związane z czynnikami środowiskowymi
Źródło: Shutterstock
Biolodzy molekularni długo myśleli, że mutacjami genów można wytłumaczyć starzenie i występowanie różnych chorób, szczególnie nowotworowych. Jednak sekwencjonowanie DNA tego nie potwierdziło. Wtedy nastąpił zwrot ku epigenetyce, czyli nauce o mechanizmach regulacji ekspresji genów, które są związane z czynnikami środowiskowymi. Badania trwają, ale epigenetyka już daje nadzieję na długowieczność i przełom w onkologii oraz innych gałęziach medycyny. W rozmowie z tvn24.pl opowiedział o tym dr hab. n. med. Tomasz Wojdacz, prof. PUM, jeden z wiodących badaczy w tej dziedzinie.Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • Wszystkie komórki w naszym ciele zawierają ten sam materiał genetyczny. Mogą w nim występować różne mutacje, ale nie da się nimi wyjaśnić występowania większości chorób nowotworowych i cywilizacyjnych.
  • Czynniki środowiskowe - jak np. dym tytoniowy czy niezdrowa dieta - zaburzają działanie mechanizmów epigenetycznych. - W największym uproszczeniu włączają geny, które nie powinny działać w konkretnej komórce i wyłączają te, które powinny działać - tłumaczy dr hab. n. med. Tomasz Wojdacz, prof. PUM.
  • Testy na markery epigenetyczne są wciąż w fazie prób klinicznych. Jeżeli będą miały wysoką czułość i pozwolą wykrywać raka we wczesnym stadium, nastąpi rewolucja w onkologii - mówi nasz ekspert.
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w serwisie tvn24.pl.

Zuzanna Kuffel: Zacznijmy od podstaw - rodzimy się z określonym zestawem genów i on do końca naszego życia się nie zmienia?

Zuzanna Kuffel
Zuzanna Kuffel
