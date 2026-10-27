Logo strona główna
Zdrowie
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie
Sponsor serwisu:Multilac-Neuro_logo (1).png

Rząd zmienia refundację leków. "Szybszy dostęp do potrzebnych leków"

|
Posiedzenie rządu 27.10.2026
Katarzyna Kacperczyk: nie ma kraju, który byłby w pełni autonomiczny w produkcji leków
Źródło wideo: TVN24 | Daniel Rudnicki
Źródło zdj. gł.: PAP
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Rada Ministrów pochyliła się nad projektem nowelizacji ustawy refundacyjnej. Zakłada on gruntowną reformę zasad refundacji. Chodzi o wprowadzenie rozwiązań zwiększających dostępność terapii dla pacjentów.

 - Zmienia sporo z punktu widzenia pacjenta - tak o przyjętym przez Radę Ministrów projekcie powiedział podczas wtorkowej konferencji prasowej rzecznik rządu Adam Szłapka.

- Pacjenci zyskają szybszy dostęp do potrzebnych leków dzięki uproszczonym procedurom refundacyjnym. Zmiany obejmą między innymi zakup leków stosowanych w chorobach rzadkich, sprowadzanie leków z zagranicy, udział przedstawicieli pacjentów w procesie refundacji oraz zasady finansowania terapii ze środków publicznych - dodał.

Leki sieroce i pomostowe finansowanie

Jedną z kluczowych zmian systemowych ma być wprowadzenie do polskiego porządku prawnego definicji leku sierocego (produkt leczniczy przeznaczony do diagnozowania, zapobiegania lub leczenia chorób rzadkich) oraz nowej metodyki wyceny w postaci wielokryterialnej analizy decyzyjnej.

Jak czytamy w komunikacie opublikowanym przez resort zdrowia, ratunkowy dostęp do technologii lekowej (RDTL) ma zostać przekształcony w pomostowe finansowanie technologii lekowej (PFTL). Rozwiązanie będzie przeznaczone dla dzieci i dorosłych, którzy wyczerpali możliwości leczenia finansowanego publicznie i potrzebują leku nieobjętego finansowaniem ze środków publicznych w danym wskazaniu.

- Chcemy, żeby dostęp pacjenta do skutecznej terapii nie był uzależniony od tego, czy uda mu się zebrać miliony złotych w zbiórce publicznej. Nie wyeliminujemy wszystkich zbiórek, ale proponujemy dodatkowe rozwiązania, które mają dać pacjentom szersze możliwości leczenia, ale też zwrócić ich uwagę na bezpieczeństwo leczenia - wyjaśniała w ubiegłym tygodniu podczas spotkania z dziennikarzami wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.

Projekt przewiduje jednolity formularz wniosku oraz ocenę zasadności terapii przez konsylium w placówce medycznej i konsultanta wojewódzkiego lub krajowego. Przy pozytywnej ocenie konsylium i pozytywnej opinii konsultanta brak odpowiedzi NFZ w ciągu siedmiu dni ma oznaczać akceptację finansowania. Kontynuacja leczenia będzie zależała m.in. od jego skuteczności i braku dostępnej alternatywy terapeutycznej.

- Pacjent powinien wiedzieć, na jakich zasadach może otrzymać leczenie i w jakim terminie zapada decyzja. Pomostowe finansowanie ma ułatwiać dostęp do potrzebnej terapii, a jednocześnie sprzyjać obejmowaniu leków refundacją dla szerszej grupy pacjentów - wyjaśniał Mateusz Oczkowski, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji.

Innowacyjne leki bliżej pacjenta

Projekt określa nową kategorię dostępności refundacyjnej dla leków stosowanych w schorzeniach innych niż onkologiczne w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Zmiana ta ma umożliwić przeniesienie sprawdzonych terapii z programów lekowych do przychodni.

Dotychczas, każdorazowe podanie takich leków wiązało się z koniecznością jednodniowej hospitalizacji w ośrodkach realizujących program lekowy w danej chorobie. Dla pacjentów oznaczało to często wielokilometrową podróż do szpitala i częste zwolnienia lekarskie. Po zmianie leczenie ma być realizowane bliżej pacjenta.

Zmiany w imporcie docelowym leków. Elektroniczne wnioski przez IKP

MZ chce wprowadzić także udogodnienia w imporcie docelowym, które pozwolą na szybsze finansowanie sprowadzanych z zagranicy leków. Wyjaśnijmy, import docelowy pozwala na ściągnięcie do kraju leku potrzebnego do ratowania życia lub zdrowia pacjenta, który nie jest dopuszczony do obrotu w Polsce. W ramach tej procedury można sprowadzić z zagranicy produkty lecznicze, które nie mają swojego odpowiednika w kraju i których wcześniej nie dotyczyła decyzja dopuszczenia do obrotu.

Jak zapowiada resort zdrowia, pacjenci korzystający z importu docelowego będą mogli składać wnioski o refundację przez Internetowe Konto Pacjenta, monitorować przebieg sprawy i uzyskać dostęp do decyzji. Zachowana zostanie także możliwość składania wniosków w formie papierowej.

Elektronizacja postępowania ma usprawnić obieg dokumentów i ułatwić pacjentom dostęp do informacji. Apteki uzyskają dostęp do decyzji refundacyjnych przez System Informacji Medycznej.

Przyjęty dziś przez rząd projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej przewiduje ponadto wyłączenie z refundacji leków wydawanych bez recepty (OTC). Przedstawiciele pacjentów zyskają natomiast prawo obecności na negocjacjach cenowych z Komisją Ekonomiczną oraz na posiedzeniach zespołów koordynacyjnych.

Źródło: PAP, tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
ZdrowieOchrona zdrowiaLekiResort zdrowiaNarodowy Fundusz ZdrowiaRząd
Czytaj także:
Warszawa, 15.05.2026, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Bożena Borowiec, Katarzyna Kotula i Anna Maria Żukowska
"Żeby nie było, że ściemniałam". Jak było z dwukadencyjnością?
Agata Adamek, Sebastian Zakrzewski
1 godz 6 min
pc
Wiara w spisek i "prawa historycznej Rosji". Co z Polską chciałby zrobić Putin?
Terlikowski. Istota rzeczy
Donald Tusk i Szymon Hołownia
Polska 2050 traci ministerstwo. Hołownia: to skutek decyzji Pełczyńskiej-Nałęcz
Polska
Pilne
Wiceszefowa MON: w Polsce powstanie centrum serwisowe dla Patriotów
Polska
Adam Glapiński
Co dalej z zarządem NBP? Tusk nie zdecydował w sprawie prezydenckich nominatów
BIZNES
Niemcy, Neustadt am Ruebenberge. Kierowca wjechał samochodem wjechał w grupę ludzi
Wjechał samochodem w grupę ludzi, są ranni. Policja oddała strzały
Świat
Samochód osobowy zderzył się czołowo z ciężarówką
Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Jedna osoba nie żyje
Wrocław
Cysterna przewróciła się na bok na DK42
Cysterna z gazem wypadła z drogi. Jedna osoba ranna
Opole
Łukasz Gibała
Kolejna decyzja prezydenta Krakowa. Zwolnił dyrektora
Kraków
droga mgla shutterstock_169093664
Ostrzeżenia IMGW w siedmiu województwach
METEO
Apple
Nowy model z problemami. Akcja serwisowa giganta
BIZNES
Dostał nową nerkę i z wdzięczności zatańczył salsę
Zatańczył na środku szpitala. Chciał podziękować lekarzom
Trójmiasto
Mężczyzna korzystający ze smartfona w samolocie
Napisał wiadomość, zauważyła ją stewardessa. Samolot musiał zawrócić
Świat
Kładka Kazimierz-Ludwinów budzi kontrowersje
"Pierwsza na świecie skocznia rowerowa". Nowa kładka i prowizoryczne barierki
Kraków
galeria handlowa, zakupy, niedziela handlowa
Niedziele handlowe. Polacy chcą zmiany przepisów
BIZNES
Donald Trump
Trump o zmianie kolejnej nazwy. "Tego akurat nie zrobię. Obiecuję"
Świat
Bateria Patriot
Tusk: wiele wskazuje, że Polska została wybrana
Polska
Cyklon Arnab zbliża się do Indii
Ewakuowano już dziesiątki tysięcy osób. Możliwe są burze śnieżne
METEO
Agnieszka Bartol
"Ewenement". Dlaczego Tusk postawił właśnie na nią?
Marcin Złotkowski
Andrzej Stankiewicz
Stankiewicz o "absolutnie wyjątkowym dniu". "Kłamano, że chcieliśmy wyłączenia jawności"
Polska
Żandarmeria Wojskowa (zdjęcie poglądowe)
Żandarmeria Wojskowa ostrzega mieszkańców. Dron spadł do Bałtyku
Trójmiasto
Kolizja w centrum Gdańska. Ciężarówka zderzyła się z tramwajem
Kolizja w centrum Gdańska. Ciężarówka zderzyła się z tramwajem
Trójmiasto
wyklad konferecja sala shutterstock_2698620073
Wykładowca na zleceniu czy etacie? "Uczelnia nie miała jak wygrać"
BIZNES
Włamywał się do mieszkań (zdjęcie ilustracyjne)
Właściciele byli na weselach. Włamywaczem miał być policjant
Rzeszów
dermatolog shutterstock_2827870019
Nie boli i nie przeszkadza. Ten nowotwór łatwiej zauważyć jesienią
Zdrowie
Nicki Minaj - Donald Trump
Trump zachwycił się jej "pięknym tyłkiem". Czy może zostać rzeczniczką prasową?
Świat
Miał wyłudzić 2,5 mln zł (zdjęcie ilustracyjne)
Upadła giełda, wyścig z czasem. "Zgłoszenia przyspieszyły"
Łukasz Figielski
broker, giełda, wall street, stock exchange
Szykują się na historyczny debiut. Opis zagrożeń zajmuje 93 strony
BIZNES
imageTitle
Hurkacz doprowadził rywala do furii. Gra dalej w Bazylei
EUROSPORT
W torbie przewoził narkotyki
W aucie przewoził 17 kilogramów narkotyków
WARSZAWA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica