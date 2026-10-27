Zdrowie Rząd zmienia refundację leków. "Szybszy dostęp do potrzebnych leków" Oprac. Piotr Wójcik |

Katarzyna Kacperczyk: nie ma kraju, który byłby w pełni autonomiczny w produkcji leków Źródło wideo: TVN24 | Daniel Rudnicki Źródło zdj. gł.: PAP

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- Zmienia sporo z punktu widzenia pacjenta - tak o przyjętym przez Radę Ministrów projekcie powiedział podczas wtorkowej konferencji prasowej rzecznik rządu Adam Szłapka.

- Pacjenci zyskają szybszy dostęp do potrzebnych leków dzięki uproszczonym procedurom refundacyjnym. Zmiany obejmą między innymi zakup leków stosowanych w chorobach rzadkich, sprowadzanie leków z zagranicy, udział przedstawicieli pacjentów w procesie refundacji oraz zasady finansowania terapii ze środków publicznych - dodał.

Leki sieroce i pomostowe finansowanie

Jedną z kluczowych zmian systemowych ma być wprowadzenie do polskiego porządku prawnego definicji leku sierocego (produkt leczniczy przeznaczony do diagnozowania, zapobiegania lub leczenia chorób rzadkich) oraz nowej metodyki wyceny w postaci wielokryterialnej analizy decyzyjnej.

Jak czytamy w komunikacie opublikowanym przez resort zdrowia, ratunkowy dostęp do technologii lekowej (RDTL) ma zostać przekształcony w pomostowe finansowanie technologii lekowej (PFTL). Rozwiązanie będzie przeznaczone dla dzieci i dorosłych, którzy wyczerpali możliwości leczenia finansowanego publicznie i potrzebują leku nieobjętego finansowaniem ze środków publicznych w danym wskazaniu.

- Chcemy, żeby dostęp pacjenta do skutecznej terapii nie był uzależniony od tego, czy uda mu się zebrać miliony złotych w zbiórce publicznej. Nie wyeliminujemy wszystkich zbiórek, ale proponujemy dodatkowe rozwiązania, które mają dać pacjentom szersze możliwości leczenia, ale też zwrócić ich uwagę na bezpieczeństwo leczenia - wyjaśniała w ubiegłym tygodniu podczas spotkania z dziennikarzami wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.

Projekt przewiduje jednolity formularz wniosku oraz ocenę zasadności terapii przez konsylium w placówce medycznej i konsultanta wojewódzkiego lub krajowego. Przy pozytywnej ocenie konsylium i pozytywnej opinii konsultanta brak odpowiedzi NFZ w ciągu siedmiu dni ma oznaczać akceptację finansowania. Kontynuacja leczenia będzie zależała m.in. od jego skuteczności i braku dostępnej alternatywy terapeutycznej.

- Pacjent powinien wiedzieć, na jakich zasadach może otrzymać leczenie i w jakim terminie zapada decyzja. Pomostowe finansowanie ma ułatwiać dostęp do potrzebnej terapii, a jednocześnie sprzyjać obejmowaniu leków refundacją dla szerszej grupy pacjentów - wyjaśniał Mateusz Oczkowski, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji.

Innowacyjne leki bliżej pacjenta

Projekt określa nową kategorię dostępności refundacyjnej dla leków stosowanych w schorzeniach innych niż onkologiczne w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Zmiana ta ma umożliwić przeniesienie sprawdzonych terapii z programów lekowych do przychodni.

Dotychczas, każdorazowe podanie takich leków wiązało się z koniecznością jednodniowej hospitalizacji w ośrodkach realizujących program lekowy w danej chorobie. Dla pacjentów oznaczało to często wielokilometrową podróż do szpitala i częste zwolnienia lekarskie. Po zmianie leczenie ma być realizowane bliżej pacjenta.

Zmiany w imporcie docelowym leków. Elektroniczne wnioski przez IKP

MZ chce wprowadzić także udogodnienia w imporcie docelowym, które pozwolą na szybsze finansowanie sprowadzanych z zagranicy leków. Wyjaśnijmy, import docelowy pozwala na ściągnięcie do kraju leku potrzebnego do ratowania życia lub zdrowia pacjenta, który nie jest dopuszczony do obrotu w Polsce. W ramach tej procedury można sprowadzić z zagranicy produkty lecznicze, które nie mają swojego odpowiednika w kraju i których wcześniej nie dotyczyła decyzja dopuszczenia do obrotu.

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Jak zapowiada resort zdrowia, pacjenci korzystający z importu docelowego będą mogli składać wnioski o refundację przez Internetowe Konto Pacjenta, monitorować przebieg sprawy i uzyskać dostęp do decyzji. Zachowana zostanie także możliwość składania wniosków w formie papierowej.

Elektronizacja postępowania ma usprawnić obieg dokumentów i ułatwić pacjentom dostęp do informacji. Apteki uzyskają dostęp do decyzji refundacyjnych przez System Informacji Medycznej.

Przyjęty dziś przez rząd projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej przewiduje ponadto wyłączenie z refundacji leków wydawanych bez recepty (OTC). Przedstawiciele pacjentów zyskają natomiast prawo obecności na negocjacjach cenowych z Komisją Ekonomiczną oraz na posiedzeniach zespołów koordynacyjnych.