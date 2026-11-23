Zdrowie Finansowanie in vitro. Problem dotyka już leczonych pacjentów Piotr Dariusz Wójcik |

Gucio narodził się dzięki in vitro. "Każdy jego uśmiech wynagradza nam wszystkie trudy" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Pojawiają się sygnały dotyczące sposobu podziału środków w rządowym programie leczenia niepłodności na lata 2024-2028, który może uniemożliwiać części pacjentów kontynuowanie terapii w wybranej klinice - poinformowało Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

Pacjenci mogą stracić możliwość leczenia in vitro w wybranej klinice

Jak informuje RPO, problem dotyczy również osób, które rozpoczęły już leczenie i mają zamrożone zarodki. Konieczność przeniesienia procedury do innego ośrodka oznaczałaby dla nich wydłużenie całego procesu leczenia.

"Wnioskodawcy zwracają również uwagę na psychiczne skutki takiej sytuacji - samo leczenie niepłodności to dla wielu osób długotrwałe i obciążające doświadczeniem, a dodatkowa niepewność związana z dalszym leczeniem może powodować niepotrzebny stres i poczucie nierównego traktowania" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez Biuro RPO.

Sygnały płyną do rzecznika również ze strony klinik realizujących program. Placówki wskazują, że przyjęty sposób oceny efektywności leczenia mógł prowadzić do niekorzystnych skutków dla pacjentów wymagających bardziej skomplikowanej diagnostyki i terapii, m.in. osób z endometriozą, niską rezerwą jajnikową, ciężką niepłodnością męską czy pacjentów onkologicznych.

Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje w sprawie programu in vitro

W reakcji na zgłoszenia Rzecznik Praw Obywatelskich Sylwia Gregorczyk-Abram zwróciła się do Minister Zdrowia o zajęcie stanowiska w sprawie oraz przekazanie informacji m.in. o skali problemu, działaniach podejmowanych w celu zapewnienia pacjentom możliwości kontynuowania leczenia w wybranej klinice, sposobie monitorowania programu, wysokości niewykorzystanych środków pozostających w dyspozycji resortu oraz dostępności procedur zabezpieczenia płodności dla pacjentów onkologicznych.

O tym, że są problemy z realizacją programu in vitro alarmowaliśmy w TVN24+ już pod koniec września. Prof. Rafał Kurzawa, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii szacował w rozmowie z nami, że przez problemy z finansowaniem nawet dziesięć tysięcy par może w tym roku nie zostać włączonych do programu.

U źródeł kłopotów ma leżeć płynność finansowania. Pieniędzy pod koniec roku zaczyna brakować, więc realizacja raz przyspiesza, a raz spowalnia. Oczywistym efektem jest fluktuująca w trakcie roku liczba urodzeń.

Eksperci apelują o zwiększenie finansowania programu in vitro

Pieniędzy na program powinno być, zdaniem ekspertów, po prostu więcej. Według Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii potrzeba jeszcze dodatkowo 200 milionów złotych rocznie. Teraz na ten cel jest zarezerwowanych 600 milionów złotych. Zapisane w ustawie minimum to pół miliarda, a Ministerstwo Zdrowia dołożyło jeszcze sto milionów złotych. Co ciekawe - większość tej resortowej puli (82,7 miliona złotych) została rozdzielona dopiero we wrześniu, tuż przed publikacją naszego artykułu w TVN24+.

- Najbardziej mnie niepokoi właśnie to, że pieniądze, które się mieszczą w zakresie 500-600 milionów złotych, zostały tak późno rozdysponowane. Rozumiem ten "lęk" przed rozdysponowaniem w sytuacji, w której tak naprawdę nie wiadomo, wokół jakich kryteriów mamy się obracać w zakresie przyznawania środków finansowych. To wszystko jest deklaratywne, a jedynym twardym dowodem na to, że program działa, jest to, że dzieci się rodzą - komentował wówczas prof. Kurzawa.

W 2027 roku pieniądze na in vitro mogą skończyć się już w połowie roku

Brak płynności programu in vitro w tym roku to problem, z którym uczestnicy i kandydaci oraz ich lekarze mierzą się już dziś. Na początku października pisaliśmy jednak, że jedna z organizacji zajmujących się osobami z niepłodnością ostrzega przed tym, że w 2027 roku pieniądze skończą się jeszcze wcześniej - nawet w połowie roku.

W rozmowie z tvn24.pl Marta Górna ze Stowarzyszenia na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji "Nasz Bocian" mówiła wówczas o tym, że wciąż są pary, które spełniają kryteria i mogłyby się zakwalifikować, ale w związku z brakiem środków są zmuszone do w nawet wielomiesięcznych kolejkach.

- A czas w leczeniu niepłodności ma ogromne znaczenie. Szczególnie jest to istotne dla par, które są na granicy wieku, w którym można się do programu zakwalifikować, wykorzystując własne komórki jajowe [42 lata - red.] - zaznaczyła.

Marta Górna wystosowała do parlamentarzystów apel o zwiększenie finansowania programu in vitro w 2027 roku do 800 milionów złotych. W projekcie budżetu widnieje jednak kwota taka sama jak w tym roku - 600 milionów złotych. W ubiegłą środę sejmowa komisja finansów publicznych przyjęła sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2027, a w grudniu pochylą się nad nią obie izby parlamentu.