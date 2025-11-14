Logo strona główna
Urolog: raka prostaty nie zawsze trzeba leczyć

Zuzanna Kuffel
Zuzanna Kuffel
W diagnostyce raka prostaty ważne jest badanie PSA, rezonans i biopsja
W diagnostyce raka prostaty ważne jest badanie PSA, rezonans i biopsja
Źródło: Shutterstock
Kiedyś podejście było prostolinijne - jeżeli rozpoznawało się raka prostaty, wykonywało się operację albo radioterapię. Obecnie to podejście zaczyna być archaiczne. Dziś możemy lepiej diagnozować chorobę i latami ją monitorować nowoczesnymi narzędziami - mówi Stefan W. Czarniecki, specjalista urologii. Te nowoczesne narzędzia to rezonans magnetyczny i biopsja fuzyjna prostaty.Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • Co roku w Polsce raka prostaty rozpoznaje się u od 16 do 18 tys. mężczyzn. Ten nowotwór daje objawy tylko wtedy, kiedy są już przerzuty do kości. Dlatego tak ważna jest profilaktyka.
  • "Normy laboratoryjne" - przeważnie do 4 ng/ml - są niestety niespójne z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Urologicznego, wprowadzają potencjalnie w błąd - ostrzega w rozmowie z tvn24.pl Stefan W. Czarniecki, specjalista urologii, FEBU (Fellow of the European Board of Urology). Jakie stężenie PSA powinno skłonić mężczyznę do dalszej diagnostyki?
  • Po badaniu PSA i konsultacji z urologiem, kolejnym krokiem w diagnostyce raka prostaty jest rezonans magnetyczny. Następnie - jeżeli są wskazania - wykonuje się biopsję, najlepiej fuzyjną i przezkroczową.
  • Diagnoza raka prostaty nie jest jednoznaczna z wdrożeniem leczenia. W niektórych przypadkach można prowadzić "aktywny nadzór" tej choroby. Na czym on polega?
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w serwisie tvn24.pl.

Zuzanna Kuffel: Statystycznie w Polsce co roku od 16 do 18 tys. mężczyzn dostaje diagnozę raka prostaty. To ponad 300 nowych rozpoznań na tydzień i ponad 40 dziennie.

Zuzanna Kuffel
Zuzanna Kuffel
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
