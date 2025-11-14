Urolog: raka prostaty nie zawsze trzeba leczyć

Kluczowe fakty:
- Co roku w Polsce raka prostaty rozpoznaje się u od 16 do 18 tys. mężczyzn. Ten nowotwór daje objawy tylko wtedy, kiedy są już przerzuty do kości. Dlatego tak ważna jest profilaktyka.
- "Normy laboratoryjne" - przeważnie do 4 ng/ml - są niestety niespójne z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Urologicznego, wprowadzają potencjalnie w błąd - ostrzega w rozmowie z tvn24.pl Stefan W. Czarniecki, specjalista urologii, FEBU (Fellow of the European Board of Urology). Jakie stężenie PSA powinno skłonić mężczyznę do dalszej diagnostyki?
- Po badaniu PSA i konsultacji z urologiem, kolejnym krokiem w diagnostyce raka prostaty jest rezonans magnetyczny. Następnie - jeżeli są wskazania - wykonuje się biopsję, najlepiej fuzyjną i przezkroczową.
- Diagnoza raka prostaty nie jest jednoznaczna z wdrożeniem leczenia. W niektórych przypadkach można prowadzić "aktywny nadzór" tej choroby. Na czym on polega?
Zuzanna Kuffel: Statystycznie w Polsce co roku od 16 do 18 tys. mężczyzn dostaje diagnozę raka prostaty. To ponad 300 nowych rozpoznań na tydzień i ponad 40 dziennie.