Urolog: raka prostaty nie zawsze trzeba leczyć

Kluczowe fakty:

Co roku w Polsce raka prostaty rozpoznaje się u od 16 do 18 tys. mężczyzn. Ten nowotwór daje objawy tylko wtedy, kiedy są już przerzuty do kości. Dlatego tak ważna jest profilaktyka.

"Normy laboratoryjne" - przeważnie do 4 ng/ml - są niestety niespójne z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Urologicznego, wprowadzają potencjalnie w błąd - ostrzega w rozmowie z tvn24.pl Stefan W. Czarniecki, specjalista urologii, FEBU (Fellow of the European Board of Urology). Jakie stężenie PSA powinno skłonić mężczyznę do dalszej diagnostyki?

Po badaniu PSA i konsultacji z urologiem, kolejnym krokiem w diagnostyce raka prostaty jest rezonans magnetyczny. Następnie - jeżeli są wskazania - wykonuje się biopsję, najlepiej fuzyjną i przezkroczową.

Diagnoza raka prostaty nie jest jednoznaczna z wdrożeniem leczenia. W niektórych przypadkach można prowadzić "aktywny nadzór" tej choroby. Na czym on polega?