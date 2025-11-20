Rak płuca i POChP. Wspólny mianownik to dym, także ten z e-papierosa

Kluczowe fakty:
- Rak płuca i POChP wciąż zbierają żniwo, a głównym czynnikiem ryzyka obu chorych jest palenie.
- Lekarze alarmują: zagrożeniem są także e-papierosy. Rośnie liczba dowodów na to, że elektroniczne papierosy zwiększają ryzyko raka płuca i POChP.
- Tymczasem e-papierosy stały się głównym produktem inicjującym nałóg wśród nastolatków. Prawie połowa uczniów używa ich codziennie, a lekarze ostrzegają, że na naszych oczach rośnie kolejne pokolenie uzależnione od nikotyny.
Lekarze przypominają o ryzykach związanych z nałogiem nikotynowym przy okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia.