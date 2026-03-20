Nastolatki są w kryzysie, a rodzice błąkają się po systemie. Dlaczego?

Zuzanna Kuffel
Dostęp do psychoterapii dzieci i młodzieży wciąż jest ograniczony
Źródło: Shutterstock
Od pięciu lat psychoterapia dzieci i młodzieży "na NFZ" jest dostępna bez skierowania między innymi w specjalistycznych poradniach i ośrodkach. Czasami na wizytę trzeba czekać nawet kilkanaście miesięcy. Psychoterapia prywatnie to koszt przekraczający 1000 złotych miesięcznie. - Kiedy chodzi o dziecko, człowiek się nie waha. Najwyżej z czegoś zrezygnuje - mówi ojciec nastolatki w spektrum autyzmu. Ale ta pomoc nie tak powinna wyglądać.
Kluczowe fakty:
  • Za jedną sesję córki z psychoterapeutą Marta płaciła 260 złotych, Adam - 250 złotych. Wizyta u psychiatry dzieci i młodzieży w sektorze prywatnym często kosztuje ponad 600 złotych.
  • Pacjenci przed 18. rokiem życia nie potrzebują skierowania do psychiatry, psychologa i psychoterapeuty. To ułatwia dostęp do specjalistów od zdrowia psychicznego, ale też generuje problemy.
  • Dostępność psychoterapii dzieci i młodzieży w sektorze publicznym w dużej mierze zależy od miejsca zamieszkania. Często pojawia się problem z ciągłością opieki po wypisie dziecka ze szpitala psychiatrycznego. Dlaczego?
  • Fundacja TVN uruchomiła niedawno projekt dofinansowania psychoterapii dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach.

Kiedy dziecko albo nastolatek wychodzi ze szpitala psychiatrycznego po poważnym kryzysie, na przykład po próbie samobójczej, na ogół, zgodnie z zaleceniami, powinno być od razu objęte opieką psychoterapeutyczną. Jednak młodemu pacjentowi trudno zapewnić ciągłość wsparcia bo w sektorze publicznym obowiązuje system kolejkowy.

- Nie ma możliwości, żeby przeskoczyć kolejkę. Dostępność psychoterapii dzieci i młodzieży różni się w zależności od regionu. Nadal są miejsca, gdzie na pierwszą wizytę trzeba poczekać kilka albo nawet kilkanaście miesięcy - mówi dr n. med. Aleksandra Lewandowska, konsultant krajowa w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży.

Pomoc w różnych sektorach

Michał Bydzicki od 10 lat pracuje jako psycholog w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2 "KĄT" w Warszawie. Uczy się tam ponad 200 nastolatków. - Mamy bardzo dużo uczniów po próbach samobójczych - mówi Bydzicki. Jako psycholog wspiera młodzież i ich rodziców w poszukiwaniu dostępnej psychoterapii. Czasem ma szczęście i udaje mu się szybko znaleźć niezbyt odległy termin. Często musi jednak wykonać wiele telefonów. Pomocy dla podopiecznych szuka nie tylko w sektorze publicznym, ale też w innych placówkach.

- Mamy NFZ, taką pomoc oferują niektóre poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Mamy też organizacje pozarządowe, które prowadzą czasami bezpłatną terapię dla dzieci i młodzieży w ramach różnych grantów, ale takie projekty zwykle trwają rok albo dwa. Zostaje jeszcze sektor prywatny - mówi psycholog.

Jak podkreśla Bydzicki, ze względu na swoje wieloletnie doświadczenie wie, gdzie szukać pomocy, kiedy terminy "na NFZ" są zbyt odległe. Większość rodziców nie ma jednak takiej wiedzy, a niestety nie istnieje baza, w której zebrane byłyby informacje o wszystkich miejscach tego typu.

Dr Aleksandra Lewandowska zwraca uwagę, że większość poradni psychologiczno-pedagogicznych skupia się na diagnozie. - To powinno się zmienić. Duża część szeroko rozumianych oddziaływań psychospołecznych mogłaby być realizowana w oświacie, a w podmiotach leczniczych powinni być zaopiekowani tylko pacjenci, którzy wymagają pomocy specjalistycznej - dodaje.

Jedna sesja - 250 zł, diagnoza - 1600 zł

Rodzice, którym nie uda się znaleźć szybkiego terminu na psychoterapię "na NFZ", często korzystają z pomocy specjalistów w sektorze prywatnym. To jednak wiąże się z dużymi kosztami.

Córka Adama (imię zmienione na jego prośbę dla ochrony prywatności jego córki) w tym roku skończy 14 lat. Dwa lata temu dziewczyna zaczęła być smutna i zmęczona. Nie chciała chodzić do szkoły. Czasem zaczynała płakać w czasie lekcji albo pisała w wiadomościach do rodziców, że siedzi zamknięta w łazience.

- W tamtym czasie córce zaczęły się przerzedzać włosy, więc najpierw chodziliśmy do lekarzy. Kierowali nas jednak do psychiatry. Rozglądaliśmy się za specjalistą, ale sytuacja się zaostrzyła. Nie chcieliśmy czekać i umówiliśmy prywatną wizytę u psychologa dziecięcego za 250 złotych. A córka potrzebowała sesji co tydzień przez kilka miesięcy - opowiada Adam.

Psycholog wysunął podejrzenie, że nastolatka ma zaburzenia ze spektrum autyzmu i skierowała ją na diagnozę, za którą Adam i jego była żona zapłacili około 1600 złotych. To nie był koniec wydatków. - Owszem, otrzymaliśmy rozpoznanie na papierze, ale potrzebna była jeszcze wizyta u psychiatry, żeby dostać zaświadczenie - mówi Adam.

Kryzys młodego pokolenia. Większość nastolatków zmaga się ze stresem i przemęczeniem
W prywatnej poradni w lutym br. zaproponowano im termin w lipcu. Koszt wizyty - 550 złotych. - Znaleźliśmy inną lekarkę prywatnie. Za 30-minutową wizytę zapłaciliśmy 620 złotych. Co mieliśmy zrobić? - opowiada Adam.

Psychiatra przepisała córce Adama leki, dzięki którym nastolatka już czuje się lepiej. W czerwcu ma zgłosić się na wizytę kontrolną - za kolejne 620 złotych.

Rodzice gubią się w systemie

Specjalistów psychoterapii dzieci i młodzieży jest dziś w Polsce około 700. Od ponad pięciu lat działa nowy model ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Psychoterapia jest w nim dostępna na dwóch poziomach referencyjności. Pierwszy to ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. Jak podkreśla dr Lewandowska, jest ich już w Polsce ponad 530 i można je znaleźć w każdym, nawet najmniejszym, powiecie.

Drugi poziom referencyjności to poradnie zdrowia psychicznego, których jest mniej, bo tylko 90 w skali kraju. W nich zatrudnieni są także psychiatrzy. Dlaczego nadal są problemy w dostępie do tych świadczeń?

Na obu poziomach referencyjności młodzież otrzymuje taką samą pomoc w zakresie psychoterapii. Wychodząc naprzeciw potrzebom pacjentów i ich rodzin zrezygnowano ze skierowań. To ułatwia dostęp do specjalistów, ale też generuje pewne problemy. O wyborze specjalisty decyduje rodzic albo przedstawiciel ustawowy.
Dr n. med. Aleksandra Lewandowska, konsultant krajowa w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży

Jak podkreśla konsultant krajowa, nie każdy jednak rozumie, czym zajmuje się psycholog, czym psychiatra, czym psychoterapeuta, a czym terapeuta środowiskowy. - Rodzice wędrują z dziećmi po systemie, błądzą. Czasem czekają na wizytę u psychoterapeuty, na której dowiadują się, że trzeba iść do psychologa. Inni czekają na wizytę u psychiatry, a w rzeczywistości dziecko potrzebuje psychoterapii. Panuje bardzo duży chaos - wyjaśnia dr Lewandowska, wskazując, że ten problem można byłoby rozwiązać, opracowując ścieżkę opieki nad dzieckiem również w ujęciu międzyresortowym.

Prywatnie jest lepiej niż "na NFZ"?

Bez względu na dostępność świadczeń w sektorze publicznym, część rodziców świadomie decyduje się zapisać dziecko na prywatną terapię, wychodząc z założenia, że tam otrzyma ono lepszą pomoc.

Marta (imię zmienione)zaczęła szukać specjalisty w sektorze prywatnym od razu, kiedy jej nastoletnia córka poprosiła o wsparcie.

- Sama ukończyłam dwuletnią terapię, dlatego jestem świadoma, jak ważne jest to, żeby specjalista miał solidne kwalifikacje i doświadczenie. Słyszałam o historiach nastolatków, którzy zaufali terapeucie na NFZ, a potem okazało się, że ten człowiek znalazł lepszą pracę i zniknął z dnia na dzień, nawet się nie żegnając - opowiada Marta.

Psychoterapeuta nie widział w tym przypadku potrzeby konsultacji z psychiatrą. Córka Marty borykała się m.in. z obniżonym nastrojem i korzystała z sesji raz w tygodniu przez rok. Jedna kosztowała 260 złotych.

- Przekonanie, że kosztowna psychoterapia w sektorze komercyjnym będzie lepsza niż w publicznych, jest błędne - podkreśla dr Lewandowska. - Kiedy wprowadzono w życie nowy model ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, stworzono specjalizację w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży i uporządkowano tym samym system wsparcia psychoterapeutycznego dla najmłodszych pacjentów. Wprowadzono wymagania dotyczącego wykształcenia bazowego, przez które w placówkach publicznych nie możemy zatrudniać każdego, kto nazywa się psychoterapeutą. W sektorze komercyjnym nie ma takich wymagań i weryfikacji.

Konsultant krajowa zapewnia też, że psychoterapia dzieci i młodzieży "na NFZ" spełnia wszelkie standardy w zakresie częstości spotkań oraz ciągłości wsparcia. Jak mówi, od czasu pandemii wiele placówek wychodzi naprzeciw pacjentom i umożliwia prowadzenie psychoterapii również z użyciem narzędzi teleinformatycznych.

- Nowy model opieki wiele usprawnił, ale nadal mamy problemy z dostępnością świadczeń. Mnie jako konsultant krajową boli to, że wciąż borykamy się z chaosem i nie wykorzystujemy rozsądnie zasobów, które mamy - mówi dr Lewandowska.

Redagowała Agnieszka Pióro

Źródło: TVN24+

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Czytaj także:
Jest akt oskarżenia w wątku prania brudnych pieniędzy afery SKOK Wołomin
"To ważny sygnał refleksji". Zwrot w sprawie SKOK Wołomin
BIZNES
Kierowca ciężarówki nie ustąpił pierwszeństwa
Miała zielone światło, zderzyła się z tirem. Nagranie
Olsztyn
Znaleziono siedem szkieletów
Osiem szkieletów w centrum miasta
Poznań
Brama Brandenburska w Berlinie po II wojnie światowej. Fotografia udostępniona przez amerykańskie archiwum narodowe (NARA)
Kto był w nazistowskiej partii? Amerykanie udostępnili dane
Świat
Poszukiwania zaginionych nastolatków
Śmierć trzech młodych kajakarzy. Decyzja prokuratury
Olsztyn
Lekarz skazany (zdjęcie ilustracyjne)
"Moje dziecko jest w wysokim stopniu niepełnosprawne". Ginekolog skazany
Białystok
Schowali puchar w bazie wojskowej, zamiast oddać Marokowi? Co to za nagranie
Senegal dał puchar "pod ochronę żołnierzy", bo czyha na niego Maroko? Jest afera, jest historia
Michał Istel
Łukasz Mejza na posiedzeniu Sejmu 5 sierpnia 2025 roku
Immunitet Mejzy. Do Sejmu "wpłynęły dwa pisma"
Polska
W szpitalu w Ciechanowie zauważono braki w lekach (zdjęcie ilustracyjne)
Pacjent ranił nożem pielęgniarkę i lekarza
Rzeszów
Prezydent Karol Nawrocki
Nominacje oficerskie w służbach. Jest decyzja prezydenta
Polska
Rusza Warszawski Tydzień Zdrowia Psychicznego (zdjęcie ilustracyje)
Darmowe konsultacje i warsztaty z psychiatrami i psychologami
WARSZAWA
imageTitle
Pierwsza Polka poleciała na nartach. Jest rekord
EUROSPORT
Płacili w sklepach fałszywymi banknotami
Wpadli podczas "rozmieniania" fałszywych 200-złotówek
Trójmiasto
pap_20140124_0VD (1)
Pacjenci apelują do ministry zdrowia. "Obawiamy się"
Piotr Wójcik
Żodzik
Przykra niespodzianka na początek. Polka bez medalu
EUROSPORT
Mężczyźnie grozi do pięciu lat pozbawienia wolności
Zastrzelił kota z wiatrówki
Łódź
Zobaczył, śpiącą w łóżku, obcą kobietę. (zdjęcie ilustracyjne)
W sypialni zobaczył obcą, śpiącą kobietę
Białystok
wipler fundacje rodzinne cnb
Ministra o fundacjach rodzinnych: to jest chory system
Łukasz Frątczak
Boeing 737 Alaska Airlines - Markus Mainka shutterstock_2714830271
O krok od kolizji. Samolot przeleciał nad drugim
Świat
urząd, urzędnik, imigracja
Awaria w całym kraju. Składanie wniosków utrudnione
BIZNES
Jak odróżnić alergię od przeziębienia?
Quiz na pierwszy dzień wiosny
Quizy
Pożar hali magazynowej w Gdańsku
Produkowali narkotyki, spłonęła zabytkowa hala. Ruszył proces
Trójmiasto
krwawe trofeum dokument w Plusie
Operatorzy "Floty cieni" i "Krwawego trofeum" nominowani do nagród za najlepsze zdjęcia
Kultura i styl
sen zegarek shutterstock_2674805173
Miały pomagać przy bezsenności, a wpędzają w uzależnienie. Eksperci znów ostrzegają
Misja Proba-3 - wizualizacja
"IT'S ALIVE! Zadzwonił do domu". Wielka radość polskich badaczy
METEO
Stacja paliw na Słowacji
Polacy tankują, Słowacy ograniczają. Tak to wygląda na słowackiej stacji paliw
BIZNES
Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Bydgoszczy
Lekarz użył wpisu AI w dokumentacji pacjentki. "To nie powinno się zdarzyć"
Kujawsko-Pomorskie
Iran. Zniszczenia w Teheranie po amerykańskich bombardowaniach (12.03.2026)
Polska wyśle wojsko na Bliski Wschód? Tusk ma apel
Polska
imageTitle
Boli od samego patrzenia. Koledzy nie mogli powstrzymać łez
EUROSPORT
Basen w Zielonej Górze
Pijany instruktor prowadził zajęcia z dziećmi na basenie
Lubuskie
Zwiń opisWięcej
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica