Chcą zmienić nieludzkie prawo. "Od dwóch dekad czekamy"

Poronienia. Zespół chce zmienić przepisy

Jak pokazała to w poniedziałkowych Faktach TVN Adrianna Otręba, obecnie, by skorzystać np. z przysługujących uprawnień po poronieniu, w tym 8-tygodniowego urlopu macierzyńskiego, a nawet zasiłku pogrzebowego, konieczne jest ustalenie płci dziecka. - Często pacjentki wykonywały to badanie na własny koszt, to jest kilkaset złotych. Nie każdego na to stać - zauważa dr Andrzej Piotr Jaworowski ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. - Z opowieści dziewczyn, z którymi pracuję (wynika, że) to jest tak, że się na przykład stoi nad toaletą, trzymając jakiś pojemnik - opisuje w Faktach Marta Pietrusińska z Fundacji "Koalicja dla wcześniaka".

- Celem jest poprawa sytuacji osób po stracie, a to, czy będą to rozporządzenia, czy też konieczność stworzenia projektu ustawy, to mam nadzieję wydyskutujemy wspólnie - mówi ministra rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Pytana, kiedy nowe prawo może wejść w życie, odpowiada, że tak szybko, jak to możliwe i tak późno, jak będzie to konieczne, by były to dobre przepisy.