Zdrowie

Polska innowacja przeciw superbakteriom. Patent dla gdańskich naukowców

shutterstock_2615471281
WZW typu A to choroba brudnych rąk (wideo archiwalne)
Źródło: TVN24 Poznań
Naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Politechniki Gdańskiej opracowali i opatentowali nowy środek antybakteryjny, skuteczny wobec jednej z najgroźniejszych bakterii opornych na antybiotyki - pałeczki ropy błękitnej. Preparat wykorzystuje unikalne połączenie nanocząstek srebra i naftochinonu.

Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego poinformowało, że Urząd Patentowy RP przyznał patent zespołowi naukowców z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Wydziału Chemii UG oraz Politechniki Gdańskiej.

Skuteczny w walce z oporną bakterią. Synergia srebra i naftochinonu

Naukowcy z Gdańska otrzymali patent na środek antybakteryjny skuteczny w zwalczaniu pałeczki ropy błękitnej - bakterii odpornej na antybiotyki, wywołującej groźne infekcje, zwłaszcza w szpitalach.

RSV groźny dla najmłodszych i najstarszych, grypa dla wszystkich. Jak się chronić?
Dowiedz się więcej:

RSV groźny dla najmłodszych i najstarszych, grypa dla wszystkich. Jak się chronić?

Naukowcy opracowali preparat na bazie nanocząstek srebra i naftochinonu, który zwalcza bakterie poprzez hamowanie wzrostu i aktywne zabijanie komórek. - Nasz preparat wykorzystuje zjawisko synergii srebra i naftochinonów, czyli wzajemnego zwiększania aktywności przeciwbakteryjnej obu składników - wyjaśniła kierownik zespołu dr Marta Krychowiak-Maśnicka.

Badaczka podkreśliła, że stosowanie synergistycznych połączeń ogranicza rozwój oporności bakterii i przedłuża skuteczność terapii. Dodała, że wykorzystanie nanocząstek srebra stanowi innowacyjną i mniej toksyczną alternatywę dla tradycyjnych soli srebra.

Pałeczka ropy błękitnej wśród najbardziej niebezpiecznych patogenów

W tvn24.pl pisaliśmy, że specjaliści ze Światowej Organizacji Zdrowia ułożyli listę najgroźniejszych bakterii, mając na uwadze coraz większe zachorowania w społeczeństwie. Wyłonili te bakterie, które najczęściej powodowały choroby. Na czele listy znalazły się bakterie Gram-ujemne - barwiące się na czerwono w barwieniu metodą Grama. W budowie takiej komórki, w przeciwieństwie do Gram-dodatnich, wyróżnia się zewnętrzną błonę komórkową. Do grupy bakterii Gram-ujemnych należy m.in. pałeczka ropy błękitnej (Pseudomonas aeruginosa).

Lista priorytetów Światowej Organizacji Zdrowia
Lista priorytetów Światowej Organizacji Zdrowia

Pseudomonas aeruginosa (Pałeczka ropy błękitnej) - występuje w glebie i wodzie, a także na roślinach i rzadziej na skórze zwierząt. Wywołuje zakażenie u osób o obniżonej odporności. Może prowadzić do infekcji skóry, zakażenia układu pokarmowego i oddechowego, dróg moczowych, zapalenia ucha środkowego i zewnętrznego, zapalenia zatok, zakażenia oczu.

12 najgroźniejszych bakterii, na które nie działają antybiotyki
Dowiedz się więcej:

12 najgroźniejszych bakterii, na które nie działają antybiotyki

METEO

Groźny patogen w szpitalach

Zakażenia wywoływane przez pałeczkę ropy błękitnej (Pseudomonas aeruginosa) są poważnym problemem medycznym ze względu na wysoką oporność bakterii na antybiotyki. Patogen staje się groźny szczególnie u osób z obniżoną odpornością, np. pacjentów przewlekle chorych lub starszych.

Jak przekazała dr Krychowiak-Maśnicka, zespół prowadzi dalsze badania nad mechanizmem synergii i poszukuje partnera biznesowego do wdrożenia rozwiązania. To już siódmy patent grupy naukowców na środki antybakteryjne zwalczające Pseudomonas aeruginosa. W skład zespołu wchodzą: dr Marta Krychowiak-Maśnicka (kierownik projektu), prof. dr hab. Aleksandra Królicka, dr Aleksandra Bielicka-Giełdoń oraz dr Ewa Paluszkiewicz.

Kolistyna - antybiotyk ostatniej szansy traci skuteczność

- Obecnie najsilniejszym antybiotykiem na rynku jest Kolistyna. To antybiotyk ostatniej szansy. Jednak już coraz bardziej powszechny jest opór stawiany przez bakterie na ten antybiotyk - powiedziała dr Vicky Enne, mikrobiolog kliniczny z University College London.

Priorytetowo naukowcy powinni się zająć m.in. antybiotykami na salmonellę i rzeżączkę, które powodują zatrucie pokarmowe.

- Bakterie były, są i będą wokół nas i nawet w nas - powiedział dr hab. Tomasz Smiatacz z Kliniki Chorób Zakaźnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. - Nasz przeciwnik jest inteligentny, sprytny i potrafi się uczyć - dodał.

Autorka/Autor: annabie/pwojc

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

