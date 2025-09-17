"W imię miłości" do ortopedy. Operacje skracania i wydłużania nóg są coraz bardziej popularne

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Kluczowe fakty: Ortopedzi przeprowadzają operacje wydłużania kończyn między innymi u osób, które rodzą się z nogami nierównej długości albo nabywają ten problem po urazach. Można jednak też wydłużać obie nogi na raz po to, żeby dodać sobie kilka centymetrów wzrostu.

Co na ten temat sądzi psycholog i psychoterapeuta?

Wydłużanie kończyn można wykonać na dwa sposoby - aparatem Ilizarowa i z śródszpikowym gwoździem magnetycznym. Ortopeda opowiada o tych metodach.

Jakie mogą być powikłania po operacyjnym wydłużaniu nóg?

O operacyjnym wydłużaniu nóg zrobiło się niedawno głośno w związku z filmem "Materialiści" z Dakotą Johnson, w którym jeden z bohaterów - wcielał się w niego Pedro Pascal - poddał się takiemu zabiegowi, aby poprawić swój wzrost. W ostatnim czasie - już nie w filmie, a "w realu" - operacje wydłużania nóg stały się częścią branży turystyki medycznej, która kwitnie między innymi w Turcji. Według analizy opublikowanej przez Spherical Insights & Consulting, w 2021 roku wartość rynku wydłużania kończyn wynosiła 4,1 mld dolarów amerykańskich w skali globalnej. Szacuje się, że do 2030 roku wzrośnie do 8,6 mld dolarów, czyli ponad dwukrotnie. Ortopedzi z brytyjskiego NHS przestrzegają przed tego rodzaju operacjami, zwracając uwagę na ich inwazyjność, bolesność i możliwe powikłania, a jednocześnie zaznaczając, że część pacjentów może odnieść z nich korzyści.

Poza wydłużaniem nóg w ofercie niektórych tureckich klinik pojawiła się też inna propozycja - skracanie kończyn. Niedawno "WIRED" napisało o tym, że kobiety poddają się takim zabiegom "w imię miłości". Decydują się na to, twierdząc, że wysoki wzrost zmniejsza ich szanse na znalezienie partnera. W internecie na stronach tureckich klinik można zobaczyć "metamorfozy" pacjentek - ze 172 do 167,9 cm, ze 171 do 166,2 cm, ze 173 do 168,1 cm. Jak podaje na swojej stronie jedna z agencji zajmujących się organizacją wyjazdów medycznych do Turcji, koszt operacji skracania nóg w tamtejszych klinikach waha się od 20 tys. do 35 tys. dolarów amerykańskich.

Operacyjne wydłużanie nóg wykonuje się od dawna i to nie tylko ze względów estetycznych, ale zwłaszcza w sytuacjach, kiedy jedna kończyna jest krótsza od drugiej i utrudnia to pacjentowi funkcjonowanie. Jeżeli różnica wynosi do 2 centymetrów, można ją zazwyczaj nieinwazyjnie niwelować, na przykład nosząc wkładkę do buta. Niektóre osoby rodzą się z nierównymi nogami, inne nabywają ten problem na skutek urazu. - Bardzo często złamania, szczególnie otwarte, wiążą się z utratą kawałka kości, przez co robi się ona krótsza, zwykle o kilka centymetrów. Duże ubytki w długości kości, często rzędu aż kilkunastu centymetrów, spotykamy u pacjentów po operacjach nowotworów kości - mówi tvn24.pl dr n. med. Konrad Słynarski, specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Lekarze jednak wykonują też operacje, w których wydłużają obie nogi naraz. Czasem i do nich są wskazania stricte medyczne. Jeżeli ktoś choruje na niskorosłość, żeby poprawić jakość życia, może mieć wydłużone nie tylko nogi, ale też ręce. Jednak wydłużaniem nóg interesują się też osoby z prawidłowym, choć niskim wzrostem. Oni też w Polsce w prywatnych placówkach ochrony zdrowia mogą dodać sobie kilka centymetrów.