Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Jest wniosek o wydanie ENA wobec Zbigniewa Ziobry
Jest wniosek o wydanie ENA wobec Zbigniewa Ziobry
Zdrowie

Nowe wzorce snu. Sprawdź, jakim typem śpiocha jesteś i co ci grozi

shutterstock_2268255603
Negatywne skutki bezsenności
Źródło: TVN24
Tradycyjny podział na osoby preferujące poranki lub wieczory to już przeszłość. Naj­nowsze badania pozwoliły wyróżnić pięć unikalnych podgrup snu, które determinują nie tylko porę naszej największej aktywności, ale także ogólny stan zdrowia i styl życia.
Kluczowe fakty:
  • Naukowcy sprawdzili, czy i jak indywidualne wzorce snu wpływają na zdrowie, zachowania i funkcjonowanie psychiczne.
  • Analiza objęła ponad 27 tysięcy dorosłych oraz ponad 10 tysięcy nastolatków.
  • Wyodrębniono trzy podtypy "nocnych marków" i dwa podtypy "rannych ptaszków". Czym się charakteryzują?
  • Wyniki badania wskazują, że pora zasypiania i budzenia się może odzwierciedlać predyspozycje do konkretnych chorób, nawyki żywieniowe i stabilność emocjonalną.
  • Więcej artykułów o systemie ochrony zdrowia znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w tvn24.pl.

Współczesna era cyfrowa oraz zmiany wywołane pandemią sprawiły, że nasze wzorce odpoczynku stały się bardziej zróżnicowane niż kiedykolwiek wcześniej. Jak zauważa Le Zhou, neurobiolożka z Uniwersytetu McGilla, zrozumienie tej biologicznej różnorodności może otworzyć drogę do bardziej spersonalizowanego podejścia do snu, organizacji pracy i wsparcia zdrowia psychicznego.

Śpij długo i głęboko. Mózg ci podziękuje
Dowiedz się więcej:

Śpij długo i głęboko. Mózg ci podziękuje

"BYŁ SOBIE MÓZG"

- Te wyodrębnione podtypy nie są definiowane wyłącznie przez godziny pójścia spać lub budzenia się. Obejmują znacznie bardziej złożone interakcje czynników genetycznych, środowiskowych i stylu życia - podkreśla badaczka. Chronotyp jest kształtowany przez złożoną współzależność czynników endogennych (np. genetycznych, hormonalnych) i egzogennych (np. światła, harmonogramów prac i społecznych wymagań), które razem wpływają na rytmy snu i czuwania.

Jak badano chronotypy?

Aby lepiej zrozumieć, jak funkcjonują nasze wewnętrzne zegary, naukowcy przeprowadzili zakrojoną na szeroką skalę analizę danych. Badanie objęło 27 030 dorosłych osób w wieku średnim i późnym, będących uczestnikami brytyjskiego Biobanku, u których zestawiono raportowane wzorce snu z ogólnym stanem zdrowia.

Aby potwierdzić uniwersalność wyników, badacze zastosowali ten sam model do drugiej grupy, składającej się z ponad 10 tysięcy amerykańskich nastolatków. Analiza ta, opublikowana w czasopiśmie "Nature Communications", pozwoliła zidentyfikować nowe, konkretne chronotypy, które wykraczają poza prosty podział poranek-wieczór.

Czy 9 godzin snu to za dużo? Naukowcy odpowiadają
Dowiedz się więcej:

Czy 9 godzin snu to za dużo? Naukowcy odpowiadają

Choć naukowcy już wcześniej opisywali różne warianty funkcjonowania naszego 24-godzinnego zegara biologicznego i ich związek ze zdrowiem, psychiką oraz stylem życia, chronotypy wyodrębnione w tym badaniu stanowią nową, jakościowo odmienną klasyfikację.

Trzy oblicza nocnych marków

Jak wynika z badań, osoby preferujące późne pory kładzenia się spać wykazują największą różnorodność pod względem wyników zdrowotnych. Badacze wyodrębnili wśród nich trzy specyficzne podtypy:

Podtyp 1: To osoby o wyższej sprawności poznawczej i szybszym czasie reakcji niż w przypadku rannych ptaszków. Mimo dobrych wyników umysłowych często zmagają się one z trudnościami w regulowaniu emocji i wykazują skłonność do podejmowania ryzyka, a także częściej używają telefonów komórkowych, szybciej jeżdżą samochodem, spożywają alkohol i palą.

Podtyp 2: Ta grupa nocnych marków jest najbardziej obciążona zdrowotnie. Charakteryzuje się wyższym ryzykiem wystąpienia depresji oraz chorób układu krążenia. Osoby te częściej palą tytoń, rzadziej podejmują aktywność fizyczną, mają niższą integralność istoty białej, częściej grają w gry komputerowe, mają niższe dochody i wykazują objawy depresyjne oraz częściej przyjmują leki przeciwdepresyjne i przeciwcukrzycowe.

Senność w ciągu dnia? Naukowcy odkryli, czego może brakować w diecie
Dowiedz się więcej:

Senność w ciągu dnia? Naukowcy odkryli, czego może brakować w diecie

Podtyp 3: W tej grupie dominują cechy kojarzone z wcześniejszym rytmem (early bird). Osoby te nie piją dużo alkoholu, rzadko palą, mają mniej problemów zdrowotnych i niższe wskaźniki ryzykownych zachowań, ale zgłaszają większe objawy lękowe oraz częściej oglądają telewizję.

Ranne ptaszki: zdrowie i nastrój

Choć wczesne wstawanie kojarzy się zazwyczaj z higienicznym trybem życia, naukowcy zauważyli, że nie każda grupa "rannych ptaszków" cieszy się równie dobrym samopoczuciem. W analizie wyodrębniono dwa kolejne podtypy:

Podtyp 4: W tej grupie przeważają kobiety. Jest to poranny chronotyp, który wiąże się z niższymi poziomami testosteronu, wyższym stężeniem globuliny wiążącej hormony płciowe (SHBG), częstszym występowaniem problemów menstruacyjnych oraz objawów depresyjnych mimo wczesnego rytmu snu.

Większość z nas ma z tym problem. Naukowcy zaskoczeni, jak bardzo wpływa to na długość życia
Dowiedz się więcej:

Większość z nas ma z tym problem. Naukowcy zaskoczeni, jak bardzo wpływa to na długość życia

Podtyp 5: To nocny chronotyp, w którym wyraźnie przeważają mężczyźni. Osoby z tej grupy częściej wykazują cechy takie jak łysienie, mają podwyższone ryzyko chorób prostaty i układu krążenia, częściej sięgają po alkohol i papierosy oraz charakteryzują się niższymi poziomami globuliny wiążącej hormony płciowe (SHBG), co odróżnia ten wzorzec od pozostałych nocnych marków.

Sen jako fundament codzienności

Wyniki badań rzucają nowe światło na to, jak głęboko nasz wewnętrzny zegar biologiczny jest powiązany z codziennym funkcjonowaniem. Zespół badawczy podsumowuje, że "może się stawać coraz bardziej oczywiste, że nasz wewnętrzny system faz snu jest powiązany z o wiele większą liczbą aspektów codziennego życia, niż wcześniej zakładano".

Okazuje się, że to, o której godzinie kładziemy się spać, może być kluczem do zrozumienia naszych predyspozycji do chorób, nawyków żywieniowych, a nawet stabilności emocjonalnej. Świadomość przynależności do konkretnej grupy pozwala nie tylko lepiej zrozumieć własne ciało, ale także szukać bardziej efektywnego wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego i fizycznego.

Trening siłowy: Naturalny sposób na regenerację

Wiedza o własnym chronotypie to jednak nie wszystko - na jakość nocnego wypoczynku możemy wpływać również poprzez odpowiednią aktywność fizyczną. Analiza kilkunastu badań przeprowadzona przez naukowców z Bangkoku, o której pisaliśmy w tvn24.pl, wskazuje, że najskuteczniejszym narzędziem w walce z bezsennością, szczególnie u osób starszych, jest trening oporowy, czyli siłowy. Choć ćwiczenia aerobowe również przynoszą korzyści, to właśnie praca z obciążeniem najefektywniej "kupuje" nam sen.

Bezsenność zależy od bakterii w jelitach?
Dowiedz się więcej:

Bezsenność zależy od bakterii w jelitach?

Jak wyjaśnia cytowana psycholog snu dr Jade Wu, wynika to z faktu, że organizm potrzebuje głębokiego odpoczynku do naprawy tkanek mięśniowych zużytych podczas wysiłku. - Uczenie się nowych ruchów tworzy nowe połączenia w mózgu i sprzyja spaniu, ponieważ podczas poszczególnych faz snu "ćwiczymy" nowe rzeczy, których się nauczyliśmy - mówiła ekspertka. Dodatkowo, taka forma aktywności sprzyja stabilizacji ciśnienia tętniczego oraz redukcji lęku, co stanowi cenne wsparcie dla zdrowia psychicznego.

Opracowała Agata Daniluk/ap

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
ZdrowieBiologiaNeurologiaBadania naukowe
Czytaj także:
Pilne
Jest wniosek o wydanie ENA wobec Zbigniewa Ziobry
Polska
Jan Guńka na igrzyskach
Biathloniści ruszyli po medale. Wśród nich czterech Polaków
RELACJA
imageTitle
Zdetronizował mistrza. Wystarczyła pierwsza próba
EUROSPORT
Donald Tusk podczas obchodów 100-lecia nadania praw miejskich Gdyni
"Polska ma realne szanse dominować na Bałtyku"
Polska
imageTitle
Klaebo z siódmym złotem. Historyczny sukces Szwedki
EUROSPORT
paczki paczek shutterstock_2268773341
Składniki tanieją, ale nie pączki. Tyle zapłacimy w Tłusty Czwartek
BIZNES
shutterstock_596996540
Polska turystka "straciła orientację". Międzynarodowa akcja ratunkowa
Polska
Szczepionka na HPV a pismo z Ministerstwa Zdrowia. Uwaga na tę manipulację
Szczepionka na HPV a pismo z ministerstwa. Uwaga na tę manipulację
KONKRET24
Donald Trump i Jeffrey Epstein w Mar-a-Lago. Zdjęcie z 1997 roku
Media: Trump zadzwonił na policję na początku śledztwa w sprawie Epsteina
Świat
pięść (zdjęcie ilustracyjne)
Zaatakował kobietę, wtedy druga stanęła w jej obronie
Poznań
Gołoledź oraz opady marznącego deszczu w Ustce
Alarmy przed gołoledzią dla 13 województw
METEO
shutterstock_2426781375_1
Szykują kolejne dziesiątki miliardów. Wielki bank "stawia wszystko na jedną kartę"
BIZNES
Chappell Roan
Popularna piosenkarka pisze o zakończeniu współpracy. W tle akta Epsteina
Kultura i styl
imageTitle
Czternastoletni Kacper Tomasiak: może kiedyś wystartuję na igrzyskach
EUROSPORT
Posłanka Katarzyna Piekarska i Paulina Piechna-Więckiewicz, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej z hasłem spotkania "Wyprzedźmy chorobę!"
Co drugi uczeń i większość dorosłych cierpi z powodu bólu pleców. Jak przerwać błędne koło bólu?
Anna Bielecka
imageTitle
Fręch żegna Katar. Amerykanka ciągle za silna
EUROSPORT
Wizualizacja przedstawiająca widok z góry na tunel pod torami w Wesołej
Zbudują kolejowy objazd na czas budowy tunelu
Dariusz Gałązka
Jacek Jaśkowiak
Mają dość krzywdzących wypowiedzi. Napisali list do prezydenta
Poznań
imageTitle
Tomasiak jak Fortuna, Małysz, Stoch i Kubacki
EUROSPORT
imageTitle
Polegli koledzy na kasku. MKOl zakazał
EUROSPORT
shutterstock_2410081247
137 lat czekania. Najbiedniejsi utknęli w miejscu
BIZNES
Spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego ze sportowcami
Siostra prezydenta, zaprzyjaźniony prawnik i młody deweloper. Kto zarobi na marce Nowrocky?
Kacper Sulowski
Bosak o "pedofilskich praktykach" elit w USA. "Panie marszałku, to znany fejk"
Bosak o "pedofilskich praktykach" elit w USA. "Panie marszałku, to znany fejk"
Michał Istel
Ciało mężczyzny znalezione na stacji paliw (zdjęcie ilustracyjne)
Ciało z obrażeniami twarzy znalezione na stacji paliw
WARSZAWA
slone przekaski slodkie napoje S shutterstock_1293445375
Po chorobie nowotworowej lepiej unikać słodkich napojów i przekąsek. Badacze ostrzegają
Zdrowie
imageTitle
Trenerzy nie mają złudzeń. "To będzie jego atutem"
EUROSPORT
imageTitle
Johnson o krok od drugiego złota. Jego los w rękach wielkiej Shiffrin
EUROSPORT
Policja
Roczne dziecko w wózku, pijana matka przewracała się z nim na klatce
Lublin
shutterstock_2120510390
102 bankructwa w trzy miesiące
BIZNES
Zbigniew Ziobro
Ziobro ukarany przez sejmową komisję
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica