Zdrowie Najludniejszy kraj Afryki z pierwszym przypadkiem zakażenia ebolą Oprac. Ewa Żebrowska |

Uganda. Władze potwierdziły nowe ognisko gorączki krwotocznej Ebola Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: MARIE JEANNE MUNYERENKANA/EPA/PAP

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Ministerstwo Zdrowia Nigerii poinformowało we wtorek wieczorem, że u pacjentki, która od kilku dni była hospitalizowana w stolicy kraju Abudży, wykryto zakażenie wirusem ebola. - Przebywa w izolacji i otrzymuje odpowiednią opiekę medyczną. Trwa ustalanie liczby osób, z którymi miała kontakt. Do tej pory zidentyfikowano 44 - powiedział publicznej stacji NTA minister zdrowia Muhammad Ali Pate.

Szef resortu zdrowia uspokajał obywateli. - W 2014 roku Nigerii udało się skutecznie opanować epidemię eboli. Dysponujemy odpowiednim doświadczeniem oraz systemami ochrony zdrowia, aby zareagować również w tej sytuacji - stwierdził. "New York Times" przypomina, że epidemia eboli z 2014 roku była najtragiczniejszą, ale w Nigerii udało się ją błyskawicznie opanować dzięki szybkiej reakcji lekarzy, których okrzyknięto później "bohaterami narodowymi".

Afryka walczy z epidemią eboli

Jak podaje Reuters, powołując się na informacje resortu zdrowia Nigerii, pacjentka odbyła w ostatnim czasie podróż do Demokratycznej Republiki Konga przez Ugandę. Pierwszy z tych krajów mierzy się obecnie z epidemią eboli, która wybuchła w połowie maja, stając się drugą co do wielkości w historii. Wywołał ją rzadki szczep wirusa - bundibugyo. DRK jest obecnie epicentrum rozwijającej się w Afryce epidemii - podaje "New York Times".

Natomiast w Ugandzie w maju i czerwcu odnotowano 20 przypadków zachorowań, ale szybko udało się opanować zakażenia. W sierpniu Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła, że kraj jest wolny od eboli.

Nigeria to najludniejsze państwo na kontynencie afrykańskim. Zamieszkują je ponad 242 miliony ludzi. Do pierwszego przypadku eboli w tym kraju odniósł się Jean Kaseya, szef głównej afrykańskiej agencji zdrowia publicznego przekazując, że rozpoczęto działania mające na celu wsparcie Nigerii. "Obecna epidemia wirusa ebola i szczepu bundibugyo stała się już najbardziej rozległą pod względem geograficznym w historii, dotykając kraje położone w trzech regionach Afryki", napisał na X. Określił obecną sytuację jako "niezwykle poważne zagrożenie".

Objawy eboli

Szacuje się, że w ciągu ostatnich 50 lat z powodu eboli w Afryce zmarło w sumie ponad 15 tys. osób. Choroba rozprzestrzenia się poprzez bezpośredni kontakt z krwią i wydzielinami zakażonej osoby. Początkowe objawy mogą przypominać grypę. To gorączka, osłabienie, bóle mięśni i głowy. W ciężkich przypadkach dochodzi do zaburzeń krzepnięcia, krwawień i niewydolności narządów.