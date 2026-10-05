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Cała dieta ważniejsza niż pojedyncze składniki. Nowe zalecenia dla zdrowia serca

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shutterstock_2698067111
Dieta "zgodna z wytycznymi dietetyka, a nie Czarnka"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Nie jeden "superprodukt", lecz całościowy sposób odżywiania ma największe znaczenie dla zdrowia serca - wynika z nowego stanowiska ekspertów American College of Cardiology. Naukowcy podkreślają, że dieta sprzyjająca sercu powinna opierać się przede wszystkim na mało przetworzonych produktach roślinnych i zdrowych źródłach białka. Co jeszcze jest ważne?

Na łamach magazynu "JACC" American College of Cardiology Scientific opublikowało nowe stanowisko naukowe odnośnie diety sprzyjającej zdrowiu serca. Zdaniem ekspertów ważniejszy jest całokształt diety niż pojedyncze składniki.

Pojęcie zdrowej dla serca diety się zmieniło

Stanowisko podsumowuje aktualne dowody dotyczące wpływu żywienia na zdrowie sercowo-naczyniowe, obejmujące m.in. działanie makroskładników, mikroskładników, wzorców żywieniowych, żywności ultraprzetworzonej oraz nowych interwencji opartych na żywieniu. Zawiera też zalecenia dotyczące tego, jak włączać kwestie diety i zdrowia do rozmów lekarzy z pacjentami na temat zapobiegania chorobom serca i ich leczenia.

- Nieprawidłowa dieta jest jednym z głównych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, a modyfikacja sposobu odżywiania i stylu życia jest powszechnie uznawana za kluczowy element zarówno profilaktyki pierwotnej, jak i wtórnej - zaznaczył prof. Frank B. Hu, kierownik Wydziału Żywienia Harvard T.H. Chan School of Public Health oraz przewodniczący zespołu przygotowującego dokument.

- Jednak pojęcie diety zdrowej dla serca z czasem się zmieniło - od podejścia skoncentrowanego na pojedynczych składnikach odżywczych do bardziej całościowych strategii, opartych na produktach i wzorcach żywieniowych, które lepiej odzwierciedlają postęp w rozumieniu złożonych zależności między dietą a zdrowiem kardiometabolicznym - wyjaśnił. 

Kluczem do utrzymania zdrowego serca jest zatem zdrowy, zbilansowany sposób odżywiania, a nie koncentrowanie się na pojedynczych składnikach odżywczych czy produktach. Już w ostatnich latach zalecenia coraz mniej koncentrowały się na pojedynczych składnikach, a większy nacisk położono na całe wzorce żywieniowe.

Nowoczesne leki nie zwalniają z pełnowartościowej diety

Eksperci podkreślają, że dieta powinna obejmować przede wszystkim mało przetworzone produkty roślinne oraz zdrowe źródła tłuszczów i białka, przy jednoczesnym ograniczeniu produktów bogatych w rafinowane skrobie, cukry dodane, sód i niekorzystne dla zdrowia tłuszcze, a także wysoko przetworzonej żywności o niskiej wartości odżywczej.

Mocne dowody przemawiają za różnymi zdrowymi modelami żywienia, w tym dietą śródziemnomorską oraz dietą DASH opracowaną z myślą o zapobieganiu nadciśnieniu. Wzorce te - wyjaśnili naukowcy - kładą nacisk na warzywa, owoce, produkty pełnoziarniste, orzechy, rośliny strączkowe, zdrowe źródła białka oraz tłuszcze nienasycone. Należy natomiast ograniczać tłuszcze nasycone, rafinowane produkty skrobiowe, cukry dodane, sól oraz żywność wysoko przetworzoną o niskiej wartości odżywczej.

W tvn24.pl pisaliśmy we wrześniu o opublikowanym w "Nature Communications" badaniu przeprowadzonym przez niemieckich naukowców. Badacze porównali dziesięć wskaźników jakości diety, obejmujących m.in. model śródziemnomorski, nordycki (oparty na tradycyjnych produktach z krajów skandynawskich, który stawia na lokalne, sezonowe i ekologiczne jedzenie), DASH (z ang. Dietary Approaches to Stop Hypertension; obniżający ciśnienia krwi, bazujący na niskoprzetworzonych produktach pochodzenia roślinnego i chudym białku) czy MIND (z ang. Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay, wspierający pracę mózgu, pamięć oraz układ nerwowy, zakładający m.in. spożywanie zielonych warzyw, orzechów i nasion oraz oliwy z oliwek). Okazało się, że im wyższa jakość diety, tym wolniejsze biologiczne starzenie mierzone zmianami epigenetycznymi. Dotyczyło to wszystkich analizowanych sposobów żywienia.

Znaczenie ma też to, co pijemy. Najlepszym wyborem pozostaje woda oraz inne niesłodzone napoje, a napoje z dodatkiem cukru powinny być ograniczane. Umiarkowane ilości kawy i herbaty mogą być elementem zdrowej diety, natomiast alkohol najlepiej ograniczać lub z niego rezygnować.

Eksperci dodali, że leki z grupy agonistów receptora GLP-1 mogą sprzyjać znacznej utracie masy ciała i zmniejszać ryzyko sercowo-naczyniowe, ale również podczas ich stosowania potrzebna jest pełnowartościowa dieta.

"Największe znaczenie ma ogólna jakość diety"

Coraz więcej danych wskazuje ponadto, że programy typu "Food Is Medicine", w których zdrowa żywność staje się elementem interwencji medycznej, mogą poprawiać jakość diety i przynosić korzyści zdrowotne.

Naukowcy zwrócili także uwagę, że sposób odżywiania zależy nie tylko od indywidualnych wyborów. Duże znaczenie ma bowiem dostępność zdrowej żywności, jej cena oraz możliwości jej wykorzystania. Czynniki te należy brać pod uwagę zarówno w profilaktyce, jak i leczeniu chorób sercowo-naczyniowych, cukrzycy, otyłości i przewlekłej choroby nerek - podkreślili specjaliści.

- Ostatecznie dieta zdrowa dla serca nie polega na skupianiu się na jednym składniku odżywczym czy produkcie ani na podążaniu za najnowszym trendem żywieniowym. Największe znaczenie ma ogólna jakość diety - konsekwentne wybieranie zdrowych produktów, które wspierają zdrowie kardiometaboliczne i które można utrzymać przez długi czas - podsumował zalecenia prof. Hu.

Źródło: PAP, tvn24.pl
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Tagi:
ZdrowieDietażywnośćSerceOchrona zdrowia
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