Nadciśnienie - inaczej widzą je w USA, inaczej w Europie. Dlaczego? I czym grozi nieleczone?

Według europejskich wytycznych od 2024 roku wprowadzono nową kategorię ciśnienia określanego jako "podwyższone"

Kluczowe fakty: 120/70 mmHg - to prawidłowa wartość ciśnienia według europejskich i amerykańskich kardiologów. Jednak wytyczne dotyczące wyższych wartości są różnie przez nich interpretowane. Z czego to wynika?

W 2024 roku europejscy kardiolodzy wprowadzili nową kategorię ciśnienia określanego jako "podwyższone". Kiedy o nim mówimy?

Nieleczone nadciśnienie tętnicze może doprowadzić do wielu niebezpiecznych powikłań. Jakich?

Czy można obniżyć ciśnienie inaczej niż farmakoterapią?

Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne (American Heart Association - AHA) opublikowało nowe wytyczne dotyczące prawidłowego ciśnienia tętniczego. Poruszono także kwestie związku nadciśnienia między innymi z demencją, pogorszeniem funkcji poznawczych i ze stanem przedrzucawkowym u kobiet w ciąży. Nadciśnienie jest głównym czynnikiem ryzyka udaru mózgu i wielu chorób serca, takich jak choroba wieńcowa, niewydolność serca i migotanie przedsionków - wskazali amerykańscy kardiolodzy. Ostrzegają też przed groźnymi powikłaniami nadciśnienia u ciężarnych.