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Znaczenie ma nie tylko to, co jesz. Ten nawyk mocno obciąża wątrobę

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Jedzenie szkodliwe jak papierosy
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Pixel-Shot/Shutterstock
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Organizm nie bez powodu działa według określonego rytmu dobowego. Kolejne badania wykazują, że pora, o której jemy, może mieć znaczenie dla zdrowia nie mniejsze niż to, co trafia na nasz talerz. Naukowcy z USA wzięli pod lupę to, jak wieczorne nawyki żywieniowe wpływają na funkcjonowanie jednego z najważniejszych narządów w organizmie. Co się okazało?
Kluczowe fakty:
  • Analizy objęły dane z trzech dużych, długofalowych badań amerykańskich pracowników służby zdrowia, obejmujących około 200 tysięcy osób.
  • Z czym wiąże się spożywanie posiłków późnym wieczorem? Badacze wskazali na schorzenia wątroby.
  • Wątroba jest jednym z narządów szczególnie podatnych na zaburzenia rytmu okołodobowego - zauważyli naukowcy.
  • Więcej treści o tematyce zdrowotnej znajdziesz tutaj. Warto też posłuchać "Wywiadu medycznego" w TVN24+.

Jedzenie posiłków późnym wieczorem może zwiększać ryzyko rozwoju chorób wątroby – wynika z badania opublikowanego w czasopiśmie "Clinical Gastroenterology and Hepatology". Zdaniem naukowców rezultaty te stanowią kolejny dowód na to, że zegar biologiczny, regulujący wiele procesów zachodzących w organizmie, ma istotny wpływ na nasze zdrowie.

Późne jedzenie a ryzyko stłuszczenia i marskości wątroby

We wcześniejszych pracach powiązano podjadanie późną porą z wyższym ryzykiem chorób serca i otyłości. W czerwcu w tvn24.pl pisaliśmy natomiast o tym, że spożywanie posiłków po godzinie 21. w połączeniu z wysokim poziomem stresu może wyraźnie zwiększać ryzyko dolegliwości trawiennych. Wskazują na to analizy zaprezentowane w maju podczas konferencji naukowej Digestive Disease Week 2026.

Badacze zauważyli, że osoby, które po godzinie 21. spożywały ponad 25 proc. dziennej liczby kalorii i jednocześnie doświadczały przewlekłego stresu, były nawet dwuipółkrotnie bardziej narażone na zaparcia lub biegunki. Porównano je z osobami o niższym poziomie stresu, które jadły wcześniej.

Naukowcy z Oregon Health & Science University w Portland (USA) sprawdzali natomiast, czy późne spożywanie posiłków może mieć związek z chorobami wątroby. W tym celu przeanalizowali zbiory danych pozyskanych w trzech długofalowych badaniach, którymi objęto duże grupy pracowników służby zdrowia w USA (łącznie ok. 200 tys. osób). Były to: Nurses’ Health Study, Nurses’ Health Study II oraz Health Professionals Follow-up Study.

Zebrane informacje dotyczyły m.in. diety i stylu życia. Na ich podstawie pogrupowano uczestników według nawyków żywieniowych, a następnie sprawdzano, czy mają one związek z ryzykiem występowania stłuszczeniowej choroby wątroby związanej z zaburzeniami metabolicznymi (w skrócie MASLD) lub marskości tego narządu.

Okazało się, że w grupie osób spożywających posiłki późną porą, co definiowano jako jedzenie posiłków po kolacji lub już po udaniu się na spoczynek, ryzyko wystąpienia chorób wątroby było o 20–30 proc. wyższe niż u osób, które tego nie robiły.

Nocna praca i zaburzenia rytmu dobowego mogą szkodzić wątrobie

Główny autor badania, hepatolog dr Robert Wilechansky, wskazał, że wcześniejsze analizy sugerowały podobną zależność. Jest to jednak jedno z pierwszych długoterminowych badań, które wyraźnie pokazuje związek między jedzeniem późnym wieczorem a zaburzeniami metabolicznymi oraz chorobami wątroby.

Ekspert zaznaczył również, że praca na nocną zmianę może zaburzać naturalny rytm dobowy organizmu. Osoby pracujące w nocy są jednocześnie bardziej narażone na otyłość i choroby serca. Ponieważ stłuszczenie wątroby dotyczy nawet 30 proc. mieszkańców Stanów Zjednoczonych, warto zbadać, czy niewielka zmiana godzin spożywania posiłków może korzystnie wpłynąć na zdrowie metaboliczne i kondycję wątroby.

- Musimy też pamiętać, że wśród osób, u których rozwinęło się stłuszczenie wątroby, tylko niewielki odsetek zapada na poważne postacie tego schorzenia, takie jak marskość wątroby - powiedział Wilechansky.

Zegar biologiczny wpływa na metabolizm i zdrowie wątroby

Współautor pracy, dr Andrew McHill, specjalista w zakresie fizjologii snu i zegara biologicznego, zwrócił uwagę na dotychczasowe doświadczenia na zwierzętach - wskazujące na to, iż wątroba jest jednym z narządów szczególnie podatnych na zaburzenia rytmu okołodobowego.

- Raz po raz obserwujemy, że czas podejmowania różnych aktywności - czy to snu, jedzenia, czy ćwiczeń - naprawdę ma kluczowe znaczenie. Na przykład wykazaliśmy, że spożywanie posiłków w nocy, kiedy wewnętrzny zegar biologiczny sprzyja zasypianiu, ogranicza zdolność organizmu do efektywnego metabolizowania pokarmu, co z czasem może prowadzić do otyłości, cukrzycy, a także, jak wykazało najnowsze badanie, pogorszenia stanu zdrowia wątroby - skomentował McHill.

Wilechansky podkreślił, że funkcjonowanie wątroby jest ściśle powiązane z rytmem dobowym organizmu. Z tego powodu naukowcy analizują, czy zmiana godzin spożywania posiłków może przynieść korzyści dla zdrowia bez konieczności modyfikowania składu codziennej diety.

Badacz zaznaczył jednak, że wykorzystane dane pochodziły z badań obserwacyjnych, a informacje o nawykach żywieniowych uczestnicy przekazywali samodzielnie w ankietach. Wyniki są więc przede wszystkim podstawą do dalszych analiz.

Naukowiec, wraz z zespołem, prowadzi obecnie rekrutację do badania, które umożliwi bezpośrednie monitorowanie sposobu odżywiania. Naukowcy chcą sprawdzić, czy spożywanie posiłków o wcześniejszych porach może korzystnie wpływać na parametry związane ze stłuszczeniem wątroby.

- Najważniejszy wniosek z badania jest taki, że ograniczenie spożycia kalorii do okresu na kilka godzin przed snem może przynieść korzyści zdrowotne - podsumował badacz.

Źródło: PAP, tvn24.pl
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Tagi:
ZdrowieżywnośćChoroby cywilizacyjneZdrowy styl życiaDieta
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