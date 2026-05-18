"Różowe rano, żółte po południu, na noc białe". Jak przygotować się do wizyty u lekarza Anna Bielecka |

-Jako lekarze bardzo byśmy chcieli, żeby pacjenci się lepiej przygotowywali do wizyt. Tak jak do każdego ważnego spotkania, obie strony powinny się przygotować - tłumaczy w rozmowie z tvn24.pl Małgorzata Kiljańska, lekarka rodzinna i członkini Rady NIL IN.

W siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej odbyła się niedawno debata na ten temat, towarzysząca inauguracji poradników opracowanych przez NIL IN - Sieć Lekarzy Innowatorów pod patronatem honorowym Ministerstwa Zdrowia. Eksperci przedstawili w nich najważniejsze zasady dotyczące skutecznego przygotowania się do wizyty lekarskiej.

Dokumentacja i leki to podstawa

W gabinecie często brakuje czasu, a każda minuta jest cenna. Dlatego lekarze przypominają: przygotowanie pacjenta do wizyty ma ogromne znaczenie. - Prosimy pacjentów o to, żeby zabrali ze sobą swoją dokumentację medyczną, uporządkowali ją, wiedzieli jakie leki przyjmują, w jakich dawkach i o jakich porach, żeby potrafili precyzyjnie opisać swoje dolegliwości - mówi Małgorzata Kiljańska.

Co oznacza przygotowanie do wizyty?

Z jej obserwacji wynika, że czasami pacjenci przychodzą z kilkoma problemami naraz i ostatnie, najważniejsze problemy zostawiają na koniec, gdy trzymają już rękę na klamce. - My wtedy zawracamy pacjenta i zaczynamy całą wizytę od początku. Także dla nas, lekarzy, to przygotowanie pacjenta jest rzeczywiście kluczowe, aby dobrze poprowadzić wizytę - dodaje.

Z czym najczęściej się borykają? Z brakiem znajomości przyjmowanych leków. - To codzienne doświadczenie każdego lekarza. Na pytanie, jakie leki pan czy pani przyjmuje, często słyszymy: "rano różowe, po południu żółte, na noc białe". My oczywiście nie wiemy, co to są za leki, bo po kolorach nie jesteśmy w stanie ich rozpoznać. Zdarza się, że pacjenci mylą leki, nie mają przy sobie ich spisu, dzwonią do żony, pytają, co przyjmują. Dzięki e-receptom mamy coraz lepszy dostęp do informacji o farmaceutykach wykupionych przez pacjentów, ale wykupione nie zawsze oznacza zażywane, a dla nas jest kluczowe to, czy pacjent je przyjmuje i czy wie, jak i dlaczego je przyjmować - podkreśla Małgorzata Kiljańska.

Jakie informacje przekazać lekarzowi?

"Na co ja właściwie choruję?"

Kobiety zwykle przychodzą lepiej przygotowane. Lekarka wskazuje, że w wielu domach to jedna osoba przejmuje odpowiedzialność za zdrowie najbliższych, czyli pilnuje terminów badań i wizyt.

- Często to kobieta decyduje o tym, jak zaopiekowane jest zdrowie całej rodziny. Dba o to, żeby wizyty odbywały się na czas i żeby profilaktyka była prowadzona. Zdarza się też jednak, że bardzo troskliwymi opiekunami swoich żon i rodzin są mężczyźni - mówi Małgorzata Kiljańska.

Podczas wizyty w przychodni czy u specjalisty często pojawia się napięcie - kolejka, opóźnienia, pośpiech. W takich warunkach trudno o spokojną rozmowę. Szczególnie starsi pacjenci mogą czuć się zagubieni. - Pacjenci nie powinni się krępować zadawać pytania, nawet jeśli lekarz się spieszy. Dla ich zdrowia najważniejsze jest, żeby wiedzieli, co mają zrobić po wizycie. Wtedy spotkanie rzeczywiście spełnia swój cel - podkreśla Kiljańska.

Co ze sobą zabrać?

Ekspertka przypomina, że wizyta u lekarza to nie jednostronna rozmowa, ale wspólne działanie, którego celem jest dobro pacjenta. Dlatego ma on prawo dopominać się jasnych zaleceń i nie powinien obawiać się, że urazi tym lekarza. - Jeśli pacjent nie ma pewności, co dalej, warto na chwilę zatrzymać rozmowę i dopytać: 'pani doktor, panie doktorze, proszę mi krok po kroku powiedzieć, co mam zrobić po tej wizycie, jaki jest z niej wniosek' albo 'na co właściwie choruję" - podkreśla Małgorzata Kiljańska.

Osoba towarzysząca to dobry pomysł

W kontaktach z medykami nadal zdarza się, że pacjenci, szczególnie seniorzy, czują respekt i nie chcą "przeszkadzać". - Myślę, że wszyscy uczymy się tego, że to jest relacja partnerska. Po dwóch stronach są osoby, którym zależy na tym, żeby wizyta dobrze przebiegła, żeby miała jakiś sens - tłumaczy lekarka.

Co jeszcze wziąć pod uwagę?

Pomocna w gabinecie może być także obecność osoby towarzyszącej, szczególnie gdy wizyta lekarska bywa stresująca na przykład w sytuacji zdiagnozowanej choroby czy kryzysu zdrowotnego. - Każdy pacjent ma prawo do towarzystwa bliskiej osoby, niezależnie od wieku. Czasem trudno wszystko zapamiętać, dlatego dobrze, by był przy nas ktoś, kto pomoże zapisać czy zrozumieć zalecenia. Lekarze powinni o tym pamiętać i zapewnić na to przestrzeń i miejsce do siedzenia dla osoby towarzyszącej - zaznacza lekarka.

Poradniki dla lekarzy i pacjentów

Ekspertka przypomina, że zespół NIL przygotował dwa poradniki, dla lekarzy i pacjentów. Lekarze znajdą w nim wskazówki, na co zwrócić uwagę przed wizytą, jak dostosować język i tempo rozmowy do potrzeb chorych, jak unikać trudnych sytuacji, jak upewnić się, że pacjent zrozumiał zalecenia, a pacjenci - jak się przygotować do wizyty i zadawać pytania bez obaw. Autorami opracowań są dr Paweł Kaźmierczyk, lek. Małgorzata Kiljańska oraz Małgorzata Wywrot, członkowie Rady NIL IN.

Poradniki są dostępne na stronie internetowej NIL.