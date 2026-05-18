Zdrowie

"Różowe rano, żółte po południu, na noc białe". Jak przygotować się do wizyty u lekarza

Wiele osób przychodzi do gabinetu lekarskiego bez dokumentacji medycznej, nie pamiętając nazw przyjmowanych leków, a o głównym problemie mówi trzymając rękę na klamce. - Czasem musimy zawrócić pacjenta i zacząć wizytę od początku - zauważa w rozmowie z tvn24.pl Małgorzata Kiljańska, lekarka rodzinna. Co radzą specjaliści?

-Jako lekarze bardzo byśmy chcieli, żeby pacjenci się lepiej przygotowywali do wizyt. Tak jak do każdego ważnego spotkania, obie strony powinny się przygotować - tłumaczy w rozmowie z tvn24.pl Małgorzata Kiljańska, lekarka rodzinna i członkini Rady NIL IN.

W siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej odbyła się niedawno debata na ten temat, towarzysząca inauguracji poradników opracowanych przez NIL IN - Sieć Lekarzy Innowatorów pod patronatem honorowym Ministerstwa Zdrowia. Eksperci przedstawili w nich najważniejsze zasady dotyczące skutecznego przygotowania się do wizyty lekarskiej.

Dokumentacja i leki to podstawa

W gabinecie często brakuje czasu, a każda minuta jest cenna. Dlatego lekarze przypominają: przygotowanie pacjenta do wizyty ma ogromne znaczenie. - Prosimy pacjentów o to, żeby zabrali ze sobą swoją dokumentację medyczną, uporządkowali ją, wiedzieli jakie leki przyjmują, w jakich dawkach i o jakich porach, żeby potrafili precyzyjnie opisać swoje dolegliwości - mówi Małgorzata Kiljańska.

Co oznacza przygotowanie do wizyty?
Z jej obserwacji wynika, że czasami pacjenci przychodzą z kilkoma problemami naraz i ostatnie, najważniejsze problemy zostawiają na koniec, gdy trzymają już rękę na klamce. - My wtedy zawracamy pacjenta i zaczynamy całą wizytę od początku. Także dla nas, lekarzy, to przygotowanie pacjenta jest rzeczywiście kluczowe, aby dobrze poprowadzić wizytę - dodaje.

Z czym najczęściej się borykają? Z brakiem znajomości przyjmowanych leków. - To codzienne doświadczenie każdego lekarza. Na pytanie, jakie leki pan czy pani przyjmuje, często słyszymy: "rano różowe, po południu żółte, na noc białe". My oczywiście nie wiemy, co to są za leki, bo po kolorach nie jesteśmy w stanie ich rozpoznać. Zdarza się, że pacjenci mylą leki, nie mają przy sobie ich spisu, dzwonią do żony, pytają, co przyjmują. Dzięki e-receptom mamy coraz lepszy dostęp do informacji o farmaceutykach wykupionych przez pacjentów, ale wykupione nie zawsze oznacza zażywane, a dla nas jest kluczowe to, czy pacjent je przyjmuje i czy wie, jak i dlaczego je przyjmować - podkreśla Małgorzata Kiljańska.

Jakie informacje przekazać lekarzowi?
"Na co ja właściwie choruję?"

Kobiety zwykle przychodzą lepiej przygotowane. Lekarka wskazuje, że w wielu domach to jedna osoba przejmuje odpowiedzialność za zdrowie najbliższych, czyli pilnuje terminów badań i wizyt.

- Często to kobieta decyduje o tym, jak zaopiekowane jest zdrowie całej rodziny. Dba o to, żeby wizyty odbywały się na czas i żeby profilaktyka była prowadzona. Zdarza się też jednak, że bardzo troskliwymi opiekunami swoich żon i rodzin są mężczyźni - mówi Małgorzata Kiljańska.

Podczas wizyty w przychodni czy u specjalisty często pojawia się napięcie - kolejka, opóźnienia, pośpiech. W takich warunkach trudno o spokojną rozmowę. Szczególnie starsi pacjenci mogą czuć się zagubieni. - Pacjenci nie powinni się krępować zadawać pytania, nawet jeśli lekarz się spieszy. Dla ich zdrowia najważniejsze jest, żeby wiedzieli, co mają zrobić po wizycie. Wtedy spotkanie rzeczywiście spełnia swój cel - podkreśla Kiljańska.

Co ze sobą zabrać?
Ekspertka przypomina, że wizyta u lekarza to nie jednostronna rozmowa, ale wspólne działanie, którego celem jest dobro pacjenta. Dlatego ma on prawo dopominać się jasnych zaleceń i nie powinien obawiać się, że urazi tym lekarza. - Jeśli pacjent nie ma pewności, co dalej, warto na chwilę zatrzymać rozmowę i dopytać: 'pani doktor, panie doktorze, proszę mi krok po kroku powiedzieć, co mam zrobić po tej wizycie, jaki jest z niej wniosek' albo 'na co właściwie choruję" - podkreśla Małgorzata Kiljańska.

Osoba towarzysząca to dobry pomysł

W kontaktach z medykami nadal zdarza się, że pacjenci, szczególnie seniorzy, czują respekt i nie chcą "przeszkadzać". - Myślę, że wszyscy uczymy się tego, że to jest relacja partnerska. Po dwóch stronach są osoby, którym zależy na tym, żeby wizyta dobrze przebiegła, żeby miała jakiś sens - tłumaczy lekarka.

Co jeszcze wziąć pod uwagę?
Pomocna w gabinecie może być także obecność osoby towarzyszącej, szczególnie gdy wizyta lekarska bywa stresująca na przykład w sytuacji zdiagnozowanej choroby czy kryzysu zdrowotnego. - Każdy pacjent ma prawo do towarzystwa bliskiej osoby, niezależnie od wieku. Czasem trudno wszystko zapamiętać, dlatego dobrze, by był przy nas ktoś, kto pomoże zapisać czy zrozumieć zalecenia. Lekarze powinni o tym pamiętać i zapewnić na to przestrzeń i miejsce do siedzenia dla osoby towarzyszącej - zaznacza lekarka.

Poradniki dla lekarzy i pacjentów

Ekspertka przypomina, że zespół NIL przygotował dwa poradniki, dla lekarzy i pacjentów. Lekarze znajdą w nim wskazówki, na co zwrócić uwagę przed wizytą, jak dostosować język i tempo rozmowy do potrzeb chorych, jak unikać trudnych sytuacji, jak upewnić się, że pacjent zrozumiał zalecenia, a pacjenci - jak się przygotować do wizyty i zadawać pytania bez obaw. Autorami opracowań są dr Paweł Kaźmierczyk, lek. Małgorzata Kiljańska oraz Małgorzata Wywrot, członkowie Rady NIL IN.

Poradniki są dostępne na stronie internetowej NIL.

Anna Bielecka
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
