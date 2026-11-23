Zdrowie Przybywa diagnoz HIV w Polsce. Wiele zakażeń wykrywa się za późno Agnieszka Pióro |

Lekarz Jakub Wyszyński: życie osoby z HIV nie różni się od życia innej osoby oprócz tego, że trzeba regularnie przyjmować leki Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutter Wisp/AdobeStock

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Rozwiń Kluczowe fakty: W Polsce wzrosła liczba nowych diagnoz HIV, a eksperci szacują, że około 20 procent zakażonych nie jest świadomych swojego statusu.

Późne rozpoznanie zakażenia HIV prowadzi do poważnych powikłań zdrowotnych. Jakich?

Testowanie na HIV jest zalecane każdej osobie aktywnej seksualnie, a badania można wykonać anonimowo i bezpłatnie.

Jak się uchronić przed zakażeniem?

Rośnie liczba diagnoz HIV u osób heteroseksualnych. Jednak wiele z nich dowiaduje się o zakażeniu zbyt późno, czyli wtedy gdy mają już objawy AIDS. O tym, jak istotne są badania profilaktyczne, eksperci i edukatorzy przypominają w Europejskim Tygodniu Testowania, który rozpoczyna się 23 listopada.

Celem inicjatywy jest zwiększenie dostępu do testów i świadomości na temat wczesnego wykrywania HIV. - To zakażenie może dotyczyć każdego - podkreślają lekarze i przedstawiciele organizacji pacjenckich przy okazjach takich jak właśnie Europejski Tydzień Testowania czy Światowy Dzień AIDS przypadający 1 grudnia.

Statystyki pokazują, że rośnie liczba diagnoz u osób heteroseksualnych, w tym także kobiet. Wielu seropozytywnych o swoim statusie dowiaduje się późno, w stadium objawowym AIDS. Niektórym nie udaje się już pomóc.

Zakażenia HIV w Europie. W Polsce przybywa diagnoz

Według danych WHO i ECDC w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego z HIV - czyli ludzkim wirusem niedoboru odporności - żyje 792 tysięcy osób (dane z 2024 roku). Niemal połowa nowych zakażeń w tym regionie w 2024 roku była wynikiem kontaktów heteroseksualnych.

Choć liczba nowych zakażeń HIV w tych krajach spadła o 35 proc. - z 26 tysięcy w 2010 roku do 17 tysięcy w 2023 roku - sytuacja w Polsce sytuacja pozostaje niepokojąca.

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Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH-PIB w 2024 r. zarejestrowano 2257 nowo wykrytych zakażeń HIV, natomiast w 2025 r. - już 2755. W ubiegłym roku wyraźny wzrost liczby nowych diagnoz w porównaniu z poprzednimi latami.

Dlaczego warto testować się na HIV

Eksperci szacują, że około 20 proc. osób żyjących z wirusem nie wie o swoim zakażeniu. Mówił o tym podczas konferencji inaugurującej kampanię "Pozytywnie też znaczy dobrze", Grzegorz Jezierski, żyjący z HIV i jednocześnie wolontariusz Buddy Polska [program wspierający osoby żyjące z HIV - red] w lipcu br. Pisaliśmy o tym w tvn24.pl.

Głównym powodem takiej niewiedzy jest brak zabezpieczeń podczas kontaktów seksualnych, bo jak można często usłyszeć "HIV to nie moja sprawa". - Zbadać powinien się każdy, kto chociaż raz w życiu uprawiał seks - przekonywał Jezierski.

Europejski Tydzień Testowania to dobra okazja, by wykonać takie badanie. Szacuje się, że test na HIV wykonał jedynie co dziesiąty aktywny seksualnie Polak. Zdaniem ekspertów to zdecydowanie za mało.

- HIV to bardzo demokratyczny wirus. Zakażają się i mężczyźni, i kobiety. Dlatego warto, a wręcz należy się testować. I to nie tylko z okazji Europejskiego Tygodnia Testowania, ale przez cały rok. Zarówno przy okazji wizyty u lekarza POZ, jak w Punktach Konsultacyjno-Diagnostycznych (PKD), które zapewniają badania anonimowo, bezpłatnie i bez skierowania - przekonuje dr n. społ. Magdalena Ankiersztejn-Bartczak z Fundacji Edukacji Społecznej, prowadząca dwa Punkty Konsultacyjno-Diagnostyczne w Warszawie.

Adresy czynnych PKD można znaleźć tutaj.

Późne rozpoznanie HIV

Na wyzwania związane z rozpoznawaniem zakażeń zwracają uwagę Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej Res Humanae, Gilead Sciences Poland i portal Lecz HIV, organizatorzy inicjatywy, w ramach której na fasadach budynków w Warszawie wyświetlana będzie czerwona kokardka z napisem Światowy Dzień AIDS.

"W Polsce nadal znaczna część zgłoszonych przypadków HIV nie ma ustalonej prawdopodobnej drogi transmisji, co utrudnia ocenę rzeczywistych zmian w strukturze zakażeń i odpowiednie ukierunkowanie działań profilaktycznych" - wskazują w przesłanym do naszej redakcji komunikacie.

Problemem jest także późne rozpoznawanie zakażeń HIV. Tymczasem nieleczone zakażenie stopniowo niszczy układ odpornościowy, prowadząc do AIDS (zespołu nabytego niedoboru odporności). W 2025 r. w naszym kraju odnotowano 173 przypadków tej choroby. Objawia się ona przez nawracające, ciężkie infekcje, nowotwory (np. mięsak Kaposiego), znaczne osłabienie organizmu, utratę masy ciała, przewlekłą biegunkę, gorączkę.

Podsumowując: im później wykryje się zakażenie, tym więc większe ryzyko, że już doszło do znacznego osłabienia odporności i powikłań.

Jak rozwija się zakażenie HIV?

Zdaniem dr n. społ. Magdalena Ankiersztejn-Bartczak każdy wynik testu jest dobry, również ten potwierdzający zakażenie, bo oznacza, że trzeba podjąć terapię, a leki na HIV są w Polsce bezpłatne.

- HIV to dziś choroba przewlekła. Wymaga stałego leczenia i regularnych konsultacji medycznych, ale pacjenci żyją normalnie: mają rodziny i pracują. Po to właśnie potrzebna jest szybka diagnoza, aby pacjent mógł dobrze funkcjonować i zachować wysoką jakość życia - mówiła w lipcu w rozmowie z tvn24.pl lek. Iwona Cielniak, specjalistka chorób zakaźnych z Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie.

Tłumaczyła wówczas, że rozwój wirusa w organizmie przebiega z różną intesywnością.

- Bezpośrednio po ekspozycji na wirusa może wystąpić ostre zakażenie, czyli tak zwana ostra choroba retrowirusowa. W tym wczesnym etapie dochodzi do ostrych infekcji, które objawami mogą przypominać grypę lub zespół mononukleozopodobny, a także objawiać się pokrzywką czy nawet zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych. Z kolei postaci przewlekłe i związane z nimi powikłania potrafią rozwijać się po cichu, ujawniając się dopiero po 10-15 latach - mówiła.

PrEP to podstawowa ochrona

A jak się chronić przed tym wirusem? Według Mateusza Liwskiego, prezesa Polskiej Fundacji Pomocy Humanitarnej Res Humanae, najważniejsza jest tzw. profilaktyka skojarzona, łącząca edukację, testowanie i stosowanie PrEP (przedekspozycyjnej profilaktyki zakażenia wirusem HIV), czyli leków, które – przyjmowane regularnie – chronią przed wirusem.

W Polsce są one pełnopłatne i wiążą się z wydatkiem rzędu 140-210 zł za opakowanie 30 tabletek. Można je stosować codziennie lub doraźnie. Schemat doraźny dotyczy wyłącznie mężczyzn MSM; u kobiet wymagana jest stała retencja leku w organizmie lub forma iniekcyjna.

W nagłych przypadkach stosuje się profilaktykę poekspozycyjną (PEP, z ang. post-exposure prophylaxis). W odróżnieniu od PrEP, PEP polega na przyjmowaniu trzech różnych leków, a koszt takiej terapii wynosi około tysiąca złotych. Bardzo ważne jest, aby rozpocząć leczenie jak najszybciej po zdarzeniu - najlepiej w ciągu 48 godzin, a maksymalnie do 72 godzin od momentu narażenia.

Parlamentarny Zespół ds. Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS regularnie dyskutuje na temat możliwości wprowadzenia PrEP do koszyka świadczeń gwarantowanych NFZ.