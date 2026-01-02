E-rejestracja już działa. "Wystarczy telefon"

W nowy rok z centralną e-rejestracją (materiał Faktów TVN)

Od 1 stycznia w całej Polsce numerek do rejestracji i wizyta w przychodni nie są konieczne, aby umówić się do kardiologa, na badania cytologiczne i mammograficzne. Zrobimy to przez Internetowe Konto Pacjenta lub aplikację mobilną IKP.

Wygodny wybór lekarza i terminu wizyty

- Możemy wybrać konkretnego lekarza, do którego mamy zaufanie i wtedy, jeżeli on pracuje w kilku placówkach, to aplikacja od razu sprawdzi nam jego dostępność w tych miejscach. Może nam przykładowo pasować tylko poniedziałek między 17.00 a 17.15. Zaznaczymy taki termin i aplikacja wyszuka nam pierwszy wolny slot - mówił w rozmowie z reporterem Faktów TVN Tomasz Kulas z Centrum e-Zdrowia.

To oznacza koniec często fizycznej walki o miejsce w kolejce, wystawanie w niej od świtu i w źle działającym systemie, popularnego "załatwiania" sobie lekarza. Osobiste kontakty z lekarzami mogą też stracić na znaczeniu. - Wszyscy, którzy trochę na skróty chcieliby skorzystać z kolejki poprzez różnego rodzaju znajomości, nie zrobią tego - podkreślił w rozmowie lek. Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych, Uczelnia Łazarskiego.

Pomocna AI

Zapisy w nowej formie ruszyły od 1 stycznia 2026 roku, a wkrótce ma być jeszcze lepiej, bo wizytę pomoże umówić tzw. voicebot. Sztuczna inteligencja pomoże też wtedy, kiedy pacjent np. zapomni o umówionej wizycie.

- Voicebot ma ruszyć zgodnie z planem 1 lipca 2026 roku. Tutaj nic się nie zmienia i to jest robione w naprawdę ekspresowym tempie w ramach realizacji projektów finansowanych z KPO - tłumaczył Tomasz Kulas.

Dzięki e-rejestracji zapomnimy też o problemie dodzwaniania się do przychodni, w której bardzo często nikt nie odbierał telefonu. Także z tego powodu pacjenci rezygnowali z odwoływania wizyt. Z danych NFZ wynika, że niemal co dziesiąty pacjent nie stawia się na umówioną wizytę. To paraliżuje publiczny system ochrony zdrowia.

Będzie więcej specjalistów

- Gdy będziemy chcieli odwołać wizytę do lekarza, wystarczy telefon na Voicebot. Tak też będzie można umówić się na wizytę czy zamówić recepty - wyjaśniał Leszek Moszczyński, dyrektor operacyjny EasyCall.pl.

To dobra wiadomość także dla seniorów, którzy korzystają wyłącznie z telefonów stacjonarnych. Od stycznia 2026 roku w e-rejestracji umówimy się też na badania przesiewowe, a od lipca 2026 roku także do endokrynologa, hepatologa, immunologa, nefrologa, neonatologa, pulmonologa i angiologa. Z kolei do końca 2029 roku - e-rejestracja ma objąć całą ambulatoryjną opiekę specjalistyczną. Zmiany systemowe wprowadzane są etapami także dlatego, że do nowego systemu muszą przystosować się placówki medyczne. Na razie do e-rejestracji przystąpiła zaledwie co trzecia. Przychodnie czas na dołączenie do obowiązkowego systemu mają do czerwca.