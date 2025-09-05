Na przerwach wstyd, na lekcjach zakaz. Dzieci wstrzymują kupę w szkole

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Kluczowe fakty: Według raportu z 2017 roku co trzeci polski uczeń unika korzystania ze szkolnej toalety. Głównym powodem jest brak czystości.

Uczniowie obawiają się, że zostaną wyśmiani przez rówieśników za odgłosy związane z wypróżnieniem albo zapach, który pozostawią za sobą w toalecie. Wielu z nich łatwiej załatwiać potrzeby fizjologiczne w trakcie lekcji, ale nauczyciele często się na to nie godzą.

Czy nauczyciel ma obowiązek wypuścić dziecko do łazienki w czasie zajęć? Zapytaliśmy o to Stowarzyszenie Umarłych Statutów, zajmujące się prawami uczniów.

Do czego prowadzi przetrzymywanie stolca? Wyjaśnia specjalistka gastroenterologii dziecięcej.

Brak papieru, kolejki, nieprzyjemny zapach, niecałkowicie zabudowane kabiny, stan czystości, który pozostawia wiele do życzenia - szkolne toalety nie zapewniają przestrzeni do komfortowego załatwiania potrzeb fizjologicznych. Według raportu marki Domestos o stanie toalet w publicznych szkołach podstawowych z 2017 roku, co trzeci polski uczeń unika korzystania ze szkolnej toalety, a co szósty rodzic przyznaje, że dziecko zgłaszało problemy związane z higieną w szkolnych sanitariatach. Do tego dokłada się wstyd związany z robieniem kupy i towarzyszącymi temu odgłosami lub zapachami. Na domiar złego, nauczyciele nie chcą wypuszczać uczniów do toalety w czasie lekcji. Wszystko to powoduje, że wiele dzieci i nastolatków czeka z oddaniem stolca aż wróci do domu. To nie jest zdrowe.