"Przy czerniakach ma to szczególnie duże znaczenie"

Na co zwracać uwagę, by czerniaka wykryć jak najwcześniej? Źródło: TVN24

Najwcześniej wykryte czerniaki dają stuprocentowe szanse na przeżycie - zauważają eksperci. Podkreślili, że w naszym kraju lawinowo wzrasta liczba diagnozowanych przypadków raka skóry.

We wtorek na konferencji w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu specjaliści z Uniwersyteckiego Centrum Dermatologii Ogólnej i Onkologicznej podkreślali, jak ważne jest badanie zmian skórnych i wczesne wykrywanie problemów onkologicznych, czyli właściwa diagnoza.

Zachęcali do takich badań, informując, że na przykład niedawno zakupiony cyfrowy wideodematoskop znacznie poprawia proces diagnozowania, ponieważ daje stukrotnie większe powiększenia niż klasyczny dermatoskop. - Wykrywanie wszystkich nowotworów na wczesnym etapie jest korzystne, bo daje większe szanse na wyleczenie. Jednak przy czerniakach to ma szczególnie duże znaczenie, co udowadniają statystyki. Te najwcześniej wykryte czerniaki dają stuprocentowe przeżycie pacjentom, gdy się je usuwa w takim stadium, gdy są niewielkie i cienkie – powiedziała kierownik centrum dr hab. Alina Jankowska-Konsur.

Najważniejsza diagnoza

- Jesteśmy starzejącym się społeczeństwem i będziemy mieli do czynienia z tymi typowymi dla osób starszych nowotworami - zwróciła uwagę profesor Joanna Maj, prezes dolnośląskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego.

- Najczęściej są one łagodne jak rak podstawnokomórkowy, ale zdarzają się też złośliwe - rak kolczastokomórkowy, rak Merkela z komórek nerwowych. Te wszystkie nowotwory potrafi diagnozować dermatolog przy wnikliwej analizie - wyjaśniła.

Dodała, że ostateczną diagnozę można postawić po pobraniu wycinka lub usunięciu zmiany skórnej, którą poddaje się następnie badaniu hispotalogicznemu.

- Problem w tym, że zmiana, która realizuje się na przykład w kącie oka lub na skrzydełku nosa nie boli, a pacjent nie zwraca na nią uwagi. Dopiero później już częściej patrzy, bo zaczyna mu się robić nadżerka. Ona krwawi, ale on dalej nie zdaje sobie sprawy, że powinien coś z tym zrobić - wyjaśniała profesor Maj.

Podkreśliła, że tylko szybkie wycięcie zmiany gwarantuje wyleczenie. Taki zabieg nie spowoduje oszpecenia, natomiast jeśli zmiana obejmie większą powierzchnię, to konieczne może okazać się usunięcie części nosa lub ucha.

Jak podano, w Polsce lawinowo wzrasta liczba diagnozowanych przypadków raka skóry. W przypadku czerniaka wzrost jest dwukrotny i obecnie diagnozuje się już cztery tysiące takich zachorowań rocznie.