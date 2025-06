Co pomaga, a co szkodzi? Zmiany klimatu zacierają granice

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Kluczowe fakty: Coraz częstsze i dłuższe fale upałów są szczególnie niebezpieczne dla osób przyjmujących niektóre leki.

Jedną z takich interakcji można zaobserwować w przypadku terapii choroby wieńcowej serca - niektóre stosowane w niej leki podczas skwaru mogą zwiększać ryzyko wystąpienia zawału serca.

Pacjenci i lekarze muszą być świadomi zagrożeń, jakie wiążą się z przyjmowaniem niektórych substancji w trakcie fal upałów i podejmować odpowiednie środki bezpieczeństwa.

W okresie od maja do września w latach 2001-2014 do szpitali w niemieckim Augsburgu przyjęto 2494 pacjentów z zawałem mięśnia sercowego. Wielu z nich należało do nietypowej dla tego schorzenia grupy wiekowej 25-59 lat - przyjmuje się, że największe ryzyko zawału serca występuje u osób powyżej 60. roku życia. Naukowcy postanowili przyjrzeć się tym przypadkom i sprawdzić, co je łączy.