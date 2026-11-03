Wybory w USA. Amerykanie już głosują

Wybory w USA. Głosowanie w stanie Maine Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/SARAH YENESEL

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W Nowym Jorku, New Jersey, Connecticut i Wirginii oraz we wschodnich częściach Indiany i Kentucky głosowanie w wyborach połówkowych rozpoczęło się o godzinie 6 rano czasu miejscowego (godzina 12 czasu polskiego). W niektórych miejscowościach w stanie Vermont lokale wyborcze otworzyły się już o godzinie 5 rano czasu miejscowego (godzina 11 czasu polskiego).

O godzinie 12.30 czasu polskiego otwarte zostały lokale w Ohio i Karolinie Północnej, a pół godziny później - w Pensylwanii i Georgii.

Ostatnie lokale wyborcze zostaną otwarte na Hawajach o godzinie 7 czasu lokalnego (godzina 18 czasu polskiego).

Jako pierwsze, o godzinie 18 czasu lokalnego (o północy w Polsce), zamkną się lokale we wschodnich częściach Indiany i Kentucky. Ostatnie lokale na Alasce zamkną się o godzinie 7 czasu polskiego w środę.

Dniem wyborów jest wtorek, ale w praktyce w większości kraju głosowanie - zarówno drogą korespondencyjną, jak i osobiście -trwa od tygodni. Według danych NBC News, do poniedziałku zagłosowało w ten sposób ponad 57 milionów Amerykanów.

Obywatele USA wybierają 435 członków Izby Reprezentantów oraz 35 senatorów

Główną stawką wyborów jest nowy układ sił w Kongresie. Obywatele USA wybiorą wszystkich 435 członków Izby Reprezentantów oraz 35 ze 100 senatorów (kadencja senatora trwa sześć lat, co dwa lata do wyborów staje jedna trzecia z nich).

Układ sił w Izbie Reprezentantów i w Senacie

Obecnie Partia Republikańska ma przewagę nad Partią Demokratyczną w Izbie Reprezentantów - 218:214 (+jeden kongresmen niezależny i dwa wakaty), oraz w Senacie - 53:45 (+dwóch senatorów niezależnych).

Obecnie w Senacie zasiada dwóch senatorów niezależnych: Bernie Sanders oraz Angus King, którzy współpracują z demokratami. Jedynym niezależnym członkiem Izby Reprezentantów jest Kevin Kiley, który mimo opuszczenia republikanów w marcu, nadal współpracuje z partią w tej izbie.

Według sondaży demokraci są faworytami do przejęcia kontroli nad obiema izbami. O ile przejęcie Izby Reprezentantów przez opozycję od dawna było spodziewane, o tyle w przypadku Senatu taki wynik jeszcze na początku kampanii wydawał się niemal niemożliwy z uwagi na mapę wyborczą: większość wyścigów o urząd senatora odbywa się w "czerwonych" stanach, czyli tradycyjnie głosujących na kandydatów Partii Republikańskiej.

Pikujące notowania prezydenta Donalda Trumpa sprawiły jednak, że wiele mandatów uznawanych wcześniej za bezpieczne dla republikanów stało się zagrożonych.

By przejąć kontrolę nad Senatem demokraci muszą zwiększyć stan posiadania do 51 miejsc.

Siedem kluczowych stanów

Kluczowe dla przyszłego układu sił w Senacie będą wyścigi wyborcze w siedmiu stanach, gdzie sondaże wskazują niewielkie różnice między kandydatami: na Alasce, w Iowa, Kansas, Maine, Michigan, Ohio i Teksasie. Poza Michigan wszystkie mandaty należą tam obecnie do republikanów i we wszystkich tych stanach, z wyjątkiem Maine, od lat zdecydowaną przewagę miała prawica.

Ponadto demokraci są zdecydowanymi faworytami do przejęcia republikańskiego mandatu w Karolinie Północnej. Sondaże dają im też szanse w innych tradycyjnych bastionach konserwatystów, w Nebrasce i Karolinie Południowej.

Pojedynki w kluczowych stanach

W Teksasie kandydat demokratów James Talarico zmierzy się z republikaninem Kenem Paxtonem.

W Michigan kandydat lewego skrzydła demokratów Abdul El-Sayed zmierzy się reprezentantem republikańskiego establishmentu Mikiem Rogersem.

Na Alasce była kongresmenka demokratów Mary Peltola rywalizuje z urzędującym senatorem republikanów Danem Sullivanem. Na pierwszy plan w tej kampanii wysunęła się jednak kandydatura innego Dana Sullivana, nieznanego dotąd szerzej emerytowanego nauczyciela, startującego jako kandydat niezależny.

W Ohio obecny senator republikanów Jon Husted mierzy się z wieloletnim senatorem Sherrodem Brownem.

W Kansas senator Roger Marshall stoczy pojedynek z kandydatem demokratów, pastorem Adamem Hamiltonem.

W Maine republikanka Susan Collins zmierzy się z byłym liderem demokratów w stanowym senacie Troyem Jacksonem.

W Iowa rywalem prawicowej kongresmenki Ashley Hinson jest deputowany do stanowego parlamentu Josh Turek.

Układ sił w Senacie. Co mówią sondaże?

Z ostatniej przed wtorkowymi wyborami połówkowymi serii sondaży Siena College dla "New York Times" wynika, że kandydaci demokratów mają przewagę w każdym z siedmiu kluczowych pojedynków, które zdecydują o układzie sił w Senacie.

Opublikowane w niedzielę badania pokazują wyraźną przewagę kandydatów demokratów do Senatu w Michigan (11 punktów procentowych różnicy), Teksasie (7 p.p.), Maine (6 p.p.), Ohio i Kansas (5 p.p.) oraz mniejszą na Alasce (2 p.p.) i w Iowa (1 p.p). W przypadku dwóch pierwszych stanów, przewaga Abdula El-Sayeda w Michigan oraz Jamesa Talarico w Teksasie jest większa od błędu statystycznego.

Obok rywalizacji o mandaty w Kongresie, w 36 z 50 stanów USA odbywają się wybory na urząd gubernatora. Według ośrodka Cook Political Report demokraci są faworytami w 20 z nich, a w ich zasięgu są co najmniej kolejne trzy. Taki układ sprawiłby, że partia byłaby u władzy w większości stanów.