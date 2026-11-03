Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w USA
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wybory w USA 2026

Wybory w USA. Amerykanie już głosują

|
Wybory w USA
Wybory w USA. Głosowanie w stanie Maine
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/SARAH YENESEL
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Amerykanie wybierają nowy skład Kongresu Stanów Zjednoczonych oraz władze w większości stanów. W części z nich głosowanie już się rozpoczęło. Jako ostatnie - w środę o godzinie 7 czasu polskiego - zamknięte zostaną lokale wyborcze na Alasce. Co jeszcze warto wiedzieć o wyborach połówkowych?

W Nowym Jorku, New Jersey, Connecticut i Wirginii oraz we wschodnich częściach Indiany i Kentucky głosowanie w wyborach połówkowych rozpoczęło się o godzinie 6 rano czasu miejscowego (godzina 12 czasu polskiego). W niektórych miejscowościach w stanie Vermont lokale wyborcze otworzyły się już o godzinie 5 rano czasu miejscowego (godzina 11 czasu polskiego).  

O godzinie 12.30 czasu polskiego otwarte zostały lokale w Ohio i Karolinie Północnej, a pół godziny później - w Pensylwanii i Georgii. 

Ostatnie lokale wyborcze zostaną otwarte na Hawajach o godzinie 7 czasu lokalnego (godzina 18 czasu polskiego).

Jako pierwsze, o godzinie 18 czasu lokalnego (o północy w Polsce), zamkną się lokale we wschodnich częściach Indiany i Kentucky. Ostatnie lokale na Alasce zamkną się o godzinie 7 czasu polskiego w środę.

Dniem wyborów jest wtorek, ale w praktyce w większości kraju głosowanie - zarówno drogą korespondencyjną, jak i osobiście -trwa od tygodni. Według danych NBC News, do poniedziałku zagłosowało w ten sposób ponad 57 milionów Amerykanów.

Obywatele USA wybierają 435 członków Izby Reprezentantów oraz 35 senatorów

Główną stawką wyborów jest nowy układ sił w Kongresie. Obywatele USA wybiorą wszystkich 435 członków Izby Reprezentantów oraz 35 ze 100 senatorów (kadencja senatora trwa sześć lat, co dwa lata do wyborów staje jedna trzecia z nich).

Układ sił w Izbie Reprezentantów i w Senacie

Obecnie Partia Republikańska ma przewagę nad Partią Demokratyczną w Izbie Reprezentantów - 218:214 (+jeden kongresmen niezależny i dwa wakaty), oraz w Senacie - 53:45 (+dwóch senatorów niezależnych).

Obecnie w Senacie zasiada dwóch senatorów niezależnych: Bernie Sanders oraz Angus King, którzy współpracują z demokratami. Jedynym niezależnym członkiem Izby Reprezentantów jest Kevin Kiley, który mimo opuszczenia republikanów w marcu, nadal współpracuje z partią w tej izbie.

Według sondaży demokraci są faworytami do przejęcia kontroli nad obiema izbami. O ile przejęcie Izby Reprezentantów przez opozycję od dawna było spodziewane, o tyle w przypadku Senatu taki wynik jeszcze na początku kampanii wydawał się niemal niemożliwy z uwagi na mapę wyborczą: większość wyścigów o urząd senatora odbywa się w "czerwonych" stanach, czyli tradycyjnie głosujących na kandydatów Partii Republikańskiej.

Pikujące notowania prezydenta Donalda Trumpa sprawiły jednak, że wiele mandatów uznawanych wcześniej za bezpieczne dla republikanów stało się zagrożonych.

By przejąć kontrolę nad Senatem demokraci muszą zwiększyć stan posiadania do 51 miejsc.

Siedem kluczowych stanów

Kluczowe dla przyszłego układu sił w Senacie będą wyścigi wyborcze w siedmiu stanach, gdzie sondaże wskazują niewielkie różnice między kandydatami: na Alasce, w Iowa, Kansas, Maine, Michigan, Ohio i Teksasie. Poza Michigan wszystkie mandaty należą tam obecnie do republikanów i we wszystkich tych stanach, z wyjątkiem Maine, od lat zdecydowaną przewagę miała prawica.

Ponadto demokraci są zdecydowanymi faworytami do przejęcia republikańskiego mandatu w Karolinie Północnej. Sondaże dają im też szanse w innych tradycyjnych bastionach konserwatystów, w Nebrasce i Karolinie Południowej. 

Pojedynki w kluczowych stanach

Teksasie kandydat demokratów James Talarico zmierzy się z republikaninem Kenem Paxtonem.

W Michigan kandydat lewego skrzydła demokratów Abdul El-Sayed zmierzy się reprezentantem republikańskiego establishmentu Mikiem Rogersem.

Na Alasce była kongresmenka demokratów Mary Peltola rywalizuje z urzędującym senatorem republikanów Danem Sullivanem. Na pierwszy plan w tej kampanii wysunęła się jednak kandydatura innego Dana Sullivana, nieznanego dotąd szerzej emerytowanego nauczyciela, startującego jako kandydat niezależny.

W Ohio obecny senator republikanów Jon Husted mierzy się z wieloletnim senatorem Sherrodem Brownem.

Najbogatsi wydali majątek na kampanie wyborcze. W Kalifornii padł rekord
Dowiedz się więcej:

Najbogatsi wydali majątek na kampanie wyborcze. W Kalifornii padł rekord

BIZNES

W Kansas senator Roger Marshall stoczy pojedynek z kandydatem demokratów, pastorem Adamem Hamiltonem.

W Maine republikanka Susan Collins zmierzy się z byłym liderem demokratów w stanowym senacie Troyem Jacksonem. 

W Iowa rywalem prawicowej kongresmenki Ashley Hinson jest deputowany do stanowego parlamentu Josh Turek.

Układ sił w Senacie. Co mówią sondaże?

Z ostatniej przed wtorkowymi wyborami połówkowymi serii sondaży Siena College dla "New York Times" wynika, że kandydaci demokratów mają przewagę w każdym z siedmiu kluczowych pojedynków, które zdecydują o układzie sił w Senacie.

Opublikowane w niedzielę badania pokazują wyraźną przewagę kandydatów demokratów do Senatu w Michigan (11 punktów procentowych różnicy), Teksasie (7 p.p.), Maine (6 p.p.), Ohio i Kansas (5 p.p.) oraz mniejszą na Alasce (2 p.p.) i w Iowa (1 p.p). W przypadku dwóch pierwszych stanów, przewaga Abdula El-Sayeda w Michigan oraz Jamesa Talarico w Teksasie jest większa od błędu statystycznego.

Obok rywalizacji o mandaty w Kongresie, w 36 z 50 stanów USA odbywają się wybory na urząd gubernatora. Według ośrodka Cook Political Report demokraci są faworytami w 20 z nich, a w ich zasięgu są co najmniej kolejne trzy. Taki układ sprawiłby, że partia byłaby u władzy w większości stanów.

Źródło: PAP, CNN
Udostępnij:
Tagi:
USAWyboryKongres USAIzba ReprezentantówSenat
Czytaj także:
Łódź. Wyrok w procesie w sprawie zabójstwa na działkach
"Zaatakował w sposób brutalny i tak naprawdę bez powodu". Skazany po zabójstwie na działkach
Łódź
Miał wyłudzić 2,5 mln zł (zdjęcie ilustracyjne)
Dają milion złotych za znalezienie luk w systemach
BIZNES
Pilne
"Czynna napaść na sędziów TK". Jest śledztwo
Polska
Przymrozki, mróz, szron
To już ostatni dzwonek na zmianę opon
METEO
Wcześniej zwierzę wbiegło tuż przed maskę Skody
Auto uderzyło w jelenia, ten wbił się w szybę nadjeżdżającego pojazdu
Lublin
Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek
Żurek: skierowałem szósty wniosek w sprawie Święczkowskiego
RELACJA
Abdul El-Sayed może być pierwszym senatorem w historii USA wyznającym islam
Demokrata tuż przed wyborami obiecał "ustawę o sałacie". O co chodzi?
Świat
Możejki
"Ta inwestycja nigdy się nie zwróci". Orlen rozważa zamknięcie rafinerii
BIZNES
Polskie myśliwce (zdjęcie ilustracyjne)
Rosja atakuje Ukrainę. Jest alert RCB
Świat
nastolatkowie, nastolatki, szkoła
Młodzieżowe Słowo Roku. Oto finałowa dwunastka
Polska
imageTitle
Mistrzyni olimpijska rzuca sport. Nie wróciła po poważnym wypadku
EUROSPORT
sen odpoczynek mężczyzna kanapa shutterstock_2682071423
Drzemka dla zdrowia czy sygnał ostrzegawczy? Ryzyko wzrosło o 48 procent
Zdrowie
Zderzenie w Alejach Jerozolimskich
Zderzenie dwóch aut i autobusu w Jerozolimskich. Ogromne utrudnienia
WARSZAWA
shutterstock_2850010589
Atak na lodówki w Polsce? Jest potwierdzenie
BIZNES
imageTitle
Co grozi bramkarzowi, po faulu którego rywal stracił życie?
EUROSPORT
shutterstock_2310999893
Dzieci dostały cukierki z niebezpieczną zawartością
Trójmiasto
Hayley Stevens
Oskarżyli ją o "nikczemną zdradę". Zawinił narzeczony?
Świat
Zamaskowany sprawca spędził w sklepie godzinę
Na podłodze znaleźli rozrzucone monety. Prawdę ujawnił monitoring
Poznań
Tragiczny wypadek w Łodzi
Zarzut dla strażaka, który śmiertelnie potrącił kobietę na pasach
Łódź
Marius Borg Hoeiby
Sąd zdecydował w sprawie syna królowej
Świat
Wypadek (zdjęcie ilustracyjne)
Uderzył w ciężarówkę, kierowca busa nie żyje
Lubuskie
Znaleziono ciało kobiety. Dwie osoby w rękach policji
Wywabili ją z domu i zamordowali. Jest nowa decyzja sądu
WARSZAWA
Droga do jawności majątkowej polityków
Oszczędności Polaków na tle UE. Tylko dwa kraje z gorszym wynikiem
BIZNES
Do zdarzenia doszło w Głownie
Manewr nieoznakowanego radiowozu, policja bada sprawę. Nagranie
Łódź
imageTitle
Dlaczego karetka nie wjechała na murawę po wypadku w Hiszpanii?
EUROSPORT
Donald Trump - Melania Trump
"Ważny kanał komunikacji" Białego Domu z Kremlem? Pierwsza taka sytuacja w tej wojnie
Tatiana Serwetnyk
shutterstock_2657849429
Brali zimne prysznice przez 12 tygodni. Oto co się stało
Zdrowie
Bartosz G. jest oskarżony o zabójstwo Mai z Mławy
Brutalne zabójstwo nastolatki. Pierwsza rozprawa odroczona
WARSZAWA
Policjanci (zdjęcie ilustracyjne)
Wezwał policjantów i groził im siekierą
Kraków
Altman i Zuckerberg
Najbogatsi wydali majątek na kampanie wyborcze. W Kalifornii padł rekord
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica