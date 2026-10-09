Ostatnie godziny kampanii, debaty nie było

Konferencja prasowa Moniki Piątkowskiej zamiast debaty na Rynku Głównym w Krakowie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Łukasz Gągulski

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Piątek to ostatni dzień kampanii wyborczej przed wyborami na prezydenta Krakowa, które odbędą się w najbliższą niedzielę. Od północy będzie obowiązywać cisza nocna. Przez blisko dwa tygodnie - między pierwszą a drugą turą - sztaby obojga kandydatów - Łukasza Gibały (kandydat niezależny, lider stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców) i Moniki Piątkowskiej (kandydatka KO i PSL, komitet Ponad Podziałami) - nie porozumiały się w sprawie organizacji debaty.

Spór dotyczył jej formy. Łukasz Gibała chciał, by miała forma wzajemnej, bezpośredniej wymiany pytań i odpowiedzi, którą transmitowałaby TVP. Monika Piątkowska postulowała z kolei, by przynajmniej część debaty prowadzili dziennikarze.

Konferencja zamiast debaty

W piątek o godzinie 17 Monika Piątkowska zorganizowała na Rynku Głównym własną debatę, na którą zaprosiła Łukasza Gibałę. Ten już jednak wcześniej powiedział, że nie weźmie w niej udziału.

Monika Piątkowska odpowiadała na pytania dziennikarzy.

Ostatni dzień kampanii wyborczej. Senator, kandydatka KO na prezydent Krakowa Monika Piątkowska Źródło zdjęcia: PAP/Łukasz Gągulski

Reporter TVN24 Konrad Borusiewicz spytał kandydatkę o to, jakie jej zdaniem błędy popełnił odwołany w referendum prezydent Krakowa Aleksander Miszalski oraz jaki jest jej plan na poradzenie sobie z długiem miasta. - Rozdział prezydentury Aleksandra Miszalskiego został skutecznie zamknięty [...]. Jakie błędy popełnił? Zbyt często [...] sięgał do kieszeni mieszkańców - odparła Piątkowska. Odpowiadając na drugie pytanie stwierdziła, że ma "rozpisany plan restrukturyzacji [...] zadłużenia w perspektywie trzech lat, zmniejszenia kosztów, zwiększenia przychodów miasta", a także nie wyklucza "wsparcia rządowego".

Monika Piątkowska na Rynku Głównym w Krakowie Źródło zdjęcia: PAP/Łukasz Gągulski

W czwartek inną debatę zorganizowała prawicowa telewizja wPolsce24. Pojawił się na niej wyłącznie Łukasz Gibała. Monika Piątkowska zapowiedziała wcześniej, że nie przyjmie zaproszenia tej stacji ze względu na materiały, które telewizja ta realizowała w związku z jej miejscem zamieszkania.

Jak informowała Piątkowska, jej syn złożył na policję zawiadomienie "o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z powtarzającymi się, niepokojącymi wizytami osób w miejscu jego zamieszkania".