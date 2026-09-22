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Wybory prezydenckie w Krakowie 2026

Wybory na prezydenta Krakowa 2026. Kto prowadzi w sondażach?

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Debata kandydatów na prezydenta Krakowa na stadionie Wisły Kraków
Łukasz Gibała o swoim programie
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Art Service
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Przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa odbędą się w niedzielę 27 września. Od prawie 18 do blisko 40 procent poparcia ma w ostatnich sondażach niezależny kandydat na prezydenta Krakowa Łukasz Gibała. W każdym badaniu pozostaje liderem. Na drugim miejscu plasuje się senatorka KO Monika Piątkowska z poparciem od 17 do 23,5 procent. O ostatnie miejsce podium biją się kandydaci PiS i Lewicy.

Już w środę 23 września o godzinie 20:30 na antenie TVN24 i na portalu tvn24.pl debata kandydatów na prezydenta Krakowa.

O najważniejszy urząd w Krakowie stara się ośmioro kandydatów: Michał Drewnicki (PiS), Łukasz Gibała (bezpartyjny, Kraków dla Mieszkańców), Daria Gosek-Popiołek (Lewica), Jan Hoffman (bezpartyjny, inicjator referendum odwołującego ostatniego prezydenta), Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej), Aleksandra Owca (Razem), Monika Piątkowska (KO-PSL) i Sławomir Pietrzyk (Socjaldemokracja Polska).

Prezydent Aleksander Miszalski został odwołany przez mieszkańców w maju. Już w czerwcu zaczęły pojawiać się pierwsze sondaże poparcia dla - wtedy jeszcze wciąż niezarejestrowanych - kandydatów na prezydenta Krakowa. I już wtedy było jasne, że do wyłonienia nowego włodarza w dawnej stolicy potrzebna będzie druga tura.

W badaniu IBRiS zamówionym przez Nową Lewicę pierwsze miejsce zajął wtedy Łukasz Gibała z wynikiem 17,2 procent poparcia. Drugie miejsce zajęła posłanka Lewicy Daria Gosek-Popiołek z wynikiem 13,5 proc., a trzecie - Michał Drewnicki, radny PiS, z poparciem 13,2 proc. Senatorka KO Monika Piątkowska uzyskała czwartą lokatę z wynikiem 12 procent.

Według badania IBRiS z czerwca kolejne miejsca zajęli: Bartosz Bocheńczak z Konfederacji (5,9 proc.), Michał Klimek (5 proc.), Aleksandra Owca (3,8 proc.), Jan Hoffman (2,1 proc.) i były prezes NIK Marian Banaś (1,4 proc.). Dziś wiemy już, że Bocheńczakowi i Banasiowi nie udało się uzbierać wymaganej liczby ważnych podpisów i dlatego nie wystartowali w wyborach.

Druga tura wyborów w Krakowie niemal pewna

Od tamtego czasu sondaże znacząco się zmieniły, choć wszystkie wskazują, że zwycięzcy nie uda się wyłonić w pierwszej turze. By tak się stało, któryś z kandydatów musiałby uzyskać co najmniej 50 procent plus jeden głos.

Trzy ostatnie badania, zrealizowane we wrześniu, wskazują, że do drugiej tury przejdą najprawdopodobniej Łukasz Gibała i Monika Piątkowska, a trzecie miejsce przypadnie Drewnickiemu albo Gosek-Popiołek.

Sondaż OGB: prawie 40 procent dla Gibały

Według sondażu OGB dla Polsat News, zrealizowanego w dniach 15-17 września na próbie 750 mieszkańców metodą CATI, zdecydowanym zwycięzcą pierwszej tury wyborów będzie Łukasz Gibała, który uzyskał w ankietach poparcie na poziomie 39,17 proc. Drugą pozycję zajęła Monika Piątkowska z wynikiem 23,47 proc. Trzecie miejsce zajął Michał Drewnicki, na którego zagłosowałoby 14,74 proc. badanych.

Niższe poparcie zanotowali: Aleksandra Owca (9,75 proc.), Daria Gosek-Popiołek (5,64 proc.), Michał Klimek (4,03 proc.), Jan Hoffman (2,82 proc.) i Sławomir Pietrzyk (0,11 proc.).

Sondaż Opinia24: duża przewaga lidera

Opinia24 w badaniu zrealizowanym dla Radia Kraków w dniach 9-14 września na próbie 1000 pełnoletnich mieszkańców Krakowa metodami CATI i CAWI również daje najwyższe poparcie Łukaszowi Gibale. Kandydat Krakowa dla Mieszkańców uzyskał w tym badaniu 34,8 procent poparcia. Do drugiej tury weszłaby razem z nim Monika Piątkowska z poparciem 20,9 procent, a podium zamknęłaby Daria Gosek-Popiołek, na którą zagłosowałoby 9,6 procent badanych.

Kolejne miejsca w sondażu zajęli: Michał Drewnicki (9,3 proc.), Aleksandra Owca (8,2 proc.), Jan Hoffman (6,3 proc.), Michał Klimek (3,1 proc.) i Sławomir Pietrzyk (0,3 proc.).

Sondaż IBRiS: pół procenta różnicy między Gibałą i Piątkowską

Badanie IBRiS przeprowadzone w dniach 7-8 września na próbie 1000 pełnoletnich mieszkańców Krakowa przewiduje, że różnica między Łukaszem Gibałą i Moniką Piątkowską wynosi zaledwie pół procenta. Lider Krakowa dla Mieszkańców otrzymał w tym badaniu 17,6 procent poparcia, a kandydatka KO i PSL - 17,1 procent. Do drugiej tury nie wszedłby według IBRiS Michał Drewnicki z poparciem 13,2 procent.

Kolejne miejsca zajęli: Daria Gosek-Popiołek (11,2 proc.), Jan Hoffman (7,1 proc.), Aleksandra Owca (6,9 proc.), Michał Klimek (3,5 proc.) i Sławomir Pietrzyk (0,7 proc.).

Sondaże dotyczące drugiej tury wyborów w Krakowie

Niektóre sondażownie sprawdziły, jak zagłosowaliby Krakowianie w sytuacji, w której do drugiej tury weszliby Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Z dotychczasowych badań wynika, że wybory wygra lider Krakowa dla Mieszkańców.

Według sondażu OGB dla Polsat News w drugiej turze Łukasz Gibała uzyskałby 62,51 procent poparcia, a Monika Piątkowska - 37,49 procent.

W badaniu Opinii24 dla Radia Kraków Łukasz Gibała otrzymał 46,7 procent poparcia, a Monika Piątkowska - 25,2 procent. 14,9 procent ankietowanych odpowiedziało, że nie wie jeszcze, na kogo oddałoby głos w drugiej turze, a 13,2 procent zadeklarowało, że przy takich kandydatach nie weźmie udziału w głosowaniu.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
KrakówKoalicja ObywatelskaPrawo i SprawiedliwośćŁukasz GibałaRazemPartia RazemLewicaKonfederacja
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