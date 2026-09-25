Ostatnie godziny kampanii w Krakowie. Relacja na żywo
Podczas swojego finałowego wystąpienia Daria Gosek-Popiołek z Lewicy podkreśliła, że za nią "bardzo nieoczekiwana momentami, trudna, satysfakcjonujaca kampania". - Kampania, w której nic nie było oczywiste i nic nie było łatwe, bo odbywała się w czasach bardzo trudnych. Po kampanii okołoreferendalnej, która była dla wielu Krakowian kampanią pełną zawodu, w której okazało się, że można grać nieczysto, że można siać zamęt niechęcią, hejtem, że można sięgać po wszelkie możliwe sposoby na to, żeby skompromitować drugą stronę - powiedziała kandydatka.
Kandydaci do ostatnich godzin kampanii spotykają się z mieszkańcami. Startujący z komitetu PiS Michał Drewnicki informował wcześniej, że ma plan odwiedzenia w piątek wszystkich krakowskich dzielnic. Polityk zaplanował swój finał kampanii na godzinę 21 na alei Róż.
Jesteśmy w Mistrzejowicach!
W finale kampanii przez cały dzień odwiedzam wszystkie dzielnice. Byliśmy już na Starym Mieście, Zwierzyńcu, Bronowicach, Krowodrzy, Grzegórzkach, Prądniku Białym, Prądniku Czerwonym, Bieńczycach, Bieżanowie-Prokocimiu, Podgórzu Duchackim,… pic.twitter.com/VOPFghzirK
Jesteśmy w Mistrzejowicach!
Aleksandra Owca podczas spotkania z okazji finału kampanii na Placu Niepodległości zaapelowała do głosowania "za Krakowem, który działa dla ludzi". - Za Krakowem, który dba o mieszkania, w którym mieszkania są tańsze, w którym mieszkania są dostępne dla młodych rodzin, dla seniorów. W którym mieszkania to nie jest coś, co sprawia, że kolejni ludzie uciekają z naszego miasta - podkreśliła.
Łukasz Gibała, kandydat niezależny i lider stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, opublikował najprawdopodobniej ostatni przed pierwszą turą wyborów spot wyborczy. - Nasze miasto potrzebuje dzisiaj dobrego gospodarza. Kogoś, kto przede wszystkim będzie słuchać mieszkańców. Ale też kogoś, kto posprząta bałagan po poprzednikach i przywróci normalność - powiedział na nagraniu, prosząc o głos. Gibała zaplanował finał swojej kampanii na godzinę 23.
Jeśli się w coś mocno wierzy, nie wolno się poddawać. Trzeba być wytrwałym, trzeba wierzyć, mieć nadzieję.
Ja wierzę w Kraków dla Mieszkańców. Nie dla politycznych elit, a właśnie dla Mieszkańców. Dla każdego, kto dobrą przyszłość tego miasta nosi w sercu. pic.twitter.com/WGzVybavvZ
Jeśli się w coś mocno wierzy, nie wolno się poddawać. Trzeba być wytrwałym, trzeba wierzyć, mieć nadzieję.
Daria Gosek-Popiołek z Lewicy podczas finałowej konferencji prasowej na Rynku Dębnickim przed godziną 20 poinformowała, że swój plan odwiedzenia w ciągu doby wszystkich 18 dzielnic Krakowa rozpoczęła jeszcze przed północą na terenie Starego Miasta. Od godziny 5 rano spotykała się z mieszkańcami na terenie Nowej Huty i później przemieszczała się do kolejnych części miasta. - Będziemy walczyć o każdy głos, do ostatniej sekundy przed ciszą wyborczą - powiedziała kandydatka.
O północy kończy się kampania i rozpoczyna cisza wyborcza, która potrwa aż do końca zaplanowanych na niedzielę wyborów na prezydenta Krakowa. W piątek wieczorem kandydaci zaplanowali finałowe wystąpienia. Będziemy je relacjonować na żywo w tvn24.pl.
Już w niedzielę 27 września odbędą się przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7 do 21.
W wyborach kandyduje siedem osób:
- Michał Drewnicki (PiS),
- Łukasz Gibała (Kraków dla Mieszkańców),
- Daria Gosek-Popiołek (Lewica),
- Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej),
- Aleksandra Owca (Razem),
- Monika Piątkowska (KWW Moniki Piątkowskiej Ponad Podziałami; ma poparcie KO i PSL),
- Sławomir Pietrzyk (Socjaldemokracja Polska).
Jeśli w pierwszej turze wyborów w Krakowie żaden z kandydatów nie uzyska więcej niż 50 procent poparcia, odbędzie się jeszcze druga tura, zaplanowana na 11 października.