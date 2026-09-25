Ostatnie godziny kampanii w Krakowie. Relacja na żywo

"Czas decyzji: Kraków wybiera" Źródło zdj. gł.: Shutterstock/trabantos

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Już w niedzielę 27 września odbędą się przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7 do 21.

ŚLEDŹ WYBORY W KRAKOWIE >>>

W wyborach kandyduje siedem osób:

Michał Drewnicki (PiS),

Łukasz Gibała (Kraków dla Mieszkańców),

Daria Gosek-Popiołek (Lewica),

Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej),

Aleksandra Owca (Razem),

Monika Piątkowska (KWW Moniki Piątkowskiej Ponad Podziałami; ma poparcie KO i PSL),

Sławomir Pietrzyk (Socjaldemokracja Polska).

Jeśli w pierwszej turze wyborów w Krakowie żaden z kandydatów nie uzyska więcej niż 50 procent poparcia, odbędzie się jeszcze druga tura, zaplanowana na 11 października.