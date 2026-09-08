Komisja zdecydowała w sprawie kandydata Konfederacji w Krakowie

Bartosz Bocheńczak nie złożył wymaganej liczby prawidłowych podpisów Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Bartłomiej Plewnia, tvn24.pl

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Uchwała o odmowie rejestracji kandydatury Bartosza Bocheńczaka została podjęta przez Miejską Komisję Wyborczą we wtorek późnym popołudniem. Politykowi przysługuje teraz prawo odwołania od tej decyzji do komisarza wyborczego. Bocheńczak ma na złożenie protestu dwa dni, a komisarz będzie miał kolejne dwa dni na jego rozpatrzenie.

Jak poinformowała Miejska Komisja Wyborcza, na 5033 sprawdzonych podpisów stwierdzono 2155 błędów. Doliczono się łącznie 2878 ważnych podpisów - o 122 za mało, by zarejestrować kandydaturę.

Bocheńczak stracił stanowisko w partii

Już w poniedziałek z nieoficjalnych informacji wynikało, że polityk Konfederacji nie wystartuje w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa ze względu na brak wystarczającej liczby prawidłowych podpisów.

Bartosz Bocheńczak Źródło zdjęcia: Łukasz Gągulski/PAP

Ostatecznie nie udało się przekroczyć progu trzech tysięcy ważnych podpisów, o czym w poniedziałek wieczorem poinformował na Facebooku sam Bocheńczak.

"Zabrakło ważnych podpisów. Nie będę snuł teorii spiskowych, szukał winnych ani przerzucał odpowiedzialności na kogokolwiek. Uważałem, że złożenie niemal 5000 podpisów zapewni nam wystarczający margines bezpieczeństwa. Jak się okazało – pomyliłem się" - napisał polityk.

W tym samym czasie zareagował też jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen, szef partii Nowa Nadzieja, do której należy Bocheńczak. "Odwołuję Bartosza Bocheńczaka z funkcji prezesa okręgu krakowskiego, a także zawieszam wszystkie osoby pełniące funkcje w strukturach krakowskich, oraz przekazuję ich sprawy do Sądu Partyjnego, który ustali ich indywidualną odpowiedzialność za tę katastrofę" - napisał poseł.

Miejska Komisja Wyborcza odmówiła rejestracji również byłemu prezesowi Najwyższej Izby Kontroli Marianowi Banasiowi. Polityk złożył we wtorek rano odwołanie od tej decyzji.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Kandydatka Lewicy wystartuje w wyborach na prezydenta Krakowa

Wybory na prezydenta Krakowa. Termin i kandydaci

Wybory na prezydenta Krakowa odbędą się 27 września po tym, jak w maju w referendum mieszkańcy odwołali z tej funkcji Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej.

Zarejestrowani kandydaci na prezydenta Krakowa to: Michał Drewnicki (PiS), Łukasz Gibała (Kraków dla Mieszkańców), Daria Gosek-Popiołek (Lewica), Jan Hoffman (jeden z inicjatorów referendum odwołującego ostatniego prezydenta), Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej) Aleksandra Owca (Razem), Monika Piątkowska (KWW Moniki Piątkowskiej Ponad Podziałami; poparcie KO i PSL), Sławomir Pietrzyk (Socjaldemokracja Polska).