Kolejny wyrok w trybie wyborczym. Gibała ma sprostować wypowiedź

Łukasz Gibała ma sprostować wypowiedź dotyczącą długów Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Art Service

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Sąd Okręgowy w Krakowie postanowił w czwartek, że Łukasz Gibała ma sprostować fragment wypowiedzi o tym, że nie ma długów. Niezależny kandydat na prezydenta Krakowa i radny i ma opublikować sprostowanie na swoim profilu na Facebooku.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Wybory w Krakowie. Ostatnia prosta na sali sądowej

Mówił, że "nigdy nie miał żadnych długów"

To kolejny wyrok w trybie wyborczym, który zapadł w trwającej kampanii. Sprostowania słów dotyczących długów Gibały domagała się kandydatka KO i PSL, senatorka Monika Piątkowska. Postępowanie w tej sprawie rozpoczęło się w środę i dotyczyło wypowiedzi lidera stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, który w internetowym wywiadzie powiedział, że "nigdy nie miał żadnych długów". Według komitetu kandydatki słowa te były nieprawdziwe i miały charakter agitacyjny, mający przekonać wyborców do oddania głosu na Gibałę.

- Kandydat wielokrotnie w oświadczeniach majątkowych informował o swoim kredycie hipotecznym - powiedział dziennikarzom pełnomocnik komitetu wyborczego Łukasza Gibały, mec. Łukasz Szczepan.

- To orzeczenie nas w całości satysfakcjonuje - stwierdził z kolei pełnomocnik komitetu Moniki Piątkowskiej, mec. Rafał Rozwadowski.

Zgodnie z poprzednimi decyzjami sądów, kandydat na prezydenta Łukasz Gibała ma wydać sprostowanie dotyczące rzekomej współpracy z radnymi Koalicji Obywatelskiej. Natomiast jego kontrkandydatka, senator Monika Piątkowska ma opublikować dwa sprostowania – dotyczące słów na temat sposobu głosowania Gibały w Radzie Miasta oraz na temat ewentualnych zwolnień w magistracie.

Wybory w Krakowie

W niedzielę w Krakowie odbędzie się druga tura przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Zmierzą się w niej Łukasz Gibała, radny miejski i przedsiębiorca (36,38 proc. głosów w I turze) oraz senator Koalicji Obywatelskiej, prezes Izby Zbożowo-Paszowej Monika Piątkowska (29,91 proc. głosów w I turze).

Wybory w stolicy Małopolski to efekt odwołania w maju w drodze referendum Aleksandra Miszalskiego (KO) z urzędu prezydenta miasta.