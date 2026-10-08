Kolejny wyrok w trybie wyborczym. Gibała ma sprostować wypowiedź
Sąd Okręgowy w Krakowie postanowił w czwartek, że Łukasz Gibała ma sprostować fragment wypowiedzi o tym, że nie ma długów. Niezależny kandydat na prezydenta Krakowa i radny i ma opublikować sprostowanie na swoim profilu na Facebooku.
Mówił, że "nigdy nie miał żadnych długów"
To kolejny wyrok w trybie wyborczym, który zapadł w trwającej kampanii. Sprostowania słów dotyczących długów Gibały domagała się kandydatka KO i PSL, senatorka Monika Piątkowska. Postępowanie w tej sprawie rozpoczęło się w środę i dotyczyło wypowiedzi lidera stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, który w internetowym wywiadzie powiedział, że "nigdy nie miał żadnych długów". Według komitetu kandydatki słowa te były nieprawdziwe i miały charakter agitacyjny, mający przekonać wyborców do oddania głosu na Gibałę.
- Kandydat wielokrotnie w oświadczeniach majątkowych informował o swoim kredycie hipotecznym - powiedział dziennikarzom pełnomocnik komitetu wyborczego Łukasza Gibały, mec. Łukasz Szczepan.
- To orzeczenie nas w całości satysfakcjonuje - stwierdził z kolei pełnomocnik komitetu Moniki Piątkowskiej, mec. Rafał Rozwadowski.
Zgodnie z poprzednimi decyzjami sądów, kandydat na prezydenta Łukasz Gibała ma wydać sprostowanie dotyczące rzekomej współpracy z radnymi Koalicji Obywatelskiej. Natomiast jego kontrkandydatka, senator Monika Piątkowska ma opublikować dwa sprostowania – dotyczące słów na temat sposobu głosowania Gibały w Radzie Miasta oraz na temat ewentualnych zwolnień w magistracie.
Wybory w Krakowie
W niedzielę w Krakowie odbędzie się druga tura przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Zmierzą się w niej Łukasz Gibała, radny miejski i przedsiębiorca (36,38 proc. głosów w I turze) oraz senator Koalicji Obywatelskiej, prezes Izby Zbożowo-Paszowej Monika Piątkowska (29,91 proc. głosów w I turze).
Wybory w stolicy Małopolski to efekt odwołania w maju w drodze referendum Aleksandra Miszalskiego (KO) z urzędu prezydenta miasta.