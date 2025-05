W niedzielę odbędzie się pierwsza tura wyborów prezydenckich. Tylko do czwartku można złożyć wniosek o uzyskanie zaświadczenia o prawie do głosowania, które daje możliwość oddania głosu w dowolnym miejscu w kraju i na świecie.

18 maja odbędzie się pierwsza tura wyborów prezydenckich, a jeśli nie przyniesie ona rozstrzygnięcia na 1 czerwca zaplanowano drugą turę. Lokale wyborcze będą otwarte od godz. 7:00 do 21:00.

Termin na dopisanie się do spisu wyborców za granicą minął we wtorek. Nadal jednak istnieje możliwość zagłosowania poza miejscem swojego zameldowania lub zamieszkania. Również w razie planu wyjazdu na czas wyborów poza granice Polski.

Zaświadczenie o prawie do głosowania

Do kiedy można uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania? Tylko do najbliższego czwartku 15 maja można składać wniosek o uzyskanie takiego zaświadczeni.

Gdzie można oddać głos z zaświadczeniem o prawie do głosowania? Dzięki takiemu dokumentowi wyborcy będą mogli zagłosować w dowolnym miejscu w Polsce i za granicą oraz na polskim statku morskim.

Jak uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania? Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia składa się w dowolnie wybranym urzędzie gminy na piśmie w formie papierowej z własnoręcznym podpisem i uzyskuje się je od ręki. Nie ma możliwości złożenia takiego wniosku przez internet. Do złożenia wniosku potrzebny jest dokument tożsamości, wniosek o wydanie zaświadczenia (można go napisać samodzielnie), w którym znajdzie się imię i nazwisko, numer PESEL i oznaczenie wyborów, których dotyczy wniosek.

Co z zaświadczeniem o prawie do głosowania na drugą turę wyborów? Wyborca otrzyma dwa zaświadczenia: zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu II tury wyborów.

Co, jeśli zgubimy zaświadczenie? Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania, zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania. Zaświadczenia nie można zgubić - nie ma możliwości wydania duplikatu. Jeśli więc zaświadczenie zostanie zgubione, wyborca nie będzie mógł zagłosować nawet w swoim miejscu zamieszkania.

A jeśli zmienią się nam plany i pozostaniemy w miejscu zamieszkania? Wówczas do lokalu wyborczego należy udać się z uzyskanym wcześniej zaświadczeniem.

Co jeśli dopiero przed drugą turą okaże się, że będziemy musieli wyjechać? Jeśli dopiero pomiędzy pierwszą a drugą turą okaże się, że 1 czerwca będziemy poza miejscem zamieszkania, a nie pobraliśmy wcześniej takiego zaświadczenia, to do 29 maja będzie można składać wniosek o uzyskanie zaświadczenia o prawie do głosowania w dniu drugiej tury wyborów.

Więcej informacji o zaświadczeniu o prawie do głosowania znajdziesz tutaj oraz tutaj.

Jednorazowa zmiana miejsca głosowania

Do 15 maja wyborcy moga też skorzystać z jednorazowej zmiany miejsca głosowania.

Czym jednorazowa zmiana miejsca głosowania różni się od zaświadczenia o prawie do głosowania? W przypadku jednorazowej zmiany wyborcy muszą wiedzieć, gdzie będą przebywać w dniu wyborów. Dotyczy to osób przebywających w kraju, ale czasowo poza miejscem swojego zamieszkania albo zameldowania, czy też osób, które nie są ujęte w żadnym stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Jak jednorazowo zmienić miejsce głosowania? Osoba, która w czasie głosowania przebywa na terenie gminy innej niż ta, gdzie mieszka bądź jest zameldowana, może zmienić jednorazowo miejsce głosowania przez internet - lub urzędzie miasta lub gminy, w której będzie w dniu wyborów. W tym drugim przypadku musi mieć dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) i wniosek o zmianę miejsca głosowania, a w nim dane: nazwisko, imię (imiona), obywatelstwo, numer PESEL, adres, pod którym będziesz przebywać w dniu wyborów.

Co z jednorazową zmianą w drugiej turze? Zmiana miejsca głosowania dokonana przed pierwszą turą wyborów będzie obowiązywała także przy drugiej. Osoby, które chcą jednak zmienić miejsce głosowania przed drugą tura wyborów, mogą to zrobić najpóźniej do 3 dni przed dniem głosowania w drugiej turze.

Więcej informacji o jednorazowej zmianie miejsca głosowania znajdziesz tutaj.

By już zawsze głosować w innym miejscu niż dotychczas, należy zmienić stały obwód głosowania (gdy mieszka się w innym miejscu niż jest się zameldowanym).

Autorka/Autor:pb//am

Źródło: tvn24.pl