Terlecki o liście Kaczyńskiego. "Trzeba się mobilizować przed wyborami"

Trzeba się mobilizować przed wyborami. Już niewiele czasu, teraz ostatnia prosta - mówił wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, komentując list Jarosława Kaczyńskiego do członków Prawa i Sprawiedliwości. Jego zdaniem pokazuje on "mocną pozycję" partii rządzącej w wyborach.

We wtorek prezes PiS wystosował list do członków swojego ugrupowania, w którym przekonuje, że ponowny wybór Andrzeja Dudy na prezydenta leży w elementarnym interesie Polski. Zdaniem prezesa PiS ewentualne zwycięstwo kandydata KO Rafała Trzaskowskiego oznaczałoby ciężki kryzys polityczny, społeczny i moralny. Kaczyński określił obecną sytuację jako "stan alertu", który, jego zdaniem, skończy się, jeśli Duda wygra wybory.

"To pokazuje naszą mocną, pewną pozycję w tych wyborach"

Zapytany, czy oznacza to niepokój, który towarzyszy partii rządzącej na nieco ponad dwa tygodnie przed wyborami prezydenckimi, odpowiedział, że "przeciwnie, to pokazuje naszą mocną, pewną pozycję w tych wyborach". Jak dodał, włączenie "alertu", o którym pisał prezes PiS, "dotyczy w ogóle sytuacji pod każdym względem, także gospodarczym". - Musimy wyjść z kryzysu ekonomicznego, który powstał w okresie pandemii i wszystkie prognozy pokazują, że wyjdziemy z tego obronną ręką - powiedział.

Łukasz Schreiber: to forma mobilizacji do działania

"Jesteśmy przed bardzo ważnymi wyborami"

Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber powiedział w środę, że list od Kaczyńskiego odbiera tak, "jak każdy go powinien odebrać, czyli jako formę mobilizacji dla nas wszystkich do działania w trakcie tej kampanii".

- Jesteśmy w trakcie ważnej kampanii. To, że struktury mają działać, przekonywać, to nie oznacza strachu, tylko mobilizację - powiedział. Przypomniał, że pięć lat temu wybór między Andrzejem Dudą a Bronisławem Komorowskim rozstrzygnął się "niewielką liczbą głosów", więc "jest potrzebne, by przekonywać i by każdy potencjalny wyborca Andrzeja Dudy poszedł na wybory".