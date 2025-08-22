Motocyklista z powiatu zgorzeleckiego uciekał przed kontrolą Źródło: KPP w Zgorzelcu

Policjanci z drogówki w Zgorzelcu (Dolny Śląsk) próbowali zatrzymać motocyklistę do kontroli po tym, jak wyprzedził inny pojazd bezpośrednio na skrzyżowaniu. Mimo wyraźnych sygnałów świetlnych i dźwiękowych, mężczyzna nie zatrzymał się i zaczął uciekać. Policja opublikowała nagranie z pościgu.

Policja: uciekał, popełniał kolejne wykroczenia

"Motocyklista, jadąc w kierunku powiatu lubańskiego, popełniał kolejne wykroczenia drogowe, wielokrotnie przekraczając dopuszczalną prędkość, mając momentami na liczniku ponad 220 kilometrów na godzinę" - informuje nadkomisarz Agnieszka Goguł z policji w Zgorzelcu.

Uciekał motocyklem przed policją Źródło: KPP w Zgorzelcu

W końcu, w jednej z miejscowości na terenie sąsiedniego powiatu, motocyklista zatrzymał się. Okazało się, że 31-latek ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów i cofnięte - decyzją starosty - uprawnienia do kierowania.

Teraz odpowie przed sądem. Może mu grozić do pięciu lat więzienia.