Policjanci z drogówki w Zgorzelcu (Dolny Śląsk) próbowali zatrzymać motocyklistę do kontroli po tym, jak wyprzedził inny pojazd bezpośrednio na skrzyżowaniu. Mimo wyraźnych sygnałów świetlnych i dźwiękowych, mężczyzna nie zatrzymał się i zaczął uciekać. Policja opublikowała nagranie z pościgu.
Policja: uciekał, popełniał kolejne wykroczenia
"Motocyklista, jadąc w kierunku powiatu lubańskiego, popełniał kolejne wykroczenia drogowe, wielokrotnie przekraczając dopuszczalną prędkość, mając momentami na liczniku ponad 220 kilometrów na godzinę" - informuje nadkomisarz Agnieszka Goguł z policji w Zgorzelcu.
W końcu, w jednej z miejscowości na terenie sąsiedniego powiatu, motocyklista zatrzymał się. Okazało się, że 31-latek ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów i cofnięte - decyzją starosty - uprawnienia do kierowania.
Teraz odpowie przed sądem. Może mu grozić do pięciu lat więzienia.
Autorka/Autor: SK/ tam
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP w Zgorzelcu