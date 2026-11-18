Wrocław Zabójstwo Danusi z Jeleniej Góry. Sąd zdecydował, co z 12-latką Oprac. Piotr Krysztofiak |

Pomoc dla młodzieży po śmierci 11-letniej Danusi Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24+

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O sprawie zabójstwa 11-letniej Danusi wielokrotnie pisaliśmy w portalu tvn24.pl i w serwisie TVN24+. Nowy reportaż w tej sprawie w czwartek 19 listopada także na TVN24+.

Śledczy w związku z tym zdarzeniem zatrzymali 12-letnią koleżankę Danusi, która uczęszczała do tej samej szkoły. Według materiału dowodowego, który zgromadziła prokuratura, to właśnie o rok starsza uczennica miała zabić dziewczynkę nożem. Przepisy prawa nie pozwalają pociągnąć 12-latki do odpowiedzialności karnej, dlatego sprawą zajął się sąd rodzinny.

Sąd zdecydował co z 12-latką

Po 11 miesiącach po tragedii Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze zakończył postępowanie w sprawie 12-latki. Wydał krótki komunikat w tej sprawie. "W dniu 16.11.2026 r. wydano postanowienie kończące postępowanie w sprawie, na mocy którego zastosowano środek leczniczy. Orzeczenie to nie jest prawomocne" - czytamy w komunikacie na stronach sądu. Próbowaliśmy dopytać w sądzie o jaki "środek leczniczy" może chodzić. Usłyszeliśmy, że prezes sądu nie będzie przekazywała więcej informacji.

Co może kryć się za tym sformułowaniem? - Może to być umieszczenie w zakładzie leczniczym zamkniętym, gdzie odbywa się długoterminowa opieka. Może to być też opieka ambulatoryjna i środek leczniczy pod opieką rodziców. Najczęściej spotykanym środkiem leczniczym jest umieszczenie w zakładzie zamkniętym, gdzie jest świadczona opieka psychiatryczna, leczenie uzależnień w zależności, z jakim przypadkiem mamy do czynienia - wyjaśniła w rozmowie z tvn24.pl adwokat Anita Swacha.

Okolice miejsca znalezienia ciała 11-letniej dziewczynki w Jeleniej Górze Źródło zdjęcia: PAP/Krzysztof Ćwik

Zabójstwo 11-letniej Danusi

15 grudnia przed godziną 15 policja otrzymała informację o tym, że między ulicami Wyspiańskiego a Słowackiego w Jeleniej Górze znaleziono ciało 11-letniej dziewczynki.

W związku ze śmiercią uczennicy zatrzymano 12-latkę. Prokurator przekazała, że na ciele 11-latki widoczne były rany spowodowane ostrym narzędziem. Zabezpieczono nóż typu finka, którym prawdopodobnie zadano ciosy.

Sprawa trafiła do sądu rodzinnego i dla nieletnich, toczyła się w oparciu o przepisy ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.

Z końcem stycznia w Szkole Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze zakończyła się kontrola Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. W jej trakcie "ustalono, że 'Karty samooceny ucznia', stosowane przez nauczycieli jako element przyjętych w szkole rozwiązań wychowawczych, nie były wykorzystywane w sposób pozwalający na spójne i systematyczne planowanie oraz ocenę skuteczności działań wychowawczych. Nie prowadzono także pełnej dokumentacji działań podejmowanych w następstwie wyników samooceny, co utrudniało ocenę ich adekwatności i skuteczności".