Zabójstwo Danusi z Jeleniej Góry. Sąd zdecydował, co z 12-latką
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O sprawie zabójstwa 11-letniej Danusi wielokrotnie pisaliśmy w portalu tvn24.pl i w serwisie TVN24+. Nowy reportaż w tej sprawie w czwartek 19 listopada także na TVN24+.
Śledczy w związku z tym zdarzeniem zatrzymali 12-letnią koleżankę Danusi, która uczęszczała do tej samej szkoły. Według materiału dowodowego, który zgromadziła prokuratura, to właśnie o rok starsza uczennica miała zabić dziewczynkę nożem. Przepisy prawa nie pozwalają pociągnąć 12-latki do odpowiedzialności karnej, dlatego sprawą zajął się sąd rodzinny.
Sąd zdecydował co z 12-latką
Po 11 miesiącach po tragedii Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze zakończył postępowanie w sprawie 12-latki. Wydał krótki komunikat w tej sprawie. "W dniu 16.11.2026 r. wydano postanowienie kończące postępowanie w sprawie, na mocy którego zastosowano środek leczniczy. Orzeczenie to nie jest prawomocne" - czytamy w komunikacie na stronach sądu. Próbowaliśmy dopytać w sądzie o jaki "środek leczniczy" może chodzić. Usłyszeliśmy, że prezes sądu nie będzie przekazywała więcej informacji.
Co może kryć się za tym sformułowaniem? - Może to być umieszczenie w zakładzie leczniczym zamkniętym, gdzie odbywa się długoterminowa opieka. Może to być też opieka ambulatoryjna i środek leczniczy pod opieką rodziców. Najczęściej spotykanym środkiem leczniczym jest umieszczenie w zakładzie zamkniętym, gdzie jest świadczona opieka psychiatryczna, leczenie uzależnień w zależności, z jakim przypadkiem mamy do czynienia - wyjaśniła w rozmowie z tvn24.pl adwokat Anita Swacha.
Zabójstwo 11-letniej Danusi
15 grudnia przed godziną 15 policja otrzymała informację o tym, że między ulicami Wyspiańskiego a Słowackiego w Jeleniej Górze znaleziono ciało 11-letniej dziewczynki.
W związku ze śmiercią uczennicy zatrzymano 12-latkę. Prokurator przekazała, że na ciele 11-latki widoczne były rany spowodowane ostrym narzędziem. Zabezpieczono nóż typu finka, którym prawdopodobnie zadano ciosy.
Sprawa trafiła do sądu rodzinnego i dla nieletnich, toczyła się w oparciu o przepisy ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.
Z końcem stycznia w Szkole Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze zakończyła się kontrola Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. W jej trakcie "ustalono, że 'Karty samooceny ucznia', stosowane przez nauczycieli jako element przyjętych w szkole rozwiązań wychowawczych, nie były wykorzystywane w sposób pozwalający na spójne i systematyczne planowanie oraz ocenę skuteczności działań wychowawczych. Nie prowadzono także pełnej dokumentacji działań podejmowanych w następstwie wyników samooceny, co utrudniało ocenę ich adekwatności i skuteczności".