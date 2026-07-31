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Wrocław

Zderzenie czterech pojazdów, pięć osób rannych

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Klatka kluczowa-595378
Zderzenie czterech pojazdów na krajowej 8 pod Ząbkowicami Śląskimi
Źródło wideo: KPP w Ząbkowicach Śląskich
Pięć osób zostało rannych w zderzeniu czterech pojazdów na drodze krajowej numer 8 pomiędzy Bardem a Ząbkowicami Śląskimi. Trasa w miejscu wypadku jest nieprzejezdna.

Do wypadku doszło po godzinie 7. W zderzeniu dwóch ciężarówek, autobusu i auta osobowego rannych zostało pięć osób – podał dyżurny wrocławskiego oddziału GDDKiA.

Droga całkowicie zablokowana

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 80-letni kierujący samochodem marki Renault, wykonując manewr wyprzedzania, zderzył się z pojazdem ciężarowym DAF, następnie uderzył w wyprzedzany autobus, po czym zjechał do rowu. Kierujący był trzeźwy. Po zatrzymaniu się pojazdu ciężarowego DAF doszło również do najechania na niego przez kolejny samochód ciężarowy. Na miejscu pracują policjanci i pozostałe służby - przekazała podinspektor Ilona Golec z policji w Ząbkowicach Śląskich.

Wypadek na krajowej 8 koło Ząbkowic Śląskich
Wypadek na krajowej 8 koło Ząbkowic Śląskich
Źródło zdjęcia: KPP w Ząbkowicach Śląskich
Wypadek na krajowej 8 koło Ząbkowic Śląskich
Wypadek na krajowej 8 koło Ząbkowic Śląskich
Źródło zdjęcia: KPP w Ząbkowicach Śląskich

Trasa w miejscu wypadku jest nieprzejezdna. Wyznaczono objazdy przez Kłodzko, Złoty Stok, Kamieniec Ząbkowicki i Ząbkowice Śląskie.

Źródło: tvn24.pl
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Piotr Krysztofiak
Piotr Krysztofiak
Dziennikarz tvn24.pl
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