Wrocław Ewakuacja trzech tysięcy osób we Wrocławiu Oprac. Michał Malinowski |

Ewakuacja mieszkańców we Wrocławiu Źródło zdj. gł.: TVN24

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Ewakuacja ma charakter prewencyjny i obejmuje około trzech tysięcy osób mieszkających w promieniu około 300 metrów od miejsca znaleziska.

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Utrudnienia rozpoczęły się około godziny 7.30. Ewakuacją objęte zostały okolice ulic: Braniborskiej, Marchijskiej, Ziemowita, Legnickiej, Trzemeskiej, Dobrej, Młodych Techników, Inowrocławskiej, Kruszwickiej i Szczepińskiej. W czasie działań mogą wystąpić zmiany w organizacji ruchu oraz objazdy komunikacji miejskiej. Ruch zostanie przywrócony po zakończeniu akcji.

Jak poinformowała reporterka TVN24 Olga Mildyn, po godzinie 8.30 ma przyjechać patrol saperski i wywieźć niewybuch na poligon, gdzie następnie zostanie zneutralizowany.

Niewybuch znaleziony we Wrocławiu Źródło zdjęcia: TVN24

Aktualnie po terenie objętym ewakuacją jeżdżą policyjne radiowozy z megafonami, które informują mieszkańców o tym, że do godziny 8.30 muszą się ewakuować.

Policja informuje mieszkańców o ewakuacji Źródło zdjęcia: TVN24

Reporterka TVN24 podkreśliła w swojej relacji, że obecność niewybuchów nie może dziwić we Wrocławiu. Zaznaczyła, że w przeszłości budowano domy do kondygnacji o jedną w dół, natomiast teraz kopie się głębiej, dlatego niewybuchy są znajdowane.

Orientacyjny obszar ewakuacji Źródło zdjęcia: UM Wrocław