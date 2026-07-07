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Wrocław

Ewakuacja trzech tysięcy osób we Wrocławiu

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Niewybuch znaleziony we Wrocławiu
Ewakuacja mieszkańców we Wrocławiu
Źródło zdj. gł.: TVN24
We wtorek rano rozpoczęła się ewakuacja około trzech tysięcy osób z rejonu ulicy Trzemeskiej we Wrocławiu. Ma to związek z akcją usuwania niewybuchu z czasów drugiej wojny światowej, który znaleziono podczas prac ziemnych.

Ewakuacja ma charakter prewencyjny i obejmuje około trzech tysięcy osób mieszkających w promieniu około 300 metrów od miejsca znaleziska.

Czytaj też: Odkopali niewybuch. Zaplanowano ewakuację trzech tysięcy osób

Utrudnienia rozpoczęły się około godziny 7.30. Ewakuacją objęte zostały okolice ulic: Braniborskiej, Marchijskiej, Ziemowita, Legnickiej, Trzemeskiej, Dobrej, Młodych Techników, Inowrocławskiej, Kruszwickiej i Szczepińskiej. W czasie działań mogą wystąpić zmiany w organizacji ruchu oraz objazdy komunikacji miejskiej. Ruch zostanie przywrócony po zakończeniu akcji.

Jak poinformowała reporterka TVN24 Olga Mildyn, po godzinie 8.30 ma przyjechać patrol saperski i wywieźć niewybuch na poligon, gdzie następnie zostanie zneutralizowany.

Niewybuch znaleziony we Wrocławiu
Niewybuch znaleziony we Wrocławiu
Źródło zdjęcia: TVN24

Aktualnie po terenie objętym ewakuacją jeżdżą policyjne radiowozy z megafonami, które informują mieszkańców o tym, że do godziny 8.30 muszą się ewakuować.

Policja informuje mieszkańców o ewakuacji
Policja informuje mieszkańców o ewakuacji
Źródło zdjęcia: TVN24

Reporterka TVN24 podkreśliła w swojej relacji, że obecność niewybuchów nie może dziwić we Wrocławiu. Zaznaczyła, że w przeszłości budowano domy do kondygnacji o jedną w dół, natomiast teraz kopie się głębiej, dlatego niewybuchy są znajdowane.

Orientacyjny obszar ewakuacji
Orientacyjny obszar ewakuacji
Źródło zdjęcia: UM Wrocław
Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Wrocław
Michał Malinowski
Michał Malinowski
Dziennikarz tvn24.pl
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