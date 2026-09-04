Wrocław Zaginęła 13-letnia Brazylijka. Wyszła ze szkoły i nie wróciła Oprac. Svitlana Kucherenko |

Na czym polega procedura Child Alert? Źródło wideo: tvn24 Źródło zdj. gł.: KMP Wrocław

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Komisariat Policji Wrocław Ołbin prowadzi poszukiwania zaginionej 13-letniej Anand Braun Carniero De Oliviera, obywatelki Brazylii.

Jak poinformowała wrocławska policja, 13-latka około godziny 8 samowolnie wyszła ze szkoły przy ul. Paulińskiej. Od tego momentu nie ma z nią kontaktu, a jej aktualne miejsce pobytu pozostaje nieznane. Dodatkowo, dziewczyna nie ma przy sobie telefonu komórkowego.

Poszukiwana 13-letnia Anand Braun Carniero De Oliviera Źródło zdjęcia: KMP Wrocław

Policja prosi o pomoc

"Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu dziewczyny, proszone są o kontakt z Komisariatem Policji Wrocław Ołbin pod numerem telefonu 47 87 143 06, numerem alarmowym 112 lub z najbliższą jednostką Policji" - apeluje wrocławska policja.