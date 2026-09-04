Zaginęła 13-letnia Brazylijka. Wyszła ze szkoły i nie wróciła
Komisariat Policji Wrocław Ołbin prowadzi poszukiwania zaginionej 13-letniej Anand Braun Carniero De Oliviera, obywatelki Brazylii.
Jak poinformowała wrocławska policja, 13-latka około godziny 8 samowolnie wyszła ze szkoły przy ul. Paulińskiej. Od tego momentu nie ma z nią kontaktu, a jej aktualne miejsce pobytu pozostaje nieznane. Dodatkowo, dziewczyna nie ma przy sobie telefonu komórkowego.
Policja prosi o pomoc
"Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu dziewczyny, proszone są o kontakt z Komisariatem Policji Wrocław Ołbin pod numerem telefonu 47 87 143 06, numerem alarmowym 112 lub z najbliższą jednostką Policji" - apeluje wrocławska policja.
Źródło: tvn24.pl