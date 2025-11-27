Zaatakował kierowców autobusów MPK, został zatrzymany

Atak na kierowców MPK we Wrocławiu

Do zatrzymania doszło w środę wieczorem (26 listopada) przez policjantów z komisariatu Wrocław-Krzyki. 35-latek był poszukiwany w związku z wtorkowym (25 listopada) atakiem na kierowców autobusów MPK.

- Mężczyzna dokonał w autobusach linii 133 i A naruszenia nietykalności cielesnej kierowców poprzez rozpylenie gazu pieprzowego w trakcie wykonywania przez nich czynności służbowych - podała aspirant sztabowy Anna Nicer z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Mężczyzna został zatrzymany Źródło: KMP we Wrocławiu

W czwartek mają zostać przeprowadzone czynności z zatrzymanym. 35-latek usłyszy zarzuty dotyczące naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy publicznych.

- Sprawa ma charakter rozwojowy i sprawca może usłyszeć jeszcze zarzuty dotyczące popełnienia czynów o podobnym charakterze na terenie innego województwa - dodała policjantka.

