Wrocław

Zaatakował kierowców autobusów MPK, został zatrzymany

Ataki na kierowców w autobusach we Wrocławiu
Atak na kierowców MPK we Wrocławiu
Policjanci z Wrocławia zatrzymali 35-latka w kryzysie bezdomności, który zaatakował dwóch kierowców autobusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Mężczyzna usłyszy zarzuty dotyczące naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy publicznych. Grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności.

Do zatrzymania doszło w środę wieczorem (26 listopada) przez policjantów z komisariatu Wrocław-Krzyki. 35-latek był poszukiwany w związku z wtorkowym (25 listopada) atakiem na kierowców autobusów MPK.

- Mężczyzna dokonał w autobusach linii 133 i A naruszenia nietykalności cielesnej kierowców poprzez rozpylenie gazu pieprzowego w trakcie wykonywania przez nich czynności służbowych - podała aspirant sztabowy Anna Nicer z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Mężczyzna został zatrzymany
Mężczyzna został zatrzymany
Źródło: KMP we Wrocławiu

W czwartek mają zostać przeprowadzone czynności z zatrzymanym. 35-latek usłyszy zarzuty dotyczące naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy publicznych.

Klatka kluczowa-52641
Atak na kierowców MPK we Wrocławiu

- Sprawa ma charakter rozwojowy i sprawca może usłyszeć jeszcze zarzuty dotyczące popełnienia czynów o podobnym charakterze na terenie innego województwa - dodała policjantka.

pc

Autorka/Autor: mm/PKoz

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: MPK Wrocław

WrocławPolicja
