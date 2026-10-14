Wrocław Zaatakował kierowcę skutera, ukradł auto i próbował zabrać kolejne Oprac. Svitlana Kucherenko |

Agresja na drodze. Jak reagować? Źródło zdj. gł.: Archiwum TVN24

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Do serii niebezpiecznych zdarzeń doszło we wtorek wieczorem w centrum Wrocławia. Przy ulicy Dyrekcyjnej mężczyzna zaatakował kierowcę skutera, stojącego na czerwonym świetle. Pomóc poszkodowanemu postanowiła przypadkowa kobieta, która zobaczyła sytuację siedząc za kierownicą swojego auta.

"Napastnik wykorzystując reakcję kobiety, zabrał jej samochód i odjechał z miejsca zdarzenia. Mężczyzna nie mogąc przejechać ulicą Więckowskiego, porzucił skradziony pojazd. Tam też zaatakował inną kobietę, usiłując zabrać jej samochód" - informuje Jakub Dłubacz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

O sprawie poinformowano funkcjonariuszy z kilku wrocławskich komisariatów. W poszukiwaniach uczestniczył także pies tropiący.

Agresywny mężczyzna zatrzymany

"Ustalono, że mężczyzna wtargnął do Galerii Dominikańskiej, gdzie dokonał samookaleczenia nożem zabranym z jednej z restauracji" - dodaje Dłubacz.

Po udzieleniu mu pomocy medycznej został zatrzymany przez policjantów. Obecnie pozostaje do dyspozycji Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia Krzyki Zachód.