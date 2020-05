Wypadł z ronda i uderzył w budynek. Kierowca w areszcie, pasażerowie w szpitalu

24-letni kierowca stracił panowanie nad autem, wypadł z drogi i uderzył w budynek - informuje wrocławska policja. Mężczyźnie nic się nie stało. Do szpitala z poważnymi obrażeniami trafili za to jego pasażerowie. Kierowca był pod wpływem alkoholu.

Do zdarzenia doszło, we wtorek, przed godziną czwartą rano na ulicy Zwycięskiej we Wrocławiu. - 24-letni kierowca stracił panowanie nad pojazdem, wypadł z drogi w momencie przejeżdżania przez rondo i uderzył w budynek wielorodzinny - relacjonuje Łukasz Dutkowiak, rzecznik wrocławskiej policji.